No šā gada 1. marta tiks slēgta Tukuma slimnīcas dzemdību nodaļa, šādu lēmumu pieņēmuši SIA "Tukuma slimnīca" dibinātāji. Iemesli šāda lēmuma pieņemšanai ir vairāki – gan Veselības ministrijas norādījumi, gan zemie demogrāfiskie rādītāji, gan nepieciešamība uzlabot materiāltehnisko bāzi, apliecināja slimnīcas direktore Dzintra Rabkeviča.

Pēc Rabkevičas domām, šādu lēmumu, visticamāk, nāksies pieņemt vēl arī citām mazajām dzemdību nodaļām pēc tam, kad Veselības inspekcija pēc Veselības ministrijas (VM) norādījumiem būs pabeigusi patlaban sāktās kvalitātes pārbaudes. Šāda plānotā pārbaude 8. februārī notiek arī Tukuma dzemdību nodaļā.

Kā "Cālis" informēja Veselības inspekcijas Vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva, pēc Veselības ministrijas uzdevuma Veselības inspekcija no šā gada 8. februāra līdz 9. jūnijam veiks kontroles 19 stacionāro ārstniecības iestāžu dzemdību nodaļās, izvērtējot faktisko situāciju par obligāto prasību ievērošanu un līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteikto dzemdību nodaļām kvalitātes un drošību kritēriju izpildi, kā arī veicot 2016. gadā attiecīgajām iestādēm uzdoto pasākumu izpildes kontroli.

Līgumā noteiktie kvalitātes kritēriji un drošības prasības ietver prasības kvalitātes vadības sistēmai, cilvēkresursu un to kompetences nodrošinājumam, tehnoloģiju un palīgdienestu pieejamībai, augsta riska pacientu aprūpes vadībai. Par kontroles rezultātiem tiks sagatavots ziņojums Veselības ministrijai, sacīja Jeroščeva.

Lēmums par Tukuma slimnīcas dzemdību nodaļas slēgšanu nebija negaidīts, par to tika spriests jau kādu laiku, un formāli 1. marts ir tās darbības izbeigšana, lai gan reāli likvidēšanās varbūt ieilgs, jo sākusies darbinieku brīdināšana par atbrīvošanu no darba. Tiesa, bez darba piedāvājuma palikušas tikai divas vecmātes, kurām nevarot atrast pielietojumu citās slimnīcas nodaļās. Ārstiem, medicīnas māsām un jaunākajam medicīnas personām ir izteikti piedāvājumi pāriet darbā uz citām slimnīcas nodaļām, stāstīja Rabkeviča.

Vaicāta, kādi ir tie iemesli, kas lika pieņemt šo lēmumu, slimnīcas direktore kā pirmo nosauc ministrijas norādes. Jau esam ziņojuši, ka veselības ministre Anda Čakša uzskata – pakāpeniski dzemdības vajadzētu vairs nepieņemt to slimnīcu nodaļās, kurās gadā notiek mazāk par 500 dzemdībām. Čakša arī atzīmējusi, ka svarīgākais dzemdību nodaļās ir izpildīt kvalitātes prasības, nevis pieņemto dzemdību skaits. Tomēr dzemdību skaits norāda uz to, cik izdevīgi slimnīcai ir uzturēt šo nodaļu. Viņa arī minēja, ka ir slimnīcas, kuru dzemdību nodaļas strādā ar 100 000 eiro zaudējumiem, jo līgumos paredzētās prasības ir augstas un visām slimnīcām vienādas.

Otrs iemesls ir zemie demogrāfiskie rādītāji. Tukuma slimnīcas dzemdību nodaļā pērn pasaulē nāca 286 mazuļi, un ar katru gadu dzemdētāju skaits sarucis. Tiesa, daudzas sievietes jau līdz šim izvēlējušās dzemdēt Jūrmalā vai Rīgā, apliecina Rabkeviča. "Neredzu nevienu iemeslu, ka varētu notikt kāds demogrāfiskais sprādziens. Viens bērns dienā pie šī lielā personāla ir daudz par maz. Nodaļu vajadzētu modernizēt, bet neviens neieguldīs naudu lietā, kas nav rentabla," uzsvēra slimnīcas direktore.

Pēc tam, kad nodaļa tiks slēgta, grūtniecēm būs iespēja braukt dzemdēt uz Dobeli, Bulduriem Jūrmalā vai uz Rīgu. Rabkeviča apliecina, ka jau tagad turīgākās ģimenes izvēlas Buldurus, bet Tukumam paliekot daudz riska grupu grūtnieču un priekšlaicīgo dzemdētāju. Lai gan personāls regulāri apmeklējis kvalitātes paaugstināšanas kursus, nodaļa iespēju robežās ir modernizēta, tomēr tas ir par maz. Slimnīcas direktore arī pieļauj, ka mazais dzemdību skaits liedz personālam nemitīgi iegūt jaunas zināšanas, celt kvalitāti.

Tagad galvenais esot sadarboties ar vietējo sociālo dienestu, lai izrunātu, kā samazināt to sieviešu skaitu, kuras "pazūd' no ārstu skatiena laikā līdz dzemdībām. Tukumā gan esot vairākas iespējas – gan pašvaldības, gan privāti veidotas ārstu prakses, lai grūtniecības uzraudzību veiktu kā pieklājas, bet lielākā sāpe esot lauku rajoni, kā sacīja Rabkeviča, no Tukuma uz Kurzemes pusi.

Pēc VM datiem, Latvijā dzemdību nodaļas ir 19 slimnīcās. Vismazāk dzemdību, piemēram, 2015. gadā notikušas Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, kur kopumā pieņemtas 300 dzemdības. Ogres rajona slimnīcā pērn notikušas 336 dzemdības, Tukuma slimnīcā – 344 dzemdības, Madonas slimnīcā – 409 dzemdības, Preiļu slimnīcā – 409 dzemdības, bet Cēsu klīnikā – 452 dzemdības. Savukārt visvairāk dzemdību 2015. gadā Latvijā notikušas Rīgas Dzemdību namā, kur piedzimusi trešdaļa 2015. gadā pasaulē nākušo bērnu – 7107.