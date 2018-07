Par ilūzijām, Dieva gribu un bērnu nāvi – saruna ar teologu un psihoterapijas speciālistu Sandi Ratnieku

Ikvienam cilvēkam dzīvē ir kādi plāni – piedzīvot laimīgu bērnību, iegūt labu izglītību, veidot veiksmīgu karjeru, radīt ģimeni, laist pasaulē bērnus, uzcelt māju, iestādīt koku, apbraukāt pasauli, vēl un vēl... Kamēr viss norit tā, kā iecerēts, mēs dzīvojam tik dzīvi nost, itin nemaz neaizdomājoties par to, ka patiesībā ikkatru brīdi ar mums, ar mūsu tuvajiem var kaut kas atgadīties. Bet tad, kad šis "kaut kas" notiek, mēs nereti sākam meklēt vainīgos, kuri, pie velna, ir izjaukuši mūsu idillisko dzīves ainiņu. Ko es esmu izdarījis, ka ar mani tas notiek, tā mēs mēdzam pie sevis lādēties, mēģinot saprast, kādēļ mūsu plāniem pārskrējis pāri melnais kaķis.

Diemžēl, turklāt ne vienā vien ģimenē šis "kaut kas" ir bērna slimība. Un ne jau iesnas vai rotavīruss, bet ļoti smaga slimība, un skaidri zināms, ka to uzvarēt būs vai nu ļoti, ļoti grūti, vai nebūs iespējams nemaz. Un tad ģimenē piezogas nāves ēna – izteiktāka vai mazāk redzama, bet tās elpa jūtama. Neraugoties uz šo situāciju, ir jādzīvo – sevis, citu bērnu un mīļo cilvēku dēļ. Kādam tas izdodas veiksmīgāk, kādam sliktāk, bet tāpēc mēs aktualizējam tematu par dažreiz neizbēgamo dzīves realitāti, kad vecākiem jāzaudē savs bērns. Tāpat par šo ļoti nepatīkamo jautājumu – nu jau trešajā rakstā – runājam saistībā ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (BPAB) 20 gadu jubileju, ko tā sagaida ar apņemšanos izveidot ne vien Latvijā, bet arī Baltijā pirmo bērnu paliatīvās aprūpes multifunkcionālo centru – hospisu (MCH).

Par mūsu ilūzijām, par Dieva gribu un to, vai patiešām mēs tiekam sodīti par kādiem grēkiem ar bērna slimību, par nāves riebīgo elpu – mūsu saruna ar teologu, ģimenes psihoterapijas speciālistu, attiecību konsultantu Sandi Ratnieku, kurš pusotru gadu ir strādājis bērnu paliatīvajā aprūpē, tiesa, vairāk sniedzot atbalstu tieši vecākiem.

Foto: LETA

Tas bija pirms aptuveni 10 gadiem, kad Ratnieks sniedza psiholoģisko atbalstu smagi slimiem bērniem un viņu vecākiem – gan ģimenēm paliatīvajā aprūpē mājas apstākļos, gan tiem, kuri ārstējās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) 20. nodaļā jeb hematoonkoloģijas nodaļā. Protams, šo gadu laikā paliatīvajā aprūpē ir gana daudz uzlabojumu, taču šoreiz ne par to, bet gan aspektu, ko nevar izmainīt ar lēmējvaras lēmumiem, – par cilvēku psihoemocionālo stāvokli brīdī, kad dzīvē notiek "kaut kas", precīzāk, piezagusies smaga, bieži vien neārstējama slimība.

Cik aktuāls Latvijā ir šis temats? Citiem vārdiem – cik ģimeņu nākas saskarties ar bažām par sava bērna dzīvību? Kā informē BKUS preses pārstāve Daiga Rauba, pagājušajā gadā Bērnu slimnīcā ārstējušies 118 pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām. Diemžēl pērn no onkoloģiskām slimībām miruši divi pacienti. Slimību profilakses un kontroles centra statistikas dati liecina: 2017. gadā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pirmreizēji reģistrēto gadījumu ar ļaundabīgā audzēja diagnozi (C00-C97 pēc SSK-10 klasifikācijas) skaits sasniedza 41. Taču Bērnu slimnīcai diemžēl nav datu par to onkoloģijas pacientu skaitu, kuri ir izveseļojušies. Arī pats termins "izveseļošanās" netiekot lietots. Tas saistīts ar slimības specifiku – pēc izrakstīšanas no slimnīcas vēl piecus gadus pacientiem jāveic regulāri izmeklējumi, vai nav sācies slimības recidīvs, kas diemžēl nav retums. Tiesa, bērni pamet savus vecākus ne tikai onkoloģisko slimību dēļ, pastāv vēl virkne dažādu saslimšanu, tāpat notiek nelaimes gadījumi…

