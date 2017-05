Laikam jau nebūs nevienas attiecības, kuru sākumā divi cilvēki nesapņotu par dzīvošanu kopā ilgi un laimīgi. Bet dzīve ir dzīve, tā gribot vai negribot ievieš savas korekcijas. Partnera sānsolis, absolūta raksturu nesaderība, atkarības, slimība… Iemeslu, kādēļ divu cilvēku savienība izjūk, ir gana daudz. Un šajās savienībās ir dzimuši bērni – viens, divi… Nav būtisks skaitlis, bet abu pieaugušo turpmākā spēja vienoties par bērna audzināšanas jautājumiem.

Dažreiz šie pieaugušie, kuri vēl pirms pāris gadiem roku rokā devās garās pastaigās, viens otru ik pa brīdim mīļi noskūpstot, tik ļoti viens otru ienīst, ka nespēj rast kopīgu valodu jautājumā, kas skar šķiršanās procesu. Cieš bērns, tas ir neizbēgami.

Šomēnes Rīgā risinājās plaša konference "Nepilno ģimeņu problemātika un risinājumu iespējas", kurā dažādu valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja, kādi riski pastāv nepilnajās ģimenēs, kādus risinājumus varētu un vajadzētu rast. Lai sniegtu priekšstatu par to, cik daudz ir nepilno ģimeņu, apkopoti statistikas dati, bet tie jau parāda tikai mazu daļiņu no iespējamā šādu ģimeņu daudzuma. Tā, piemēram, tiesībsarga biroja rīcībā ir informācija, ka pērn kopumā reģistrēti 21895 jaundzimuši bērni, no kuriem bez paternitātes ir 909. Tiesa, ar katru gadu bez paternitātes reģistrēto mazuļu skaits samazinās. Vēl 2012. gadā tādu bija 1213 jeb 6,5 procenti no kopumā tajā gadā reģistrētajiem 19719 bērniem.

Konferenci organizēja ģimenes atbalsta un kultūras centrs "Alise", kuras vadītāja Vineta Preisa stāsta, ka kopumā to apmeklēja ap 100 dalībnieku. Bet turpmāk palūkosim, kā nepilnās ģimenes saredz vairākas iestādes, kas strādā ar tām.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts atzina, ka arī izglītības iestādēs šis jautājums tiek aplūkots. Speciālists nosauca būtiskākos riska faktorus:

Regulāri mācību kavējumi;

Vidēji/zemi mācību sasniegumi;

Ģimenes sociālekonomiskais stāvoklis.

Tāpat nereti novēroti mācību pārtraukšanas iemesli. Piemēram, 65 procentos gadījumu, kad mācības tiek pārtrauktas, tas tiek saistīts ar grūtībām un motivācijas trūkumu apgūt vielu, kā arī mācību organizāciju.

Vēl citi iemesli:

Nelabvēlīga sociālā vide, veselības problēmas (39 procenti);

Slikti ekonomiskie apstākļi (38 procenti);

Sliktas attiecības ar pedagogiem un/vai skolas biedriem (24 procenti);

Vecāku iesaistes trūkums (trīs procenti).

Runājot par prevenciju, Zīvarts vērsa uzmanību, ka svarīgi ir zināt, ko un kā darīt noteiktā situācijā, gan direktoram, gan skolotājiem un skolēniem, kā arī sadarboties ar visām atbildīgajām institūcijām – bāriņtiesu, sociālo dienestu, policiju un citām.