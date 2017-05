Rīgas Lutera draudze un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes dienests šā gada 2. jūnijā organizē svētbrīdi mirušo bērnu piemiņai.

Šogad mazie "zvaigžņu" bērniņi tiks pieminēti 2. jūnijā pulksten 16 Sv. Alberta Romas katoļu baznīcas Dvēseļu dārzā Rīgā, Liepājas ielā 38.

Noslēgumā – mirklis kopā būšanai, kliņģeris un kafija.

Saskaņā ar Nacionālā Veselības dienesta datiem, no vecākiem neatkarīgu iemeslu dēļ Latvijā gadā vidēji pārtrūkst ap 3300 grūtniecību. Tas nozīmē, ka katra septītā astotā grūtniecība "izput". Lielākā daļa – līdz trešajam grūtniecības mēnesim, bet ap 170 grūtniecību pārtrūkst no ceturtā līdz sestajam grūtniecības mēnesim, vēl 170 grūtniecības gadā beidzas no sestā līdz devītajam grūtniecības mēnesim vai arī bērns mirst drīz pēc dzemdībām.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes dienesta kapelāne Lelde Titava norāda, ka emocijas, ko piedzīvo sieviete, kuras grūtniecības pārtūkst septītajā nedēļā vai 17. nedēļā, pārāk neatšķiras, jo jebkurā gadījumā tas ir gaidītā bērna zaudējums.

Latvijā pirmais dvēseļu dārzs atrodas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcas teritorijā. Otru šādu dārzu veido Rīgas Lutera baznīcas teritorijā Torņakalnā.

Te atradīsi stāstu par Grētu, kura no saviem vecākiem atvadījās dzemdību laikā, bet šeit stāsts par Raineru, kuru brālis mājās tā arī nesagaidīja.