No apziņas izslēgt to, ko nevēlamies

Ratnieks ar smagi slimiem bērniem un viņu vecākiem kopumā nostrādāja aptuveni pusotru gadu, toreiz šāda veida palīdzība bija iespējama, pateicoties projektiem, jo no valsts tika finansēts tikai ārsts, medmāsa un kapelāns. Viņš devās pie pacientiem gan uz mājām, gan sniedza atbalstu BKUS. "Tie nebija akūtie gadījumi, kur brauca dakteris, bet runa bija par ilgstošā aprūpē esošiem bērniem, un es braucu kā psihoterapeits. Arī slimnīcā – kad nebraucu uz mājām, tad gāju lejā – uz 20. nodaļu – hematoonkoloģijas nodaļu, tā toreiz atradās tieši stāvu zemāk zem paliatīvās aprūpes nodaļas," atminas Ratnieks.

"Onkoloģija vispār ir tāda tēma, kurai cilvēki nekad nav īsti gatavi. Cilvēku psihe ir tā iekārtota, ka kaut kādas lietas mēs izslēdzam un domājam, ka tās ar mums nekad nenotiks," uzsver attiecību konsultants.

Kad ģimene ar bērnu pirmo reizi nonāk slimnīcā ar onkoloģisku slimību, cilvēki ir šokā, īsti nesaprot, kas notiek, un tad ir ļoti svarīgi, ka viņiem tiek piedāvāta šāda psiholoģiskā palīdzība. Protams, kā atzīst Ratnieks, cilvēki bēdas pārdzīvo dažādi. Ir cilvēki, kuri vēlas dalīties, ar kādu aprunāties, ir tādi, kuri noslēdzas sevī. Biežāk ir tā, ka jāiet pašam klāt un jāpiedāvā saruna.

Ratnieks galvenokārt sniedzis atbalstu tiem, kuriem jau norit ārstēšanās. Pa kādai reizei viņš arī bijis klāt konsīlijā, kad vecākiem paziņo, ka ārstēšana rezultātus nedod, tādējādi netieši vecākus sagatavojot, ka agri vai vēlu notiks bēdīgākais. "Parasti Aina (Aina Briede, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kapelāne – aut.) bija klāt tajos brīžos, kad vecākus aicina uz konsīliju, lai pateiktu, ka rezultātu nav, un ārēji varbūt izskatās, ka stāvoklis ir stabils, bet asins aina uzrāda, ka slimība ļoti strauji progresē nevēlamā virzienā," stāsta Ratnieks.

Neraugoties uz to, ka cilvēka dabā ir no apziņas izslēgt to, ko negribas piedzīvot, daudzi bērni tomēr labi apzinājušies, kas ar viņiem notiek un kas viņus sagaida. Ratnieks gan vairāk sarunājies ar bērnu vecākiem, bet gadījies arī aprunāties ar pašiem mazajiem pacientiem. Šādas sarunas par to, kas notiek un kas varētu notikt, parasti izdodas ar bērniem, kas vecāki par septiņiem gadiem. Lai gan Ratnieks tikai tagad pats apgūst smilšu terapiju, viņš redzējis, kā strādā kolēģi. "Toreiz bērni lika bildes, pēc kurām varēja saprast, ka viņi zina un saprot, kas notiek, bet vecāki izliekas, ka viss ir kārtībā. Smilšu terapija ļauj nedaudz apiet prāta filtrus, bērns varbūt prātā tā nedomā, bet dziļi iekšā visu ir sapratis. Pirms notiek tas bēdīgākais, ļoti daudzi – gan ārsti, gan pārējais personāls – izdara tā, lai tiešām ir izmēģināts pilnīgi viss. Kādreiz tas notiek ļoti strauji, protams, daudz kas ir atkarīgs no slimības stadijas, ja tā ir onkoloģija. Bet ir jau arī citi stāsti, kur viss var turpināties gadiem ilgi, kad cilvēkbērns pie dzīvības tiek uzturēts, pateicoties tikai mūsdienu medicīnai. Piemēram, ja nav rīšanas refleksu vai viņš pats neelpo. Vēl cits piemērs – pēc smagas dzemdību traumas, kad ir nopietni smadzeņu bojājumi. Tad gan jāprasa dakteriem, vai viņš kādreiz pats sāks elpot, bet vecākiem vienalga tā ir cerība, lai gan bērns patiesībā tiek uzturēts pie dzīvības," par savu darbu stāsta Ratnieks.