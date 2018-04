Pēc filmas 'Turpinājums' īpašā seansa vecākiem notiks diskusija ar sociālantropoloģi un psiholoģi

Pašmāju kino klasiķa Ivara Selecka jaunākais veikums - dokumentālā filma "Turpinājums" raisījis ne mazums diskusiju par mūsdienu bērnu pasaules uztveri un dažādu sociālo struktūru, piemēram, ģimenes, ietekmi uz to. Skaidrojot jaunās paaudzes pasaules redzējumu caur psiholoģijas un sociālās antropoloģijas prizmu, piektdien, 13. aprīlī pulksten 18 kino "Splendid Palace" norisināsies īpaša diskusija vecākiem "Laimīga pasaule bērna acīm".

Diskusijā piedalīsies sociālantropoloģe Dace Dzenovska, filmas operators Valdis Celmiņš, kā arī žurnāla "Annas psiholoģija" galvenā redaktore Anna Peipiņa.

Pirmais skolas gads, kas atainots filmā, ir brīdis, kad gan bērnu, gan viņu vecāku dzīves mainās. Agrie rīti, mājasdarbi, ikdiena, kas iegūst cita veida ritumu, psiholoģiskas pārmaiņas, jo nebēdnīgo bērnību nomaina pirmie atbildīgie soļi lielajā dzīvē. Savukārt vecākiem nākas pakārtot savus darbus jaunajiem pienākumiem.

Diskusijas "Laimīga pasaule bērna acīm" laikā speciālisti kopā ar skatītājiem mēģinās rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, diskutēs par to, kā uzturēt labas attiecības ģimenē, nepakļaujoties jauno pārbaudījumu radītajām grūtībām, un kā kopīgi veidot laimīgu pasauli bērnam.

"Filmā skaidri iezīmējas arī bērnu raksturi, viņu attieksme pret apkārt notiekošo, pret pasauli, kas jau ir viņu paaudzei specifiska: kamēr Anastasijas klasesbiedrenes plāno braukt uz Angliju, Anastasija stingri saka: "Es gan gribu dzīvot laukos. Manai mammai arī patīk dzīvot laukos. Es esmu viņā atsitusies." Zanes klasesbiedrenes negrib precēties, Zane saka: "Bet mana mamma un tētis nav precējušies."

Skatītāji tiek aicināti domāt par to, kā filmas varoņu bērnības pasaule atšķiras no viņējo, kā viņi tiks ar to galā, kā atradīs savu ceļu. Daudzas no filmā atspoguļotajām sabiedrības un laikmeta iezīmēm kļūs redzamas tikai ar laiku. Mēs tomēr filmu skatāmies ar šīsdienas acīm. Refleksijai nepieciešama distance laikā un telpā," stāsta sociālantropoloģe Dace Dzenovska.

Filma "Turpinājums" ir stāsts par pieciem bērniem, viņu dzīvi un pirmo skolas gadu dažādos Latvijas reģionos. Kā uzsver filmas veidotāji, tā ļauj ieskatīties bērna prātā laikā, kad no nebēdnīgās bērnības sākas pirmie soļi lielajā dzīvē. Filmu jau atzinīgi novērtējuši ne tikai dokumentālā kino cienītāji, bet arī vecāki. Kā norāda divu bērnu tēvs mūziķis Andris Sējāns, filma "Turpinājums" ilustrē reālo dzīvi, un tajā var redzēt pilnu bērnu pārdzīvojumu gammu. "Man patika, ka filmā bērni ir tik dažādi. Man patika redzēt, ka esmu nedaudz alojies par to, ka pirmklasniekiem viss notiek tikai iPad un iPhone pasaulē. Tā nemaz nav. Pārliecinājos, ka joprojām bērniem ir zinātkāre. Viņi grib mācīties! Katrs tēls filmā ir meistarīgi piefiksēts kā atšķirīgs esam. Ļoti labi ilustrē reālo ainu. Ja filmā būtu simts bērni, mēs redzētu simts spilgtus stāstus. Ņemot vērā, ka man tuva ir mūzika, "Turpinājumā" varēju novērot, kādas ir likumsakarības, konsekvences tiem bērniem, kas apgūst mūziku."

Foto: DELFI

Kā jau vēstīts, filma "Turpinājums" iecerēta kā ilgtermiņa kino vērojums par atjaunotajā Latvijas Republikā dzimušu paaudzi. Plānots, ka tieši šos pašus filmas varoņus ik pēc lielāka dzīves posma noslēgšanās filmēs atkal, lai noskaidrotu, kā šo cilvēku dzīve veidojas un kas to ir ietekmējis.

Filma veidota divus gadus, sākot no 2015. gada septembra, kad trīs gadus pirms Latvijas simtgades, mācības pirmajā klasē dažādos Latvijas novados sāk pieci bērni. "Turpinājums" seko viņu gaitām visa pirmā skolas gada garumā. Mācību sākums pirmajā klasē iezīmē robežu starp bērnības bezrūpību un pirmajiem nopietnajiem pienākumiem, nepieciešamību veidot jaunas attiecības un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Pirmā skolas gada laikā bērnu apzinātā pasaule kļūst lielāka, un šis plašums spēj nest gan daudz patiesa prieka, gan reizēm arī pirmos sarūgtinājumus vai vilšanos.

"Turpinājums" tapusi Nacionālā kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei". Režisors Ivars Seleckis ir viens no leģendārās Rīgas dokumentālās kino skolas pamatlicējiem. Savukārt filmas radošajā komandā ietilpst operators Valdis Celmiņš, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Ernests Ansons, montāžas režisore Andra Doršs, montāžas un scenārija konsultante Krista Burāne, varoņu izpēti veica Dace Dzenovska un Antra Gaile. Filma tapusi studijā "Mistrus Media", un "Turpinājums" ir jau otrā Ivara Selecka filma, kas top šajā studijā.