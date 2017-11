Policistes: Ja bērni vecākiem būs dārgi, viņi tos sargās no visa veida apdraudējumiem

Droša vide un uzraudzība – divas visbūtiskākās lietas, kas vecākiem būtu jānodrošina saviem bērniem, lai izvairītos no dažādiem apdraudējumiem. Protams, visu dzīvē paredzēt nevar, tomēr, ikdienā piedomājot pie šīm lietām, iespējams krietni samazināt bērnu traumatismu, vardarbību. Ja bērns vecākiem ir dārgs, tad viņi darīs visu, lai viņu pasargātu no apdraudējumiem, un te nav būtiski, cik situēta ir ģimene.

Par to, kas būtu jāzina vecākiem saistībā ar atbildības uzņemšanos par savu atvasi, kā pasargāt bērnus brīžos, kad viņi ir ārpus mājas un nonākuši kādā sarežģītā situācijā, portālam "Cālis" stāsta Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes (GKrPP) Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore Vineta Pavlovska un VP GKrPP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 3. nodaļas galvenā inspektore psiholoģe Dace Landmane (titulbildē – Vineta no kreisās puses, Dace - no labās, bet pārējām fotogrāfijām ir tikai ilustratīvs raksturs - aut.).

Jau ziņots, ka VP patlaban īsteno plašu sociālo kampaņu "Supervaronim nepazust", un saruna ar policistēm notiek kampaņas īstenošanas gaitā.

Kāda informācija par bērniem nonāk līdz policijai

Minētās kampaņas mērķauditorija ir bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Kā stāsta Landmane, policijas redzeslokā šāda vecuma bērni nonāk daudz un dažādu iemeslu dēļ – gūstot traumas, piemēram, no suņu kodumiem, ceļu satiksmes negadījumos, saindējoties, piemēram, ar medikamentiem, apmaldoties, kā arī pašos smagākajos gadījumos tiek konstatēta bērna nāve. Valsts policijai, izvērtējot konkrētos gadījumos, nākas secināt, ka iemesli var būt dažādi.

Ir gadījumi, kad vecāks vai kāda cita aprūpes persona bērnam nav nodrošinājusi drošu vidi, kā rezultātā noticis nelaimes gadījums. Citos gadījumos nākas secināt, ka vecāks nav pienācīgi pildījis bērna uzraudzību un aprūpi, kā rezultātā ar bērnu ir notikusi nelaime. Joprojām tiek konstatēti arī gadījumi, kad bērns cieš no vardarbības. Ņemot vērā bērna vecumu, kurā viņš nevar sevi aizstāvēt, šie vardarbības gadījumi visbiežāk ir izraisījuši smagas sekas.

Tas, ka ģimene ir situēta, nenozīmē, ka bērns jūtas labi. Viens lieto alkoholiskos dzērienus, cits strādā līdz pulksten 22, lai tikai būtu šī situētība, un riski pastāv gan vienā, gan otrā ģimenē. Vineta Pavlovska

Vecākiem svarīgi ir apzināties, ka tieši šīs vecuma grupas bērni ir visneaizsargātākie. Viņi nespēj parūpēties par savu drošību, novērtēt apdraudējuma risku, pasargāt un aizstāvēt sevi. Tieši vecāks ir tas, kas ir primāri atbildīgs par bērnu. Joprojām tiek konstatētas situācijas, kad bērni tiek uzticēti citām aprūpes personām, kuras nav spējušas atbilstoši parūpēties par bērnu, un tādēļ ir notikusi nelaime. Tādēļ vecākiem būtu rūpīgi jāizvērtē, kam viņi uztic savu atvasi – auklei, vecmāmiņai, kaimiņiem, radiniekiem – un vai šie cilvēki godprātīgi pildīs viņiem uzticētos pienākumus.

Ja ar bērnu kaut kas notiek, tiks vērtēta gan vecāku, gan bērnu uzraugošās personas rīcība. Protams, kā uzsver Pavlovska, situācijas var būt dažādas, bet konkrētās personas atbildība tiks izskatīta vērtēšanas procesā.