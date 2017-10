Organizē pieredzes stāstu vakaru par viesskolēnu uzņemšanu ģimenē un došanos uz ārvalstīm

Apmaiņas programmas ārvalstīs interesē daudzus, taču gan jauniešiem, gan vecākiem ir neskaitāmi daudz jautājumu par to, kā reāli praksē notiek apmaiņas programmas īstenošana, kā jauniešiem iespējams iedzīvoties viesģimenē, kā iespējams apgūt valodu un citas nepieciešamās prasmes, dzīvojot ārvalstīs. Lai veidotu skaidrāku priekšstatu par dzīvi svešā valstī un jaunā ģimenē, ikviens interesents ir aicināts uz "AFS Latvija" Starpkultūru programmas" pieredzes stāstu ciklu.

"AFS Latvija" nosūtīšanas koordinatore Vineta Līduma norāda, ka vislabāk izprast apmaiņas programmu būtību ir iespējams no īstiem cilvēkstāstiem, no reālas pieredzes. "Zinām, ka apmaiņas programma ārvalstīs ir pieredze, kas interesē, taču nedaudz arī biedē teju ikvienu jaunieti, kurš kādreiz domājis par mācībām citā valstī. Tieši tāpēc šī gada laikā organizēsim pieredzes stāstu ciklu, kura laikā kopā savedīsim cilvēkus ar reāliem stāstiem un interesentus, kas vēlas gūt neaizmirstamu starptautisku pieredzi, taču baidās par vairākiem ar to saistītiem jautājumiem," tā Līduma.

Pirmais stāstu vakars jeb saruna pie kafijas krūzes notiks jau trešdien, 25. oktobrī pulksten 18 kafejnīcā "Grain de Cafe" (Marijas ielā 25, ieeja no Blaumaņa ielas, Rīgā).

Pieredzes stāstu vakarā ikvienam būs iespēja īsi iepazīties ar bezpeļņas organizācijas "AFS Latvija" darbību, kā arī tikties ar Graumaņu ģimeni, kura labprāt dalīsies savā pieredzē. Graumaņu ģimene atklās galvenās atziņas pēc abu meitu prombūtnes AFS apmaiņas programmās Vācijā un Spānijā, kā arī pastāstīs par to, kā paši uzņēmuši ģimenē Alberto – viesskolēnu no Itālijas.

Viesmamma Hildegarde Grīnberga, kura ar savu pieredzi dalīsies pirmajā stāstu vakarā, uzsver, ka arī viņai, pirms meitu došanās apmaiņas programmā, kā arī pirms viesskolēna uzņemšanas ģimenē, bijuši vairāki jautājumi, kuriem palīdzēja sagatavoties kā "AFS Latvija" darbinieki, tā citi vecāki un viesskolēni, kuri šādu pieredzi jau piedzīvojuši. "Viesskolēna ienākšana ģimenē nepārprotami ir lielas pārmaiņas ģimenē un tikai loģiski, ka ir ļoti daudz jautājumu. Tieši tāpēc vēlos dalīties savā pieredzē, jo ticu, ka, kaut arī šādas pārmaiņas ir liels pārbaudījums attiecībām ģimenē, tā ir arī milzīga mīlestība un neatsverama pieredze," norāda Grīnberga.

Līdz ar pieredzes stāstiem ikvienam interesentam būs iespēja saņemt arī atbildes uz jautājumiem par apmaiņas programmu izmaksām, ko tās sedz un ko nē, kā iespējams pieteikties programmām, ar ko jārēķinās apmaiņas gada laikā ārvalstīs. Organizācijas darbinieki un brīvprātīgie būs gatavi atbildēt uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Pasākumā var piedalīties ikviens un bez maksas.