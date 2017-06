Ik gadu vasarā kļūst aktuāls jautājums par to, kādas veselības problēmas var rasties, nekritiski izvēloties peldvietu. Gan bērni, gan arī pieaugušie ar jutīgu ādu nereti saskaras ar tā saukto peldētāju niezi jeb cerkāriju dermatītu, kas izpaužas sarkanu izsitumu veidā. Lielam satraukumam nav pamata – lai arī izsitumi ir nepatīkami, tie neapdraud cilvēka dzīvību, uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe Gunta Laizāne.

Jau vēstījām, ka ūdens prieku baudīšana šovasar vairākiem bērniem beigusies visai nepatīkami – ar milzu pumpām dažādās ķermeņa vietās. Šie bērni peldējušies Dubkalnu karjera ūdenskrātuvē Ikšķiles novadā un Mežciemā, Dambjpurva ezerā, liecina vecāku ievietotās bildes sociālajā vietnē "Facebook". Plašāka par to lasi šeit.

Laizāne norāda, ka šī problēma izsitumu veidā īpaši raksturīga pēc peldēšanās ūdenstilpnēs, kuras netiek klasificētas kā piesārņotas, taču tām ir raksturīga lēna ūdens apmaiņa un tajās dzīvo ūdensputni, ūdenī mītoši zīdītāji un gliemeži. Izsitumu izraisītājs ir parazīta kāpurs, kas noteiktā attīstības stadijā mājo gliemežos, bet pēc tam inficē zīdītājus vai putnus. Cilvēku ādā tas izdzīvot un attīstīties nevar, taču var radīt alerģiskas reakcijas. Lielam satraukumam nav pamata – lai arī izsitumi ir nepatīkami, tie neapdraud cilvēka dzīvību. Šajos gadījumos var palīdzēt ziedes pret niezi un antihistamīnu saturoši medikamenti.

Bērnam nevajadzētu arī ļaut kasīties, jo var attīstīties sekundāra infekcija. Līdzīgi izsitumi kā peldētāju niezei var būt arī citām saslimšanām, piemēram, enterovīrusiem, tāpēc, parādoties temperatūrai, sāpēm locītavās, nelabumam un citiem papildu simptomiem, noteikti būtu jākonsultējas ar ārstu.

Cerkāriju dermatīts nav vienīgā veselības problēma, ar kuru var saskarties peldētāji. Netīrs, stāvošs ūdens, karsts laiks, vietas, kurās ir daudz peldētāju – tās ir pazīmes, ka ūdens varētu būt pārbagāts ar dažādām bīstamām baktērijām un parazītiem, kas var izraisīt izsitumus, zarnu trakta problēmas un centrālās nervu sistēmas infekciju.

Lai izvairītos no veselības traucējumiem, ieteicams izvēlēties ūdenstilpnes ar lielāku ūdens apmaiņu un izvairīties no karjeriem un dīķiem. Pret inficēšanos ar peldētāju niezi var palīdzēt, ja uzreiz pēc iznākšanas no ūdens noskalojas dušā vai, ja tā nav pieejama, noslaukās rūpīgi ar dvieli un ieziež ādu ar krēmu. Peldēšanas sezonā vecāki ir aicināti arī regulāri sekot uzraugošo iestāžu brīdinājumiem par mikrobioloģiski piesārņotām peldvietām un toksisko zilaļģu ziedēšanu, mudina infektoloģe.