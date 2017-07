No pokera galda un basģitāras spēles līdz vēdām un dzemdību stāstiem – Tīlija Klusa

Ar dabīgas krāsas gariem, viļņainiem matiem, bez kosmētikas kārtām, atklātu smaidu, acīm, kurās burtiski sprēgā dzīvesprieks, gara auguma sieviete nāk man pretim uz tikšanos. Iepazīstamies – tā ir Tīlija Klusa, kura pirms vairākiem gadiem apgriezusi dzīvi kājām gaisā jeb, kā pati saka, par 180 grādiem. Viņa mīlēja spēlēt pokeru, basģitāru, bija ar īsiem, melniem matiem, vienmēr spilgti ģērbta, ar sarkanu lūpu krāsu… Pat vārds Tīlijai bija cits.

Šodien viņa ir vēdiskā astroloģe, mamma divus gadus vecajam dēliņam Žakam, sieva savam vīram Reinim, bet stāstu par viņu veidojam tādēļ, ka Tīlija sākusi apkopot dzemdību stāstus videoformātā. Kāpēc tas viņai vajadzīgs, kā Tīlija kļuva par to, kas ir šodien, turpmāk rakstā.

Lai vairāk iepazītu Tīliju un to, ko viņa dara patlaban, jāsāk no viņas dzimšanas. "Kad piedzimu, mamma nezināja, kā mani nosaukt. Mana mamma ir ļoti labs cilvēks, bet viņai ir problēmas ar lēmumu pieņemšanu. Dzemdību namā kāds ārsts teica, ka izskatos pēc Nadjas (aut. – Tīlija dzima krievu tautības ģimenē un pilnais vārds ir Nadežda), tā, lūk, radās mans vārds. Mammai visa dzīve grozās ap zilbi "na" – viņas labākā draudzene bija Nadja un māsa – Nadežda. Pat viņas frizierei vārds sākas ar "na"! To vārdu vajadzēja viņai, nevis man! Bet tā diemžēl ir, ka vecāki, dodot bērnam vārdu, bieži nedomā par viņa interesēm, bet gan par savējām," no mammas stāstītā atklāj Tīlija.

Ap pusaudžu gadu vecumu Tīlija sākusi justies nekomfortabli ar šo vārdu. Viņa mācījusies skolā, kurā bijusi gan latviešu, gan krievu plūsma, bet mācības, kā jau krievu tautības ģimenē augusi, apguva dzimtajā valodā. "Es uz latviešu bērniem skatījos ar tādu skaudību, man viņi likās tādi inteliģentāki. Un es pati mācību gada vidū nolēmu, ka mācīšos latviešu skolā, aizgāju, mammai nezinot, un pieteicos Rīgas 3. ģimnāzijā. Tas notika 7. klasē. Pirmais pusgads bija grūts, jo valodu tomēr nezināju tik labi. Vistrakāk man gāja ar vēsturi. Ilgi nevarēju saprast, kas ir dzimtbūšana," smejas Tīlija, atceroties savus pirmos soļus latviešu skolā.

"Es sapratu, ka vienalga, ko es darīšu, ar šo vārdu vienalga citiem palikšu tikai vēl viena krieviete." Pēc skolas beigšanas gan viņa vairs neesot tik ļoti iespringusi par savu krievisko vārdu.

Interese par vēdām Tīlijai un viņas ģimenei atnāca pavisam dabiski – viss sākās ar veselīgāku ēšanu. Saistībā ar kādu ieteiktu diētu mamma bija ierosinājusi atteikties no cūkgaļas un miltu izstrādājumiem, tad sekojusi aizraušanās ar jogu, līdz no ēdienkartes pazudusi vēl virkne citu produktu, un Tīlija sākusi vairāk interesēties, kas un kāpēc, ar ko tas saistīts.

"2013. gadā man saasinājās veselības problēmas. Sāku staigāt pie ārstiem, kuri visi kā viens teica, ka tas ir tādēļ, ka neēdu gaļu. Šis bija mirklis, kad es sapratu, ka man ir jāizdara galējā izvēle, kam ticēt un kam ne. Ārstiem es nenoticēju un aizgāju pie vēdisko zināšanu speciālista, lai parunātu par manu veselību un uzzinātu, ko tad ājurvēda saka par manām kaitēm.

Runājāmies, runājāmies. Nē, nē, man nebija nekādas onkoloģiskas slimības vai kas tamlīdzīgs, bet gan visiem zināmā veģetatīvā distonija. Vienā brīdī man pavaicāja, kā mani sauc. Tad sekoja jautājums: vai gadījumā nav tā, ka man nepatīk savs vārds? Es neatbildēju viennozīmīgi apstiprinoši. Tad viņš pateica tikai vēl vienu teikumu – tava veiksmīgā zilbe ir "tī". Un viss, vārdam sarunas laikā vairs nepieskārāmies. Bet man tas viss salikās kopā. Arī Nadeždas bankas konts gadiem stāvēja tukšs un neizmantots. Pirms gada nomira mana vecmāmiņa, Otīlija vārdā.

Burtiski stundas laikā piedzima mans vārds Tīlija. Divus mēnešus pēc šīs konsultācijas mēs ar Reini apprecējāmies un es nomainīju vārdu. Tā es dažu mēnešu laikā kļuvu par pilnīgi citu cilvēku," stāsta Tīlija.

Uzvārds Tīlijai nāk no Latgales, no vīra puses. Tīlija ir pārliecināta, ka cilvēka vārdam jābūt enerģiski stipram un tad arī visas lietas notiek pašas no sevis.