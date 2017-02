Valentīndienā, 14. februārī, Georgam Bārdam no Jūrmalas paliks 17 gadu. Viņš jau vairākus mēnešus ir prom no ģimenes un sava pavadoņa suņa Hēras, jo izglītojas Amerikā. Par Georgu un meiteni Līvu – neredzīgiem jauniešiem – vēstījām jau pagājušā gada vasaras sākumā, kad jaunieši "nolika uz pauzes" Latvijas izglītības sistēmu, piesakoties un ar labiem rezultātiem nokārtojot 9. klases centralizētos eksāmenus.

Toreiz, kad rakstījām par abiem jauniešiem, Georgs vēl bija tikai satraucošās gaidās par braukšanu uz Ameriku, lai tur pavadītu vienu mācību gadu. Tagad, kad jaunietis aizokeāna valstī ir jau vairākus mēnešus, taujājām viņa mammai Aivijai Bārdai par iespaidiem, ko Georgs guvis, kā viņam tur klājas un vai puisis neskumst pēc mājām. Protams, ka skumstot, bet Georgam Amerikā klājas ļoti labi, gan viņš pats, gan viņa pedagogi esot pārsteigti, cik veiksmīgi puisis tur iedzīvojies, cik labus panākumus gūst gan mācībās, gan sportā, gan saskarsmē ar saviem vienaudžiem, stāsta mamma.

Aivija atklāj, ka Georgs godam pārstāv Latviju. "Georgam iet tiešām labi. Atkal ir viens no skolas labākajiem skolēniem, aktīvi iesaistījies sporta aktivitātēs, iekļuvis Minesotas koledžas izlasē un daudz braukā pa sacensībām citos štatos.

Vieglatlētikas sacensībās Indianas štatā, kur piedalījās 700 sportistu no visas valsts, Georgs ieguva 4. vietu tāllēkšanā, 600 jardu distancē – 5. vietu, 60 jardu distancē 8. vietu un 9. vietu lodes grūšanā.

Tikko atgriezās no Viskonsinas štata, kur restlingā ieguva 4. vietu. Man lūdza aizsūtīt viņa Latvijas trenera CV un foto, būtu jāsūta mūsu Hēra, jo cits neviens viņu cīņas mākslās netrenēja," smejoties stāsta Aivija. Par Georga suni Hēru plašāk lasi rakstā šeit.

Georgs ir iesaistījies arī skolas rokgrupā, kur spēlē ģitāru un dzied. "Tas man patīk īpaši. Martā brauc uz Peru – kāps kalnos un apmeklēs senos inku tempļus. Ir iemīlējies un izbauda pirmās romantiskās attiecības. Man uzticēja savai meitenei Valentīna dienai nopirkt dzintara auskarus," atklāj mamma Aivija. (Titulbildē - Georgs ar savu draudzeni Trako matu karnevālā).

Georgam 14. februārī, Valentīndienā, ir dzimšanas diena, paliks 17 gadu. Meitene, pret kuru Georgam radušās romantikas jūtas, ir ķīniete, viņai arī 11. februārī paliks 17. Meitene mācās dizainu un ir Georga sacensībās karsējmeitene. "Tā nu tajā atvērtajā pasaulē šodien notiek," priecīgi saka Aivija, kurai vēl jāatrod dāvana sava dēla mīlestībai.

ASV – integrācijas šūpulis. Georga trenera un viesvecāka Čārlija atziņas

"Liels prieks, ka attīstītā Amerika, kas ir integrācijas šūpulis, jautā, kā mums izdevies panākt, ka Georgs ir tik patstāvīgs. Saprotu, ka mūsu cilvēki vienkārši uzdrīkstas dzīvot arī tad, ja infrastruktūra nav sakārtota un, nokļūstot šādā pielāgotā vidē, var izdarīt daudz vairāk.

Georga viesģimene šobrīd ir skolas sporta treneris, tā kā viņš ir ticis pie sava personīgā trenera. Jāsaka, ka viņiem tiešām ir pārsteigums par Georga spēju būt patstāvīgam un ASV neredzīgo sporta līderi brauks vasarā uz mūsu organizēto nometni, lai skatītos, kā mēs to panākam. Brauks arī Georga sporta treneris. Tā kā Latvija prot pārsteigt lielās, attīstās valstis. Georgs ir gatavs turpināt mācības ASV, bet – lai atgrieztos un pielietotu savas zināšanas Latvijā.

Savukārt Minesotas Neredzīgo akadēmija ir uzaicinājusi mani ciemos maijā, uz skolas beigām, lai iepazītos ar Georga mammu. Tas man ir īpašs novērtējums pēc visa, kam iets cauri," atzīst Aivija.

Lūk, ko saka Georga skolas sporta treneris un viestētis no ASV Čārlijs Lektebergs:

"Mans vārds ir Čārlijs Lektebergs un es esmu pasniedzējs Minesotas Valsts neredzīgo akadēmijā. Man bija tas prieks kļūt par viesvecāku Georgam Bārdam no Latvijas un palīdzēt viņam iejusties amerikāņu pusaudža ādā. Apbrīnoju Georgu par viņa spējām. Lai gan es strādāju ar neredzīgajiem katru dienu, viesvecāka loma devusi man jaunu izpratni par to, cik grūta ir dzīve, ja tu esi akls. Bet Georga gadījums apgāž visus stereotipus, jo zēns itin viegli brauc ar slēpēm no kalna, arī piedalās distanču slēpošanā, slidošanā un zemledus makšķerēšanā, klinšu kāpšanā, golbolā (neredzīgo futbols) un peldēšanā. Georgs vienmēr ir gatavs izmēģināt kaut ko jaunu. Viņš pievienojās cīkstēšanās komandai un, kaut tā bija viņa pirmā cīkstēšanās reize, ieņēma 4. vietu sacensībās, kurās piedalījās desmit skolu no desmit štatiem pārstāvji.

Georgs mācās gan mūsu akadēmijā, gan apmeklē nodarbības vietējā vidusskolā. Viņš ir ļoti čakls, un mēs esam droši, ka viņš savlaicīgi izpildīs visus mājas darbus. Georga Bārdas veiksmes stāsts ASV vidusskolā ir daļa no "ASSE Flex" programmas, kas ļauj jauniem cilvēkiem no visas pasaules studēt Amerikā. Šī programma paredz, ka viņiem ir jāapraksta sava pieredze un jānostrādā 50 stundas brīvprātīgo darbā.

Georgam piemīt lieliska atmiņa, kas ļauj viegli apgūt ikdienas dzīves prasmes. Nedēļas laikā viņš paliek gulēt skolas internātā, bet brīvdienas pavada pie manis mājās. Es biju pārsteigts, cik ātri viņš spēja atcerēties, kur kas atrodas manā mājā un kā viņš ar visu to rīkojās, it kā viņš var redzēt. Zēns prot mazgāt drēbes, uzklāt gultu, gatavot ēdienu, darīt visus mājas darbus.

Kā jebkuram pusaudzim, Georgam patīk pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem, sarunāties pa tālruni, arī sportot. Ar to vienīgo atšķirību, ka viņš nevar redzēt, bet viņš ir tikpat spējīgs kā jebkurš cits pusaudzis. Zēns vienmēr ir labā garastāvoklī un gatavs jauniem izaicinājumiem. Esmu priecīgs, ka man ir iespēja uzņemt tik lielisku puisi, parādīt un iemācīt viņam amerikāņu kultūru."

Georgs un viņa mamma ļauj ielūkoties jaunieša dzīvē ASV: