Notiks labdarības koncerts Bārbeles Zēnu pamatskolas 'Saknes un spārni' atbalstam

1. septembrī Zemgalē durvis vērs jauna mācību iestāde – Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni", kuras ideju ir izlolojis Andrejs Mediņš kopā ar "Kalna svētību kopienu" un darboties gribošiem ļaudīm. 19. augustā mūziķi aicina uz labdarības koncertu "Uzcel savu skolu!", kura iegūtie līdzekļi tiks veltīti Bārbeles skolas vajadzībām, lai bērni tajā varētu justies ērti un komfortabli.

Lai izstaigātu skolas "Saknes un spārni" skaistās telpas un plašo, labiekārtoto āra teritoriju, 19. augustā pulksten 12 gan mazie apmeklētāji, gan pieaugušie aicināti piedalīties radošajās darbnīcās un izklaidēs – zīmēšanā uz auduma ar sietspiedēm, rokassprādžu darbnīcā, lentošanā – iešana pa nostieptu lentu, orientēšanās labirintā, kā arī lauka spēlēs. Par krāsainām, košām un pozitīvām emocijām parūpēsies gaisa balonu piloti, kuri gādās par gaisa balonu šovu.

Pulksten 14 visi ir laipni aicināti uz labdarības koncertu "Uzcel savu skolu!" Bārbeles Zēnu pamatskolā, kurā piedalīsies Renārs Kaupers, Goran Gora, bērnu vokālā grupa "Dzeguzīte", Ira Krauja ar grupu, dziedošā Tihovsku ģimene un pūtēju orķestris "Zelmeri Pro".

"Pārstāsim gaidīt, sāksim darīt!", tā pirms gada atdzimstošajā Bārbeles skolā Vecumnieku novadā labdarības koncerta dalībniekus un viesus uzrunāja idejas autors un iedvesmotājs Andrejs Mediņš. Zēnu pamatskola ir tikai viens no viņa daudzajiem piepildītajiem sapņiem.

Foto: Ilmārs Znotiņš

Bārbeles Zēnu pamatskolā "Saknes un spārni" būs iespēja apgūt mācību procesu ar Montesori pedagoģiskajiem principiem, metodēm, materiāliem un dzīvesveidu. Vēl skolā tiks nodrošināta interešu izglītība vieglās aviācijas jomā, varēs apgūt dronu, lidmodelisma, gaisa pūķu modelismu un H-400 planieru konstruēšanu. Mērķis ir radīt piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei, kuri būs spējīgi kļūt par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personām.

Foto: Publicitātātes foto

Pamatskola ir ierīkota jaunās un mājīgās telpās Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā. Bērniem šeit būs iespēja dzīvot aktīvā un ģimeniskā vidē. Telpās ir paredzēts ieviest pilnas dienas pirmsskolas izglītības programmu bērniem vecumā no diviem gadiem līdz skolas gaitu uzsākšanai, kā arī mācību procesu gan skolēniem no pirmās līdz sestajai klasei, gan no septītās līdz devītajai (izglītība sadalīta vairākos posmos).

Bārbeles draudzes Mārtiņa skola tika dibināta 1871. gadā un gadu ritumā ir daudz ko piedzīvojusi. 2012. gada septembrī skolu slēdza audzēkņu nepietiekamā skaita dēļ un 2016. gada nogalē Vecumnieku novada domes rīkotajā izsolē bijušo pamatskolas ēku iegādājās biedrība "Kalna svētību kopiena". Katoļu priesteris un sociālais pedagogs Andrejs Mediņš, kura vārds daudziem ir pazīstams saistībā ar skaisto Bruknas muižu, skolu Bārbelē veido, konsultējoties ar Francijas kolēģiem un Grostonas ekumeniskās kopienas "Kalna skola" dibinātājiem Vidzemē.

Foto: Publicitātātes foto

Ieeja pasākumā pret ziedojumu labdarības akcijai.