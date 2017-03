Novadi, kuros dzīvojošie bērni var saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret ērču encefalītu

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Katru gadu Ministru kabineta noteikumi par vakcināciju tiek pārskatīti, ja rodas šāda nepieciešamība jeb kādā novadā palielinājusies ērču izplatība. Šogad no jauna sarakstā ir iekļauts Gulbenes novads, bet kopumā 2017. gadā valsts apmaksātu potēšanu pret ērču encefalītu varēs saņemt bērni no 27 Latvijas novadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā pieejamā informācija.