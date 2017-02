Pieci organizatoriskas dabas noslēpumi aizņemtām mammām

Lai kā neteiktu, ka visu pagūt nav iespējams, mammas vienalga vēlas, lai bērni būtu pabaroti un māja tīra. Pastāv daudz dažādu padomu, kā ekonomēt laiku, tostarp vecāku, kuriem vienmēr jādomā divi solīši uz priekšu un jāpagūst izdarīt vairākas lietas vienlaicīgi.

Dzīve ar bērniem ļoti stimulē plānot un organizēt savu laiku, citādāk pastāv risks, ka viss pārvērtīsies haosā. Lūk, "Ihappymama" atklāj piecus noslēpumus jeb mazus padomus, kuri varētu palīdzēt tev atvieglot vismaz daļu no lielās vecāku atbildības nastas!

Ievies dienasgrāmatu vai nelielu kladīti. Ieraksti svarīgākās lietas, raksti zīmītes, plāno un fiksē visu šajā blociņā. Šādā veidā tev būs daudz mazāk iespēju kaut ko aizmirst, palaist garām vai atstāt neizdarītu.

Liec mantas tām paredzētajās vietās un lūdz to ievērot arī pārējiem ģimenes locekļiem. Dažreiz mājas kārtošana prasa neiedomājami lielu darbu tikai tāpēc, ka ir nepieciešams laiks, lai savāktu izmētātās lietas un atrastu, kur tās nolikt. Ja lietas uzreiz pēc to lietošanas atgriežas savās vietiņās, kārtību uzturēt ir daudz vieglāk.

Periodiski atbrīvo savu dzīvesvietu no nevajadzīgām mantām. Atdod kādai citai mammai vai labdarības organizācijām apģērbu, kas bērniem palicis par mazu, rotaļlietas, ar kurām bērni vairs nespēlējas, atbrīvojies no visa, ko tu patiesībā nemaz neizmanto. Tev būs daudz mazāk iemeslu strīdiem par nesavāktajām vai izmētātajām lietām, jā, un arī mājoklī būs daudz vairāk vietas.

Foto: Shutterstock

Atstājies no idejas par daudzo uzdevumu izpildi. Neplāno vairākus darbus vienlaikus vai arī to padarīšanu vienas dienas laikā. Diezin vai tu to pagūsi, toties stresiņš gan būs. Labāk kaut ko izsvītrot no darāmo lietu saraksta vai no kaut kā atteikties vispār, ja tas prasa pārāk daudz laika un resursu. Dari tikai to, kas patiešām ir svarīgs tev un tavai ģimenei.

Plāno ēdienkarti vairākām dienām uz priekšu. Tā dara ļoti daudzas pieredzējušas mammas. Gatavošana aizņem ļoti daudz laika, tādēļ nebūtu slikti, ja kaut kādus darbiņus tu uzticētu arī vīram un lielākajiem bērniem. Jā, un arī mazuļi var šo un to palīdzēt!