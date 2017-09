Nepilngadīgo lietu inspektore: cilvēki, atjēdzieties, bērni jums visu atmaksās!

"Reizēm uz mūsu nodaļu atved ļoti sarežģītus bērnus. Pasēdi ar viņu vakarā, aprunājies, bet kaklā samilzt kamols – gribas klusējot apskaut un raudāt. Neraugoties uz baiso "varoņdarbu" uzskaitījumu, tavā priekšā ir izbijies un ļoti vientuļš bērns. Bet viņš jau ir uzkāpis uz slidenas takas un diez vai no tās nokāps..." Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļas galvenā inspektore Irina Rūķe sarunā ar "Delfi" atklāj, kur rodas grūtie bērni un bērnu grūtības.

Irina Rūķe ir viena no tām retajām sievietēm, no kurām var gadīties izdzirdēt: "Atceros, kā reiz pie Vaterlo mēs..." No darba brīvajā laikā viņa tin vēstures ratu 200 gadus atpakaļ un pašaizliedzīgi bliež pa pretiniekiem: Austerlica, Borodina, Narva... Sagrautie pretinieki ļaunu netur – kad dūmi izkūpējuši, viņi piecelsies, pasmaidīs un paspiedīs roku...

Foto: No privātā arhīva

Kopā ar vīru Irina nodarbojas ar vēsturisko kauju rekonstrukciju – atkārto 18.-19. gadsimtu kara notikumus. Tik emocionāls hobijs nepieciešams, lai emocionāli izlādētos, jo lielāko daļu savas dzīves Irina pavada īstās cīņās – par bērniem.

Pirms darba policijā Irina Rūķe 12 gadus bija sākumskolas skolotāja. "Tolaik praktiski nesaskāros ar nepilngadīgo lietu inspektoriem. Skolā sāku strādāt Padomju savienības sabrukuma brīdī, kad visiem, maigi izsakoties, bija ne līdz bērniem – daži vecāki knapi izdzīvoja, citi sāka bīdīt biznesu," atceras Irina. "Man pāris reizes bija jāraksta raksturojums "grūtam" bērnam, kurš trešo gadu palika 1. klasē... Bet pēc tam – viens zvans un mana dzīve mainījās: es aizgāju strādāt policijā savā "bērnu profilā".