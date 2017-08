Pie Mākslas muzeja bērnus aicina piedalīties laikmetīgās spēlēs kopā ar māksliniekiem

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs svētdien, 6. augustā, no pulksten 11 līdz 13 pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) organizē radošas darbnīcas bērniem kopā ar pieaugušajiem mākslinieku vadībā, kas šogad izstāžu cikla "Divdabis" īstenošanas gaitā jau guvušas lielu atsaucību.

Lai šoreiz darbnīcas būtu pieejamas visiem darboties gribētājiem, tās notiks ārā pie LNMM (Jaņa Rozentāla laukums 1), tāpēc iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Lietus gadījumā aktivitātes notiks muzeja foajē.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības programmu vadītāja Linda Veinberga atklāj, ka 6. augustā būs iespēja piedalīties avangarda spēlēs bērniem mākslinieka Jāņa Borga vadībā. Kopā ar mākslinieku varēs pētīt dažādus avangarda mākslas paņēmienus un spēlēt spēles, kas iedvesmojušas mākslas darbu tapšanu.

Tāpat būs iespējams darboties sietspiedes darbnīcā kopā ar māksliniekiem Ati Ieviņu un Sabīni Vekmani no darbnīcas "Luste". Bērni pašrocīgi izmēģinās sietspiedi, tāpēc viņi ir aicināti ņemt līdzi savus apģērba gabalus vai aksesuārus, kurus būs iespēja apdrukāt. Materiāliem jābūt gaišā krāsā un no dabiskas šķiedras (kokvilna, lins). Arī mākslinieks Jānis Filipovičs vēlreiz atkārtos savu spaiņu instalāciju darbnīcu, kurā bērni būvēs objektus un instalācijas no metāla un kartona spainīšiem, mācīsies, kā apieties ar stangām un stieplēm, un kā radoši izmantot makšķernieku piederumus.

"Laikmetīgā māksla ir aizraujošs piedzīvojums, kā bērniem atklāt pasauli. Radošas nodarbes jaunākajai paaudzei ļauj pieredzēt mākslas tapšanas brīnumu, paver ceļu uz mākslinieku domāšanas veidu un rosina izpausties radošajam garam. Bērni izzina pasauli un mācās caur darbošanos. Lietā tiek liktas visas piecas maņas, un vislabāk prātā paliek tas, kas iepazīts tiešas pieredzes ceļā," uzsver Veinberga.

Visas darbnīcas piemērotas bērniem no piecu gadu vecuma, bet pieaugušo pavadībā.

Darbnīcu galvenie atbalstītāji ir Valsts kultūrkapitāla fonds un "ABLV Charitable Foundation".

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs atgādina, ka līdz 8. augustam LNMM 4. stāva izstāžu zālēs iespējams aplūkot izstāžu cikla "Divdabis" pēdējo epizodi ar māksliniekiem Oļegu Tillbergu un Jāni Filipoviču.