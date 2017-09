Pieaugusi, bet ar bērna dvēseli – Gundega un viņas skapī dzīvojošie 192 rotaļu lāči

Spilgta sieviete, tas ir pats pirmais iespaids, kā raksturot Gundegu O. Vainovsku. Atšķirīgais ģērbšanās stils, gari, blondi, princešu lokās ieveidoti mati, izteiksmīgs grims un mīlestība pret rotaļu lāčiem, ko var redzēt arī, nemaz nezinot, ar ko sieviete nodarbojas. Lācēnus var saskatīt uz viņas tālruņa vāciņa, arī soma ir ar lāčiem, un arī uz interviju Gundega atnāk ar diviem lācēniem – mazo Piektdieni un lielāku lāci, kuriem atrodas vietiņa uz galda kādā kafejnīcā Vecrīgā, kur mums norunāta satikšanās.

Gundega ikdienā strādā par žurnālisti, bet nu jau daudzus gadus aizrāvusies ar rotaļu lāču kolekcionēšanu un fotosesiju veidošanu, lai taptu bērniem domātas grāmatas. Tajās ir redzami lāči reālajā vidē un nedaudz teksta, bet grāmatas veidotas tā, lai arī lasīt nepratēji varētu saprast, kas notiek lāča Rūda dzīvē.

Kā atzīst pati Gundega, laikam jau viņā vēl dzīvo bērns, jo viņa pat nespēj atcerēties, kad un kāpēc šī lāču būšana sākusies. Nu viņa ir 192 lācēnu vecākā māsa, tā viņa pati raksturo situāciju, lai gan grāmatiņās, kas nu ir jau divas, aprakstīts, ka Gundega ir lāču mamma. Un vēl Gundega atzīst, ka viņai ļoti patīk pilis, viss, kas saistīts ar renesanses un baroka laiku. Un to var pamanīt arī viņas apģērbā…

Teju 200 lāči un katram savs vārds

Gundega sarunas sākumā zibenīgi spēj nosaukt savas kolekcijas apmērus – 192 lāči, nākuši no četriem kontinentiem un 24 valstīm. Gan pirkti, gan dāvināti, un katram pūkainim ir savs vārds. Gundega no galvas zina visus. "Vīrs uzdāvināja lāču skapi, tad tos arī saskaitīju. Sanāca 192. Dažiem lāčiem ir pat vairāki vārdi. Tā, piemēram, ir ar manu Rūdi, grāmatu galveno varoni, kuru vēl sauc par Nauri un Bruno. Tas tā iegājās, jo draugi nevarēja atcerēties, kā lāci sauc, un iedeva viņam citu vārdu. Viens no maniem lāčiem ir pašas rokām darināts. Tā ir Esmeralda, kura šogad ieguva arī debitantes diplomu lāču meistaru konkursā Anglijā," stāsta Gundega.

Lācenītei Esmeraldai kustās rokas un kājas, tā ir no augstvērtīga materiāla un kopumā rotaļlietas pagatavošanai, neskaitot Gundegas ieguldīto darbu, iztērēti ap 100 eiro. "Izgatavot pašai lāci nav tik sarežģīti, kā izskatās, taču tas ir ļoti piņķerīgs un laikietilpīgs darbs. To darīju, vadoties no aptuveni 12 dažādām video pamācībām. Piemēram, acis lācenītei vajadzēja iestrādāt, izmantojot garu, garu adatu. Lācene arī rūc," ar sajūsmu atminas Gundega.

Foto: Privātā arhīva foto

Foto: Gundegas rokām gatavotā lācenīte Esmeralda.

Gundegai joprojām ir saglabājies un tiek īpaši saudzēts viņas pirmais lācis Maira, kas ir tikai trīs gadus jaunāks par pašu saimnieci. Kā stāstījusi Gundegas mamma un arī pati nedaudz atminas no bērnības dienām, lellēm, kas nāca gultiņā blakus, bija cietas rokas un kājas, tādēļ Maira kļuva par Gundegas vismīļāko rotaļlietu. "Lācītis Maira bija man līdzi pirmajā ģimenes ceļojumā – uz Igauniju, arī uz skolu nereti to paņēmu līdzi. Bet tagad šo lāci īpaši saudzēju, nevar to mazgāt, deguntiņš arī jau nodilis. Man vienmēr rotaļlietas bijušas mīļas, arī pusaudžu gados man tās patika. Es vienmēr esmu uztvērusi, ka rotaļlietas ir kā ģimenes locekļi, kuriem nevar darīt pāri, kaut ko plēst. Šī mana kolekcija ir tapusi aptuveni 10 gadu laikā. Jā, atzīstos, manī joprojām mīt bērnišķīgums un rotaļīgums," saka Gundega.