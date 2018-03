Nejusties vainīgai un plānot darāmo – padomi mammām laika līdzsvarošanai starp darbu un ģimeni

Būt mammai nav viegli, jo īpaši laikā, kad mazais jau paaudzies un jāatgriežas darba vidē. Mammai ir jāspēj vienlaicīgi veikt vairākus darbus un svarīgi ir atrast līdzsvaru, lai neciestu nedz ģimene, nedz darbs. Šajā skrējienā – mēģinot atrast laiku visiem un visam, mammām var rasties stress un vainas sajūta, ja nav iespējams visu izdarīt, kā gribētos.

Par to, kā atrast līdzsvaru starp mājām un darbu, vērtīgus padomus portālā "Parents" sniedz advokāte Liza Pīrsona Veinbergere.

Nejūties vainīgai. Vainojot sevi par to, ka neesi kopā ar savu bērnu, nepalīdzēs radīt labu pašsajūtu, labāk padomā, kā tava loma darbā rada ieguvumus arī tavai ģimenei. Veinbergere uzskata, ka visveiksmīgākās strādājošās mammas ir tās, kuras atradušas paņēmienu, kā būt efektīvām gan ģimenē, gan darbā, izvērtējot galvenos mērķus, un spējot izšķirties, kuras no lietām ir vissvarīgākās. Dzīvē ir gan labas, gan sliktas dienas, tāpēc māmiņām vajadzētu apzināties, ka viņas nav vienas pašas un par savām jūtām ir jārunā ar partneri vai līdzcilvēkiem, kas var dot padomus turpmākajām situācijām. Lai tiktu pāri vainas sajūtai, vari palasīt citu māmiņu blogus, kā viņas savu laiku proporcionāli sadala visam.

Atrod labu auklīti. Konsultējies ar draugiem, paziņām, kas varētu ieteikt kvalitatīvu bērna pieskatītāju. Izveido savus kritērijus, kādam jābūt šim meklētajam cilvēkam. Auklītes, kuras ir strādājušas ilgtermiņā pie vienas ģimenes, ir daudz uzticamākas un ar lielāku pieredzi, kā arī prot strādāt gan ar jaunākiem, gan vecākiem bērniem. Lai pieņemtu darbā auklīti, kura pieskata bērnu, kamēr esi darbā, būtu sākotnēji jāpārbauda, uz pāris stundām novērojot, kāda ir pieskatītājas un bērna saskarsme.

Padari rītus vienkāršākus. Izvairies sākt rītu ar lietām, kuras varēji izdarīt jau iepriekšējā vakarā. Savlaicīgi saliec bērna pusdienas un sakārto nepieciešamās mantas somā un izliec vajadzīgās drēbes no skapja. Visas mantas, kuras nepieciešamas ņemt līdzi, saliec vienuviet, blakus durvju atslēgām. Izveido sarakstu, kuram seko. Sagatavo plānu, kurā norādīts, kurš no vecākiem veiks konkrēto uzdevumu. Savlaicīgi izdarot visus veicamos darbus, no rīta varēsi pie brokastu galda pavadīt ilgāku un mierīgāku laiku kopā ar atvasi.

Izveido darāmo darbu kalendāru. Apdomā, kas ir tavas ģimenes prioritātes, un saraksti nozīmīgos notikumus, piemēram, bērna stundu sarakstu, ārpusskolas pasākumus, pulciņus, rēķinu maksājumu termiņus, svētkus un citas ģimenei svarīgas lietas. Ērts veids, kur rakstīt plānotās darbības, ir "Google" kalendārs, pie kura ir iespējams piekļūt no dažādām vietām un tas ir pieejams visiem ģimenes locekļiem. Savlaicīga darbu apzināšanās radīs mazāk pārsteigumus un negaidītus notikumus, darāmo lietu sarakstam atlicini 15 minūtes katrā nedēļas nogalē. Svarīgi arī auklītei ļaut piekļuvi plānotajiem pasākumiem, lai viņa būtu informēta par aktualitātēm. Tāpat pie ieejas durvīm vari izveidot svarīgo lietu, piemēram, atslēgu glabātavu, lai ietaupītu laiku, meklējot mantas pa māju.

