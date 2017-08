No 127 apelācijām par eksāmenu rezultātiem vērtējums mainīts 17 gadījumos

Šogad Valsts izglītības satura centrā (VISC) iesniegtas 127 apelācijas no 98 personām gan 9., gan 12. klasē. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 17 gadījumos, kas veido aptuveni 13 procentus no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 102 apelācijas no 86 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb gandrīz 20 procentos) gadījumos.

VISC skaidro, – ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to. Apelācijas, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, varēja iesniegt no 29. jūnija līdz 29. jūlijam. Kā ierasts, visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajos centralizētajos eksāmenos matemātikā un latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajos proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits. Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22410 skolēni, kuru 52331 darbus novērtēja 645 vērtētāji.