Pieaudzis nepilngadīgajām meitenēm veikto abortu skaits; kopējie skaitļi krītas

Pagājušajā gadā uz pusi pieaudzis abortu skaits meitenēm vecumā līdz 14 gadiem, tāpat pieaugums vērojams vecuma grupā no 15 līdz 17 gadiem, tomēr labā vēsts ir tāda, ka kopumā abortu skaits pēdējo deviņu gadu laikā ir krietni samazinājies, liecina Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā pieejamie statistikas dati par abortiem 2009. –2017. gadā.

Kopumā pagājušajā gadā notikuši 6599 aborti, no tiem 3917 – mākslīgie. Gadu iepriekš – 2016. gadā kopējais abortu skaits bija 7370, no kuriem mākslīgie – 4366, savukārt 2009. gadā skaitļi izskatījās pavisam citādāki – kopumā valstī reģistrēti 12 435 aborti, no kuriem 8881 bija mākslīgais. Šie dati skaidri parāda, ka situācija uzlabojas, un patiesībā katru gadu abortu skaits samazinās.

Tomēr aina tik spīdoša neizskatās, kas attiecas uz nepilngadīgām meitenēm. 2017. gadā veikti astoņi aborti meitenēm vecumā līdz 14 gadiem, tieši tāds pats abortu skaits bija 2009. gadā. Tiesa, dažus gadus ir bijis samazinājums, piemēram, 2015. gadā, kad šajā vecuma grupā reģistrēti divi aborti, toties 2012. gadā meitenēm līdz 14 gadiem reģistrēti 11 aborti.

Pieaugums vērojums arī vecuma grupā no 15 līdz 17 gadiem. Pērn reģistrēti 82 aborti, bet 2016. gadā – 77. Jāatzīst, ka dati liecina – šajā vecuma grupā pieaugums bijis tikai pagājušajā gadā, iepriekšējos gados vērojams abortu samazinājums. Piemēram, 2009. gadā meitenēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem notikuši 312 aborti, un lielāko skaitu veido mākslīgie.

No kopējā abortu skaits visvairāk grūtniecības pārtrauktas vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem – 1630 aborti, taču abortus pērn piedzīvojušas arī gana daudz sieviešu vecumā no 45 līdz 49 gadiem – 78, kā arī sievietes vecumā virs 50 un vairāk gadiem – šādu abortu bija pieci, un arī šajā vecuma grupā var uzskatīt, ka to skaits pieaudzis dubultā, jo 2016. gadā sievietēm pēc 50 gadiem tika reģistrēti divi aborti.

Lai gan abortu skaits ar katru gadu samazinās, tieši tāda pati tendence vērojama kontracepcijas izvēlē. Ja 2009. gadā bija dati, ka, piemēram, hormonālo kontracepciju pielieto 90 791 gadījumā, tad 2017. gadā šie skaitļi ir krietni mazāki – 65 862. Līganāki dati izskatās intrauterīnās kontracepcijas izvēlē, tie ar gadiem tik krasi nemainās, vidēji – ap 23 000 gadījumu izvēlas šo kontracepcijas metodi.

Informācijas avoti pārskatā: pārskata abortu sadaļu aizpilda visas ārstniecības iestādes, kurās tiek veikti aborti. Informācija tiek apkopta reizi gadā rutīnas statistikas veidā.