Komunicē ar darba devēju. Katrs darba devējs ir atšķirīgs, un nepieciešama dažāda pieeja, lai risinātu situācijas vai problēmas. Piedāvā dažādas alternatīvas, ja ir nepieciešamas izmaiņas darba laikā, piedāvā iespējamo risinājumu, tā, lai tas neietekmētu darba produktivitāti. Pajautā kolēģiem, kā viņi rīkojušies līdzīgās situācijās, lai saprastu, kā veidot labāku komunikāciju ar priekšniecību, bet neaizmirsti par atklātību un godīgumu.

Esi sasniedzama visu dienu. Sazinies ar bērniem arī tad, ja neesi ar viņiem kopā visu laiku. Darba pārtraukumu izmanto, lai uzklausītu bērnu un iepriecinātu viņus, lai bērni justu, ka esi blakus un mīli viņus. Pasākumos vari nofilmēt un nofotografēt atvases uzstāšanos, lai vēlāk atcerētos un neaizmirstu īpašo mirkli. Ja netiec uz bērnam nozīmīgiem notikumiem, novēli veiksmi no rīta, lai sniegtu atbalstu svarīgā brīdī.

Ierobežo nelietderīgu laika tērēšanu. Mēģini sevi ierobežot un disciplinēt, neizmantojot laiku nelietderīgi, piemēram, darba e-pastus pārbaudi un uz telefona zvaniem atbildi tikai tad, kad bērni nolikti gulēt. Tāpat samazini laiku pie televizora vai datora, šo laiku izmanto, lai pavadītu ar dzīvesdraugu. Pavadot laiku kopā ar bērniem, centies nenodarbināt sevi ar vairākiem darbiem vienlaicīgi, tāpat centies izdarīt visus darbus darba vietā, lai mājās nebūtu jānodarbojas ar šīm lietām. Ir patīkami pārrunāt aktualitātes ar kolēģiem, bet centies to darīt pārtraukumos, lai neiekavētu darāmās lietas.

Izveido īpašas ģimenes aktivitātes. Svarīgi ir pavadīt laiku ar ģimeni gan darbadienās, gan nedēļas nogalēs, tas palīdz uzlabot ģimenes dzīvi un uzturēt tuvu saikni. Izveido regulārus izbraucienus un aktivitātes, atzīmē tos kalendārā. Izbaudot laiku kopā ar ģimeni, aizmirsti, ka somiņā ir mobilais telefons un centies nerunāt par darba lietām. Tā vietā koncentrējies uz bērna interesēm un vajadzībām, gados vecākajiem bērniem ļauj izteikt savas vēlmes, ko viņi vēlas darīt.

Pavadi laiku kopā ar partneri. Neaizmirsti, ka attiecības ir jākopj un jāattīsta, partnerim vienmēr būtu jābūt pirmajā vietā. Veltiet viens otram laiku un izbaudiet viens otra kompāniju. Bieži vien mājās esi aizņemta ar mājas darbiem, tāpēc dzīvesdraugs ir viens no pirmajiem, kas tiek ignorēts. Veltot vairāk laika viens otram, attiecības atgriezīsies pirmslaulību stadijā. Gatavojiet kopīgi ēdienu un pavadiet sarunas pie vīna glāzes, taču, baudot laiku divatā, nerunājiet par darbu un bērniem.

Atvēli laiku sev. Lai kļūtu par labu mammu, ģimenes cilvēku un veidotu veiksmīgu karjeru, ir jāatlicina laiks arī pašai sev. Gudri plānojot laiku, ir iespējams atrast brīdi priekš sevis, piemēram, doties uz spa. Pārvaldi savu enerģiju prātīgi, jo nav iespējams būtu satriecošai mammai un ģimenes cilvēkam, ja nespēj parūpēties par sevi. Pirms gulētiešanas palasi grāmatu vai koncentrējies uz hobiju un atceries labi paēst, pietiekami daudz atpūsties, jo tas palīdzēs līdzsvarot darbu ar ģimenes dzīvi.