Plāno izveidot mātes piena banku; sāk plašu labdarības kampaņu pirmās aparatūras iegādei

Katru gadu Latvijā vairāk nekā 1000 bērnu jeb aptuveni seši procenti no visiem jaundzimušajiem dzimst priekšlaicīgi. Viņiem ir ne vien lielāks risks neizdzīvot, bet arī saskarties ar veselības problēmām nākotnē. Mammas piens ir labākais uzturs jebkuram zīdainim viņa pirmajos dzīves mēnešos, taču vismazākajiem bērniņiem tas ir kritiski nozīmīgs ne vien izdzīvošanai, bet arī turpmākās dzīves kvalitātei, ir pārliecināti neonatologi.

Diemžēl ne visām māmiņām, mazulim piedzimstot pirms laika, ir savs piens. Tāpēc gandrīz visur Eiropā darbojas mātes piena bankas, kur ar krūti barojošās māmiņas var ziedot savu pienu tām mammām, kurām piena nepietiek. Pašlaik Latvija un Rumānija ir vienīgās valstis Eiropā, kurās nav izveidota mātes piena banka. Salīdzinājumam – Igaunijā ir viena, bet Lietuvā pat divas aktīvas mātes piena bankas.

Lai izveidotu Latvijā pirmo mātes piena banku, Latvijas Neonatologu biedrība sadarbībā ar uzņēmumiem "Nutricia" un "Rimi", kā arī Bērnu slimnīcas fondu un priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku organizāciju "Esmu klāt!" ar simbolisku pasākumu Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā trešdien, 4. oktobrī, sāka plašu labdarības kampaņu priekšlaikus dzimušo bērnu atbalstam "Dod spēku vismazākajam!", kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti ziedot mātes piena bankas izveidei. Tāpat sabiedrība tiek iedrošināta paust emocionālo atbalstu, gūstot dziļāku izpratni par priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem un viņu ģimeņu vajadzībām.

Mātes piena bankas izveide – Latvijai nozīmīgs projekts

"Priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem mātes piens dod visliekāko spēku augt, tāpēc mātes piena bankas izveide ir nozīmīgs projekts ļoti daudziem vismazākajiem bērniem no Latvijas. Ir pierādīts, ka mātes piens palīdz izvairīties pat no tādām agrajiem bērniņiem raksturīgām smagām slimībām kā nekrotiskais enterokolīts. Ne visām māmiņām, bērniņam piedzimstot priekšlaikus, ir savs piens, un šādos gadījumos otra piemērotākā izvēle būtu donoru piens," skaidro viena no mātes piena bankas idejas iniciatorēm, Latvijas Neonatologu biedrības valdes priekšsēdētāja, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģe Amanda Smildzere.

Ārste stāsta, ka priekšlaikus dzimušie bērni var svērt zem kilograma, bet daži piedzimst pat 400 un 500 gramus smagi. Jā, Bērnu slimnīcā jau patlaban ir daudz un dažādu aparātu, lai ļautu mazuļiem attīstīties, bet, pēc Smildzeres teiktā, vissvarīgākais ir uzturs. Protams, vislabākais bērnam ir mātes piens, bet, ja kādu apstākļu dēļ tas bērnam nav pieejams vai nav pietiekamā daudzumā, otrā labākā izvēle ir donoru piens. Ārste skaidroja, ka priekšlaikus dzimušiem mazuļiem zarnu trakts vēl nav nobriedis, tādēļ barošana ar piena maisījumu var radīt vēl papildu veselības problēmas. Latvijā līdz šim nav iespējams saņemt šo donoru pienu.

Foto: Publicitātes attēli

Dr. Smildzere piebilst, ka piena bankas izveide ir apjomīgs projekts, kas tiks īstenots vairāku gadu laikā, un tā kopējās izmaksas būs aptuveni 61 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Par līdz gada beigām veiktajiem ziedojumiem būs iespējams ielikt šī projekta pamatus jeb veikt pirmo soli projekta īstenošanā, iegādājoties vienu no vissvarīgākajām ierīcēm – mātes piena analizatoru, kura izmaksas lēšamas ap 27 000 eiro, neskaitot PVN. Gadījumā, ja tiks ziedots lielāks apjoms līdzekļu, tas ļaus iegādāties arī speciālus ledusskapjus donoru piena saldēšanai. "Ir būtiski piebilst, ka mātes piena bankas mērķis būs nodrošināt donoru pienu vismazākajiem pacientiem visos Latvijas neonatoloģijas centros, ne tikai Rīgā," stāsta Dr. Smildzere.

Arī Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa uzsvēra, ka piena bankas izveide palīdzēs par pašu mazāko pacientu veselību rūpēties vēl labāk: "Lai priekšlaikus dzimis bērniņš varētu izaugt un būt vesels, ir nepieciešamas īpašas rūpes un atbalsts. Jau līdz šim līdzcilvēki ir ļoti daudz palīdzējuši, lai uzlabotu mūsu pašu mazāko pacientu veselību un atbalstītu viņu ģimenes, taču joprojām, vadoties no pasaules prakses un pieredzes, ir lietas, kas mūsu bērniem būtu nepieciešamas. Piena bankas izveide ir ļoti svarīgs solis, lai uzlabotu bērnu veselību un novērstu smagas veselības problēmas nākotnē. Sirsnīgs paldies akcijas organizētājiem par šo brīnišķīgo iniciatīvu, uzņemoties rūpes par bērniem un aicinot arī citus nākt palīgā!"

Priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku biedrības "Esmu klāt!" dibinātāja Sanita Ziediņa apliecina, cik svarīgs mammas piens ir mūsu vismazākajiem: "Kad pasaulē nāca mani mazuļi, izjutu to, cik svarīgs ir mātes piens – it īpaši, ja piena nav. Bērniņam piedzimstot priekšlaikus, svarīga ir katra pilīte, taču man piena nebija, un es to ļoti pārdzīvoju. Tajā pašā laikā blakus bija mammas, kurām bija tik daudz piena, ka palika pāri – bija žēl skatīties, ka tas iet zudumā. Mātes piena bankas izveide ir liels atbalsts gan mazuļiem, gan viņu māmiņām."

Foto: Publicitātes attēli

Vieni no kampaņas iniciatoriem un rīkotājiem ir arī zīdaiņu un bērnu pārtikas ražošanas uzņēmums "Nutricia", kas jau vairāk nekā 40 gadus savā zinātnes centrā "Nutricia Research" Nīderlandē pēta mātes pienu, ik dienu par to atklājot ko jaunu. "Mēs pētām mātes pienu, par savu misiju uzskatot mazuļu agrīnajā dzīves posmā uzņemtā uztura kvalitātes veicināšanu, jo katrs bērns ir pelnījis iespēju saņemt labāko uzturu un izaugt vesels – arī vismazākie jeb priekšlaikus dzimušie bērni, kuru veiksmīgai attīstībai uzturam ir kritiska nozīme. Piemēram, pagājušā gada laikā vien tika atklāti 600 jauni proteīni, kas atrodas mātes pienā. Šī bagātā pētnieciskā pieredze ļauj mums maksimāli ievērot mazuļu uztura vajadzības savu produktu ražošanā, vienlaikus secinot, ka mātes piens savas sarežģītās ķīmiskās formulas dēļ ir vispārsteidzošākais šķidrums pasaulē," skaidro "Nutricia" vadītājs Baltijas valstīs Guntars Zālītis.

Kā darbojas mātes piena banka

Sākotnēji tiek uzrunātas, apzinātas potenciālās mātes, kas būs piena donores. Tad tiek izvērtēta donores medicīniskā vēsture, kā arī asins analīžu rezultāti. Ja viss kārtībā, piens tiek savākts, iepakots un sasaldēts. Pēcāk notiek pienā esošo baktēriju testēšana, piena sastāva analīze un donoru piena apkopošana. Tad seko pasterizēšana, atkārtota pienā esošo baktēriju testēšana, saldēšana. Tiklīdz saņemts ārsta nozīmējums, iztestētais piens tiek nogādāts mazulim, kuram šis donoru piens tik ļoti nepieciešams.

Kopumā Eiropā un pasaulē darbojas 241 aktīva piena banka, bet 19. maijs ir Mātes piena ziedošanas diena. Smildzere norādīja, ka šis ir labdarības projekts un par ziedoto pienu atlīdzība netiek saņemta.

Ziedošanas iespējas

Ja tev ir iespēja un vēlme atbalstīt Latvijā pirmās mātes piena bankas izveidi, to var izdarīt:

iegādājoties mazuļu piena maisījumus "Aptamil" 2, 3 vai 4 piena maisījumus ar akcijas uzlīmi "Rimi" veikalos, tādējādi ziedojot 0,50 eiro par katru iegādāto iepakojumu (akcijas periods: no šā gada 2. oktobra līdz šā gada 31. decembrim);

zvanot uz Bērnu slimnīcas fonda ziedojumu tālruni 90006988 (ziedojums: 1,42 eiro par zvanu) vai ziedojot fonda mājaslapā;

ziedojot "Rimi" un "Supernetto" kastītēs vai "Mans Rimi" naudas uzkrājumu veikalu kioskos vai mājaslapā "Mansrimi.lv".

Lai arī ziedojumu kampaņas virsmērķis ir mātes piena bankas izveide, tas iet roku rokā ar sabiedrības izglītošanu, kā arī izpratnes un atbalsta veicināšanu, lai dotu spēku gan māmiņām, gan priekšlaikus dzimušajiem bērniem. Reizēm, lai paustu atbalstu, nemaz nav vajadzīgs tik daudz.

Arī Latvijā pazīstamie mūziķi Ance Krauze un Kaspars Zemītis ir pievienojušies un pauduši atbalstu kampaņai "Dod spēku vismazākajam!", kā veltījumu priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem un stiprinājumu viņu vecākiem iedziedot "Šūpuļdziesmu", kuras mūzikas autors ir Valdis Atāls.

Foto: Publicitātes attēli

"Aicinām ikvienu Latvijas cilvēku paust savu atbalstu un dot spēku priekšlaikus dzimušo bērnu ģimenēm arī simboliski visas kampaņas laikā, piemēram, izveidojot no papīra origami taureni un izvietojot to savā apkārtējā vidē: mājās pie loga, darba vietā, skolā, kafejnīcā, bibliotēkā vai kādā citā sabiedriskā vietā. Tas būs atgādinājums, ka mēs esam tepat, līdzās, domājot labas domas," mudina akcijas organizatori.

Foto: Publicitātes attēli

Taurenītis ir izvēlēts par kampaņas simbolu, jo priekšlaikus dzimušie bērni ir kā taurenīši – viņi ienāk šajā pasaulē ļoti mazi, trausli un sargājami, bet vienlaikus taurenis ir arī simbols jaunai, austošai dienai un cerību pilnam sākumam.