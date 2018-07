Precēti pāri dalās ar 10 ieteikumiem veiksmīgai laulībai

Neviens tevi nevar sagatavot laulības dzīvei. Tā ir kā amerikāņu kalniņi, kurā pāris piedzīvo gan saviļņojošus laimes, gan nožēlojamus skumju brīžus. Nevienas attiecības nav vienādas, tāpēc bieži vien arī problēmu risinājumi atšķiras. Taču ir lietas, kas daudzu gadu garumā ir palīdzējušas vairākiem pāriem. Portāls "Scarymommy" ir aptaujājis vairākus pārus, kuri ir devuši 10 ieteikumus, kas viņu laulību padarījuši labāku.

Tava pasaule negriežas ap mīļoto

"Šķietami romantiski ir tie brīži, kad tavs mīļotais cilvēks atzīst, ka tu viņam es viss. Vienlaikus šādi izteikumi tavam laulātajam draugam uzliek nevajadzīgu spiedienu. Tavs partneris var būt tava perfektā otrā pusīte, pat tad, ja tava pasaule negriežas ap viņu. Ir pavisam normāli, ja dodies kaut kur bez savas sievas vai vīra," atzīst Estere, kura ir precējusies 20 gadus.

Necel gaismā vecos strīdus

Bieži vien, strīdā iekarstot, mēs plēšam vaļā visas vecās brūces, ceļot gaismā sāpīgas tēmas, par kurām sen jau esam kārtīgi izstrīdējušies. Tas var nonākt tik tālu, ka strīda beigās vairs neatceraties patieso ķildas iemeslu. Reičela, kura ir sievas lomā jau 13 gadus, stāsta, ka viņas ģimenē vecie strīdi tiek aizmirsti: "Manuprāt, viena no manām labākajām izvēlēm bija atstāt vecos strīdus pagātnē un nekad necelt tos gaismā. Kad strīds ir galā, tas ir galā, un mēs par to vairs nerunājam."

Humora izjūtai ir izšķiroša nozīme

"Humors mums ir palīdzējis tik pāri daudzām grūtībām – darbu maiņai, kašķiem ar bērniem, smagai grūtniecībai un vēl daudz kam citam," stāsta Kerola, kura laulības dzīvē ir 15 gadus.

"Vīrs vienmēr licis man smieties. Pat brīži, kad viens uz otru esam dusmīgi, neturpinās ilgi, jo viens no mums vienmēr sasmīdina otru. Tā ir viena no lietām, kas palīdz mums tik pāri grūtiem brīžiem. Galvenais ir neveidot to mākslīgi, tad viss izdosies," skaidro Ketija – precējusies 25 gadus.

Simone, kura ir precējusies sešus gadus, atzīst, ka tikai ar gadiem viņa ir izpratusi vīra humora izjūtu, kas palīdzējis viņu attiecībām uzplaukt no jauna. "Daudzi pāri runā, ka svarīga attiecību sastāvdaļa ir humora izjūta, taču katram tā ir atšķirīga. Godīgi sakot, es sākumā sava vīra jokus neuzskatīju par smieklīgiem. Viņš ir ļoti rotaļīgs, tāpēc bieži vien izstrādā nevainīgus jociņus. Tas mani agrāk kaitināja, taču tagad, kad esmu izpratusi un pieradusi pie viņa humora, tas man liekas aizraujoši. Varu atzīt, ka šobrīd mūsu attiecības ir lieliskas," viņa stāsta.

Foto: Shutterstock

Dažas lietas nav tā vērtas, lai strīdētos

Karla ar vīru laulības ostā iestūrēja pirms 15 gadiem. Kopš tā laika viņu attiecībās valda nelaužams likums – strīdā uzvar tas, kuram tas visvairāk rūp. "Ir brīži, kad mūsu viedoklis nesakrīt, bet visbiežāk viens no mums atzīst, ka, patiesībā, viņam strīda iemesls nerūp tik ļoti kā otram. Mēs šo noteikumu – uzvar tas, kuram visvairāk rūp – atklājām laikā, kad plānojām kāzas. Kopš tās dienas cenšamies to pielietot ik katrā strīdā," atzīst Karla.

"Dažas lietas nav tā vērtas, lai par tām strīdētos. Pieņemt vienam otru un saprast, kuras lietas ir strīda vērtas, bet kuras nav – tā ir mūsu attiecību atslēga," skaidro Mišela, kura ir laimīgā laulībā jau 17 gadus.

