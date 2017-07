Odu un citu mošķu uzlidojums bērnam; pediatres ieteikumi niezes un pietūkuma mazināšanai

Vasara ir laiks, kad baudām saules siltumu, uzņemam vitamīnus, ēdot svaigas ogas un dārzeņus, atpūšamies pie jūras vai ezera. Tomēr dažreiz prieka baudīšanu vasarā var iztraucēt kukaiņu kodumi. Siltajās dienās un vasaras vakaros parādās odi, dunduri kā arī citi kukaiņi, pēc kuru kodiena var sākties nieze, pietūkums un var būt arī dzīvībai bīstami gadījumi.

Vairumā gadījumu, ja iekodis kukainis, uztraukumam nav pamata. Koduma vieta var būt apsārtusi, pietūkusi ar nelielu niezes sajūtu. Bišu un lapseņu kodumi bērniem var būt sāpīgi, bet lielāko daļu nav bīstami, skaidro LOR klīnikas pediatre Sanita Mitenberga.

Retākos gadījumos bērnam var parādīties alerģiska reakcija uz kāda kukaiņa kodumu, pēc kura var pasliktināties veselības stāvoklis, izraisot anafilaktisko šoku, kas bērnam var būt bīstams.

Kā rīkoties, ja iekodis kukainis

Koduma vietās var izmantot speciālos antihistamīna gelus un antihistamīna tabletes.

Ja iekodusi bite, lapsene vai sirsenis, reakcijas var būt nopietnākas:

Pēc iespējas ātrāk izvelc dzeloni no koduma vietas ar pinceti vai kāda cita priekšmeta palīdzību. Jo ilgāk dzelonis ir iekšā, jo kukaiņu inde iekļūst arvien dziļāk ādā.

Nomazgā kukaiņa koduma vietu un pēc iespējas ātrāk uzliec aukstu kompresi, lai apsārtums neizplatās plašāks. Dari to vismaz trīs, piecas reizes dienā. Ieteicams uzsmērēt uz koduma vietas kādu antihistamīna gēlu un lietot antihistamīna tabletes, devu lietojot atbilstoši bērna vecumam un svaram. Izvairies no karstas vannas un saules iedarbības. Tas paildzinās stāvokļa uzlabošanos. Atkārto to visu vēl trīs dienas. Pasliktināšanās gadījumā konsultējies ar pediatru vai ģimenes ārstu.

Ja parādās alerģiskas reakcijas

Ja pēc kukaiņa koduma novēro sekojošas organisma reakcijas, zvani ātrajai palīdzībai 113 un lūdz palīdzību:

Nieze un uztūkums ne tikai koduma vietā un ap to, bet arī citās ķermeņa daļās;

Piepampst mēle, lūpas, rīkle;

Ir novērojuma apgrūtināta elpošana un paātrināta sirdsdarbība;

Reibonis;

Sāpes krūšu kurvī;

Samaņas zudums.

Ja agrāk nav bijušas alerģiskas reakcijas uz kukaiņu kodumiem, tas vēl nenozīmē, ka tās nekad nevar parādīties, tāpēc sargiet sevi un savus bērnus un problēmu gadījumos lūdziet padomu pediatram vai ģimenes ārstam.