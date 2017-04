Pieci sabiedrībā izplatīti stereotipi, kas patiesībā var sagraut tavu laulību

Kā "Letidor" atzīmē psihologi, sabiedrība bieži piedāvā mums ideālu attiecību modeļus, kurus daudzi pāri arī sāk pieņemt savā ģimenē. Bet, lai gan viņi to dara izņēmuma kārtā – kā mēdz teikt, labos nolūkos, efekts patiesībā var būt pretējs.

Šie pieci "kā jādzīvo" var izjaukt pāri, kuri ir kā radīti viens otram:

Vīrs – pelnītājs, sieva - mājsaimniece

Daudzi ir pieraduši redzēt šādu ideālo ģimeni: vīrs pelna naudu, bet sieva dzīvojas pa māju, audzina bērnus. Viņš – pelna, bet sieva – lemj, kā pareizāk finanses tērēt. Kamēr viens tūkstotis šādu pāru ir laimīgi par šāda formāta attiecībām ģimenē, citam tūkstotim šis modelis nav pieņemams.

Iespējams, tavā ģimenē tieši vīrs ir tas cilvēks, kuram patīk gatavot un darboties ar bērniem. Bet sievai, savukārt, pienācis veiksmīgs laiks, lai izveidotu karjeru. Svarīgi ir vadīties pēc ģimenes interesēm, nevis tā, kā to dēvē mūsu sabiedrība.

Ja tu pārstāsi būt tu pats un sāksi spēlēt "pareizās" lomas, tas, visticamāk, laulībā tevi padarīs nelaimīgu.

Ģimenē nedrīkst būt strīdu un domstarpību

Droši vien, ka tu ne vienu vien reizi esi dzirdējis, ka ideāla ģimene ir tā, kurā neatrodas vieta nekādām domstarpībām. Laulātie vienmēr viens otram piekrīt un nekad neskaidro savas attiecības.

Psihologi uzskata, ka strīdu neesamība var liecināt vai nu par vienaldzību vai par briestošu skandālu.

Foto: Shutterstock

Bieži vien laulātie cenšas izlikties, ka viss ir labi, un tā viņi sevī krāj negatīvās emocijas, kuras beigu beigās izsprāgst, un tad jau laulība tiek pakļauta nopietniem pārbaudījumiem. Strīdi, kuriem seko samierināšanās, - tas ir normāli.

Jums vienam otrs jāuzskata par ideālu

Ideālu cilvēku nav. Lai gan iemīlēšanās stadijā, protams, tu vari piekrist šim apgalvojumam, un arī tas ir normāli, jo rozā briļļu periodā cilvēkam ir tieksme idealizēt savu partneri.

Ar laiku mēs visi sākam saprast, ka vīrs vai sieva patiesībā jau nekāds dievs, bet gan cilvēks ar saviem plusiem un mīnusiem.

Ir svarīgi laikus pamanīt mīļotā cilvēka labās īpašības un trūkumus, tos pieņemt un iemīlēt. Citādāk nākotnē tas var novest pie pāra šķiršanās.

Kas notiek, ja cilvēks turpina uzskatīt, ka viņa otrajai pusītei jāatbilst kaut kādiem ideālu standartiem? Agri vai vēlu nāk vilšanās un reālā partnera nepieņemšana.

Viss labākais bērniem

Bērni partnerus var satuvināt, bet var arī pāri saraut divās anatomiskās pusēs. Un šeit neiztikt bez sabiedrības balss, kura sauc pirmām kārtām apmierināt bērna vajadzības un ignorēt pašam savējās.

Ja tu uzskati, ka attiecībās starp vīru un sievu pirmajā vietā ir rūpes par bērniem, tad tavas pāra attiecības atrodas šķiršanās draudu priekšā.

Neaizmirstiet par savām personīgajām interesēm, plānojiet laiku tā, lai uzmanība tiktu veltīta ikvienam ģimenes loceklim. Un atceries, ka laulātajiem ir jāievēro vienota audzināšanas sistēma – tas nāks par labu ne tikai bērnam, bet stiprinās arī partneru savstarpējās attiecības.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ar draudzenēm vai draugiem apspriežot domstarpības ģimenē, tev var tikt sniegts jauns skatījums uz situāciju. Bieži vien laulātie apspriežas ar saviem draugiem, un šīs sarunas bieži vien skar strīdīgas situācijas ģimenē. Iespējams, tu gaidi labus padomus no šiem sarunu biedriem, bet atceries, ka citi cilvēki nezina tavas ģimenes vajadzības, tādēļ par tavu partneri var izteikt melīgus priekšstatus.

Piemēram, tu izstāsti, kā vīrs tevi aizvainojis, bet vienlaikus esi piemirsusi atgādināt par to, ka viņš vēlāk tev pienāca klāt un atvainojās. Svešas domas var graujoši ietekmēt jūsu abu attiecības, īpaši, ja kāds no pāra tās uztver kā vienīgo patiesību. Tikai tu vari izlemt, kā tikt galā ar konfliktsituācijām ģimenē, nesniedz šādas tiesības cilvēkiem no malas.

Normāls ģimenes modelis ne vienmēr ir sabiedrībā definētais - pareizais. Atrodiet savu personīgo, kurš derēs tieši jums.