Pasākumu ceļvedis ģimeniskai atpūtai brīvdienās kopā ar bērniem

Kādam varbūt ir iesācies pirmais skolas gads, citam jau trešais, bet kadam skolas gaitas vēl tikai priekšā. Neatkarīgi no tā rudens brīvlaiks vienmēr ir bijis gaidīts notikums jebkurā vecumā. Tāpēc "Kurp.es" komanda ir parūpējusies, lai vecāki, varētu tā sākšanos nosvinēt ar kādu īpašu pasākumu, kādā no šīs nedēļas spilgtākajiem bērnu pasākumiem.

Koncertuzvedums "Naudiņš un Jautriņš" 19. oktobrī



VEF Kultūras pilī piektdien, 19. oktobrī, pulksten 18 norisināsies koncertuzvedums "Naudiņš un Jautriņš". Koncertuzvedums veidots pēc Jolantas Jērānes un Kristīnes Vilcānes grāmatas "Naudiņš mācās saprast naudu" motīviem. Koncertuzvedumā kopā ar brāļiem Naudiņu un Jautriņu darbosies ansamblis" Momo" un deju grupa "Ritms". Redzētais liks pārdomāt savus ieradumus un iepazīt, kas tā nauda tāda ir, no kurienes tā rodas, kā to iegūst un kā to saprātīgi lietot.

20. oktobrī "Lāčplēšu kross 2018"

Mežparkā no pulksten 8.30 arī pašiem mazākajiem Lāčplēšiem būs iespēja pierādīt savu spēku un drosmi viena kilomentra Bērnu krosā. Tāpat pasākuma laikā gan lieliem, gan maziem būs iespēja piedalīties arī dažādās bezmaksas aktivitātēs - loku šaušanā, kalēja darbnīcā, pildīt aizraujošus virvju uzdevumus – gan uz zemes, gan gaisā, radoši izpausties rokdarbu darbnīcā un veidot patriotisku zīmējumus uz sejas.

"Riga IFF Kids weekend"

Starptautiskais filmu festivāls Rīgā norisinās jau piekto gadu un šogad ir parūpējies arī par īpašu programmu bērniem. Divu dienu laikā no 20. līdz 21. oktobrim jau no pulksten 10 ģimenes kopā ar bērniem varēs baudīt aizraujošas filmas "Kino Splendid Palace" krēslos. Uz ekrāna varēs redzēt tādas filmas kā "Biedrs Bērns", "Los Bando", "Raganu mednieki", animācijas filmu "Gordons un Padija", kā arī īpašu animācijas īsfilmu izlasi. Sabiedrībā zināmu vecāku vērtējumu šai bērnu programmai, lasi te.

Patiešām maziņiem – "Sprīdītis"

Šajā sestdienā un svētdienā ģimenes ar savām mazākajām atvasēm ir aicinātas apmeklēt koncertu "Sprīdītis" – vienu no četriem krāsainiem un emocijām bagātiem koncertu cikla posmiem. Sprīdītis dodas pasaulē laimi meklēt un ceļā satiek Meža māti, Vēja māti, Milzi Lutausi, Velnu un Princesi Zeltīti. Koncerta laikā pazīstamā pasaka ievīsies latviešu komponistu mūzikā. Tas norisināsies Spīķeru koncartzālē trīs laikos – pulksten 11, 13 un 15.

Tirgus un ziedu darbnīca bērniem

Par īpaši rudenīgu piedāvājumu kārtējo reizi ir parūpējies Kalnciema kvartāls, kur sestdien jau no pulksten 10 norisināsies iknedēļas tirgus – zemnieki cienās ar rudens delikatesēm un amatnieki piedāvās siltus adījumus, oriģinālus dekorus sev un mājām. Darbnīcā kopā ar Latvijas Sieviešu invalīdu asociāciju "Aspazija" bērni mācīsies taisīt kreppapīra ziedus. Tāpat arī mazākie pasākuma apmeklētāji varēs izrotāties ar dabīgām sejas un ķermeņa krāsām no "Biokidd" un nogaršot "Gumi Jumi" dabīgas želejkonfektes no svaigi spiestām sulām.

"Mīļvārdiņi"

Mīļvārdiņi vienmēr bijuši personīgs, radošs uzmanības apliecinājums, tēlains kādu īpašību vai asociāciju iemiesojums gan starp bērniem un vecākiem, gan starp dzīvesbiedriem. Iedvesmojoties no Raiņa un Aspazijas personīgajā sarakstē un dzejā vizuāli spilgti uztveramajiem mīļvārdiņiem (saulbumbulīt, zaļzeltainais mīļputniņ, mīļzeltaino samtputniņ, Lielkukainīt, u.c), kopā ar mākslinieci Līvu Kaprāli pirmsskolas vecuma bērni no tekstilmateriāliem varēs radīt dažādus vizuālos tēlus. Vairāk par pasākumu uzzini šeit.