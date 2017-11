Neizslēdz bērnu! VBTAI mudina aizdomāties par tehnoloģiju lietošanas paradumiem

Vai "cietušo" iespējams atgriezt realitātē? Šāds jautājums tiek uzdots sociālās kampaņas video, ko veidojuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti.

Par to, ka mūsdienās gan pieaugušie, gan bērni, sākot pat no divu gadu vecuma, pārāk bieži un aizrautīgi lieto viedierīces, inspekcija runā nemitīgi, gan organizējot dažādas sociālās kampaņas, gan konferences speciālistiem.

Šis ir jaunākais video, mudinot pieaugušos aizdomāties par laiku, kas tiek pavadīts ierīču ekrānos.

Ja pirms 30 gadiem mammas bārās, jo nevarēja bērnus sasaukt no pagalma, tad mūsdienās viņas rājas par to, ka bērns neiet laukā. Tā ir realitāte. Un vēl viena realitāte, ka par atkarīgiem no ekrāniem – televizora, planšetes un viedtālruņa – kļūst arvien jaunāki bērni. Jau bērnudārza vecumā pietiekami liels skaits bērnu ir atkarīgi no šīm ierīcēm. Plašāk par šo problēmu lasi šajā rakstā, kas veidots, balstoties uz inspekcijas organizētas konferenves laikā dzirdēto.