Sākot ar 2017. gada 1. martu, visa gada garumā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību (pievienojot gada ienākumu deklarācijai maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.).

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) skaidrojumu un vecāku pieredzes stāstus atradīsi rakstā šeit, bet tēmu aktualizējam, jo vecākiem joprojām ir visai daudz neskaidrību, un diskusija atsākta arī "Cālis" forumā. Tādēļ lūdzām VID vēlreiz atgādināt būtiskāko informāciju, kas būtu jāzina par to, kā atgūt pārmaksātos nodokļus par bērnu pulciņiem.

Nodokļa atmaksa pienāksies par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai, skaidro VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā "Viis.lv". Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā, piemēram, Rīgas pašvaldības interešu izglītības programmu īstenotājiem izsniegtās licences ir pieejamas elektroniskā veidā portālā "E-skola.lv". Ja mākslas vai mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde un tā ir iekļauta akreditēto izglītības iestāžu sarakstā, tad arī šādus maksājumus vecākiem ir tiesības iekļaut attaisnotajos izdevumos.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

215 eiro – maksimālā gada laikā atgūstamā summa

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2016. gadā ir 215 eiro. No samaksātā 2017. gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 procentu apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, sākot ar 2017. gada 1. martu:

Elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Aicinām iesniegt deklarāciju, izmantojot EDS, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, uzsver VID pārstāve.

VID mājaslapā sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" pieejami vizuālie materiāli par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu elektroniski. Tajos vienkāršotā veidā "soli pa solim" skaidrotas veicamās darbības, lai pareizi pieslēgtos EDS un veiksmīgi aizpildītu un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju elektroniski.

Par EDS lietotāju var kļūt ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām, skaidro Teice-Mamaja.

Klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā vai arī jebkurā valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla "Latvija.lv" sadaļā "Vienotie klientu apkalpošanas centri".

Nosūtot VID pa pastu vai uz e-pastu vid@vid.gov.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas. Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildīta korekti vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks informēts individuāli.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā "Gada ienākumu deklarācija".

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā "Kontakti".