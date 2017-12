Pirkstiņpērtiķēns – rotaļlieta, kuru no veikaliem straujos tempos izķer Amerikā

"Fingerlings monkey" — tā sauc rotaļlietu, kura pēdējās nedēļas laikā iekarojusi milzu popularitāti un pēc tās dažs labs bez maz vai teju jūkot prātā. Amerikā vecāki jauno rotaļlietu burtiski izķerot no veikaliem, populārā vietne "Amazon" un citi veikali nespējot par preci piegādāt, un mantas iegādei tiek veidots pasūtījumu saraksts.

Pērtiķēnu izgatavojusi kompānija "WowWee". Novembrī šī rotaļlieta kļuvusi par konkursa "Toy of the Year Awards" finālisti nominācijā "Gada kolekcija", vēsta "Thevillage".

A post shared by Fingerlings (@fingerlings) on Nov 4, 2017 at 1:05pm PDT





Rotaļlieta izgatavota no augstas kvalitātes plastikas, un tā viegli ieguļ plaukstā, strādā ar baterijām, kuras darbojas ilgi. Mantas iekšpusē ir sensori, mikrofons un skaļrunis. Mantas atmiņā ieprogrammēti aptuveni 40 dažādi scenāriji: pērtiķēns reaģē uz balsi, pieskārieniem vai kādu triecienu. Rotaļlieta "satver" jebkurus priekšmetus – no pirksta vai pildspalvas līdz papīra lapai, groza galvu, mirkšķina acis, rāda dažādas emocijas (niķojas, priecājas, bēdājas) un izdod virkni dažādu skaņu. To var pakarināt aiz astes, bet, ja noliek gulēt, tā iemieg un sāk krākt.

A post shared by Fingerlings (@fingerlings) on Sep 25, 2017 at 12:22pm PDT



Kolekcijā ir 10 rotaļlietas, un katrai ir savs vārds un raksturs. "Fingerlings" īpašnieki raksta, ka pērtiķēni amizanti savā starpā sazinoties – viens otru pazīst un rada īpašas skaņas, tāpēc daudzi iesaka uzreiz iegādāties vismaz divas rotaļlietas.

A post shared by ☝️🐒Fingerlings🐵🙈🙉🙊 (@fingerlings_monkey) on Nov 10, 2017 at 5:24am PST





Fingerlings — ir spinera jeb grozāmgrābšļa un tamagoči mistrojums: pērtiķēnu negriboties no rokām izlaist. Turklāt to vajagot arī visu laiku izklaidēt. Ja viņu atstāj vienu uz pāris minūtēm, tas sākot skumt un pieprasīt uzmanību. Pateicoties rotaļlietas nelielajam izmēram, to var ērti visur sev ņemt līdzi. Rotaļlieta veicinot iztēli un sīko motoriku, bet pieaugušajiem pērtiķēns varot kļūt par labu antistresa līdzekli, taču tiem, kuriem ir alerģijas, mantiņa varot pat aizstāt mājdzīvnieku.

A post shared by Fingerlings | Norge (@fingerlingsnorge) on Sep 20, 2017 at 12:38pm PDT



A post shared by finger-lings.com.ua (@fingerlings_wow) on Nov 17, 2017 at 11:28am PST





Portāls "Cālis", meklējot iespējas šādu rotaļlietu iegādāties Latvijā, nevienu piedāvājumu neatrada, bet populārākajos ārzemju interneta veikalos viena pērtiķēna cena ir virs 20 eiro, bet komplektos tos ir iespējams iegādāties lētāk.