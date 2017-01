Pēdējā pilīte attiecībās – 'pagaidām nē'

Kad attiecības sākušas šķobīties, nereti tomēr viena vai otra puse mēģina kaut ko pieciest, cerot, ka notiks brīnums. Un dažreiz jau arī notiek… Bet dažreiz mēs tikai lieki novelkam laiku, un patiesībā nākotne šādām attiecībām nav nekāda. Kāda ir tā pēdējā pilīte, kas liek spert liktenīgo soli un teikt ardievas slimām attiecībām?

Piemēram, personīgās izaugsmes trenerei, psiholoģei Lilijai Ahremčikai tie bija vārdi "pagaidām nē". Viņas vēstījumu atspoguļojis "Wilolife".

"Es domāju, katrai veselīgi domājošai sievietei attiecībās atgadās tā "pēdējā pilīte". Man tie bija vārdi "pagaidām nē".

Nesen draudzene man pavaicāja: "Tu taču biji sarežģītās attiecībās… Saki, kā tu varēji tās izbeigt, lai vairs nedomātu par to, ka, iespējams, tomēr mums pēkšņi būtu kaut kas sanācis? Kā tu varēji pārtraukt domāt par to, ka kaut ko neizdarīji šajās attiecībās?"

Tieši tāpat kā daudzām sievietēm, man neizdevās "vienā reizē". Tad es vēl nezināju par terapiju. Pēc visiem pazemojumiem un aizvainojumiem, pēc visām nodevībām un nemīlēšanas es izlēmu to izbeigt. Pienāca tas brīdis, kad personīgā veselība – gan fiziskā, gan psiholoģiskā kļuva svarīgākas par attiecībām. Taču ļoti ātri sākās ripošana atpakaļ. Varbūt es pārsteidzos? Kā gan bērns dzīvos bez tēva? Varbūt man vajadzēja vīrieti kaut kā iemācīt būt par tēvu, parādīt, kā ar viņu komunicēt?

Un es sāku izmantot, kā man šķita, sieviešu gudros soļus, lai satuvinātos. Es biju pacietīga un gādīga. Es gribēju parādīt, ka viss var būt citādi. "Aiziesim visi kopā uz pilsētas svētkiem, tu taču esi viens, bet mums būs patīkami", "Aizbrauksim ar mazuli uz zoodārzu, viņam ir vajadzīgs tēvs", "Protams, protams, nesteidzies, nekas, ka tu nokavēsi pusotru stundu, mēs pagaidīsim", "Nav naudas jauniem ratiņiem? Labi, es pati kaut ko izdomāšu" un tamlīdzīgi. Viņš uzvedās tā, kā gribēja. Nekādu pienākumu.

Foto: Shutterstock

Atbrauca uz divām stundām pie mazā – paldies, uz stundiņu – slikti, taču labāk, nekā nekas. Es izmocījusies: darbs, māja un bērns visu diennakti. Bet viņš dzīvoja savā apmierinātībā. Vaicāju: "Palīdzi man", viņš atbildēja: "Tu pati sev uzrīkoji tādu dzīvi. Tagad baudi to visu pilnā apmērā".

… Bet pēc tam mēs ar bērnu aizbraucām atvaļinājumā, pie jūras. To es pati nopelnīju. Viņš neiedeva neko. Visu atvaļinājumu es domāju par to, kas notiek. Kur es eju? Ko vēlos? Vai man ir nepieciešamas visas šīs manipulācijas un viņa vienaldzība? Un es izlēmu, ka vēlos konkrētu atbildi uz konkrētu jautājumu. Bez izvairīšanās. Bez divējāda vēstījumu: nu kaut kas tādā stilā – vai esi ar mums vai neesi.

Kad mēs atgriezāmies, es viņam uzdevu vienu vienīgo jautājumu: "Vai starp mums var kaut kas būt, kā starp vīrieti un sievieti?". Viņš atbildēja: "Pagaidām nē". Un šis "pagaidām" pateica man visu. Šis nekaunīgais vīrietis, kurš bija man tā kā uzlicis sava veida latiņu: "Būsi laba, es padomāšu, vai būsim kopā". Viss, ko es darīju līdz tam, bija nepietiekami labs, viņa skatījumā.

No tā brīža mums sākās pilnīgi cita dzīve. Skaidri, konkrēti, par lietu. Nav naudas bērnam? Tātad būs alimenti. Nav laika pabūt ar mazo? Tātad tev šo laiku noteiks tiesa. Atbrauci pie bērna divas stundas vēlāk? Tātad es atgriezīšos divas stundas vēlāk. Nevari ar viņu pasēdēt, kad es strādāju? Tātad es viņu atvedīšu brīvdienās, kad man būs ērti.

Bija daudz emociju no divām pusēm. Bet mans nesalaužamais gribasspēks sniedza rezultātu. Iekšēju pārliecību, ka šis vīrietis – ir tāds pats vecāks, kā es, un nesis savus augļus, kā arī vēl skaidra sapratne, ka mēs esam tikai vecāki brīnišķīgam mazulim, nekā vairāk. Mēs viens otram tagad neesam nekas. Nekādas lomu maiņas un cerības no viņa kā vīrieša, tikai kā no tēva. Un tās ir absolūti atšķirīgas vīrieša funkcijas.

Es domāju, ka katrai veselīgi domājošai sievietei attiecībās atgadās šī "pēdējā pilīte". Man tie bija vārdi "pagaidām nē". Jo vairāk sieviete ir psiholoģiski traumēta, jo vairāk viņa spēj paciest ņirgāšanos, turklāt pazaudējot savu pašcieņu un cieņu no partnera. Psihotraumas caurums ir praktiski neaizpildāms – tas prasa nopelnīt mīlestību, pierādīt, parādīt, ka tu esi mīlestības cienīga, kompensēt to, kas nav izdevies vecākiem, atbrīvoties no vainas sajūtas u.t.t.

Sadzirdēt sevi un dzirdēt traumas balsi – nav viens un tas pats. Tāpēc arī psihologi strādā, lai mācītu šīs abas lietas nodalīt vienu no otras."