Izbaudiet ikdienišķos garlaicību

Ir skaidrs, ka ar gadiem ikdienas trakumi, kad katru dienu ir kaut kur nemitīgi jāskrien, jālec un jābrauc, būs beigušies, un iestāsies rutīna. Betānija iedrošina laulātajiem iemācīties izbaudīt arī garlaicīgo ikdienu, kura tiek pavadīta mājās, skatoties televizoru, gatavojot ēst vai darot citus ikdienas darbus. "Mums ļoti padodas garlaikoties abiem kopā. Pēc 33 gadu kopdzīves tā ir mūsu attiecību atslēga," viņa stāsta, "Ir viegli būt kopā, ja katru dienu tiek darītas aizraujošas lietas, taču veiksmīgai laulībai jums ir jāiemācās izbaudīt arī ikdienas dzīvi."

Foto: Shutterstock

Turies!

Attiecību grūtajos brīžos nepadodies uz cīnies. "Turies! " iesaka Leina. "Turpini strādāt pie savām attiecībām pat brīdī, kad tas var likties bezjēdzīgi. Centība uzlabot savas attiecības tev atgādinās iemeslu, kāpēc tu izvēlējies savu dzīvi pavadīt kopā tieši ar šo cilvēku," viņa turpina.

"Visām rozēm ir savi ērkšķi, līdz ar to ik pa laikam nākas sadurties. Bet par spīti tam, nav neviens cits, ar ko kopā es vēlētos pavadīt savu atlikušo dzīvi," atzīst Lindsija, kura ir precējusies 6 gadus.

Turpretim Eimija apgalvo, ka viņas ģimenē bieži vien tiek citēta Dorija no slavenās multfilmas "Nemo". Filmiņā zivtiņa, cenšoties aizbēgt no haizivs zobiem, sev nemitīgi atgādināja: "Tikai turpini peldēt!" "Pēc vairāk nekā 20 laulībā nodzīvotiem gadiem, tu atskārt, ka dažreiz ir labās dienas, kad viss ir ideāli, bet citreiz – sliktās, kad tā vien gribas sakrāmēt somu un aiziet. Bet sliktās dienas vienmēr pāriet, un, lai neslīktu, tev ir jāturpina peldēt. Līdzīgi ir ar attiecībām – tiklīdz tu pārstāj censties, tā sāc grimt," viņa piebilst. Attiecību sliktās un labās dienas varam salīdzināt arī ar grupas "Prāta Vētras" slavenās dziesmas "Mana dziesma" vārdiem: "Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts – vienmēr rīts."

Dažkārt dodies gulēt dusmīgs

Daudz kur var lasīt, ka pirms gulēt iešanas būtu jāatrisina visi strīdi, un nav ieteicams dusmu pārņemtam doties pie miera, taču Katrīna tam nepiekrīt. "Es pārstāju klausīties padomā, ka pirms iešanas gulēt jāatrisina visi strīdi. Dažreiz vakaros mēs abi esam niķīgi un pārguruši, bet no rīta pamostamies izgulējušies un daudz labāka noskaņojumā, un vakardienas strīds vairs neliekas nekas īpašs," viņa stāsta.

Foto: Shutterstock

Nedali visu uz pusēm

"Mēs necenšamies dalīt visus mājas uzkopšanas vai bērnu pieskatīšanas uzdevumus uz pusēm. Tā vietā, brīžos, kad nolemju, piemēram, veikt mājas uzkopšanu, izdaru to pati, nevis atstāju netīrās grīdas vīram, jo tas ir viņa mājas uzkopšanas uzdevumus, " atklāj Hanna, kura ir precējusies 13 gadus.

Esi patvērums savam mīļotajam cilvēkam

Laulātajiem jābūt viens otra patvērumam jeb cilvēkam, pie kura tu vari griezties jebkurā dzīves situācijā. Ļaujieties asarām, dusmām un pazemojumam. Dzejnieks Pablo Neruda ir rakstījis: "No visām pasaules radībām, tikai tev ir tiesības redzēt mani vāju." Jūlija, kura ir precējusies 12 gadus, skaidro, ka šī apziņa ir uzlabojusi viņas attiecības ar vīru.

Izcel otra labās īpašības

Ikdienas rūpēs un steigā mēs bieži vien aizmirstam, ka tas slinkais vīrs, kurš jau vairākas nedēļas nespēj salabot tekošu krānu, patiesībā, ir arī mīļš, jauks un vienmēr izņem bērnus no skolas. Pāri iesaka ikdienas dusmās, rūpēs un steigā viens otram atgādināt laulātā labās īpašības. Iespējams, ka to ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt, taču, ja vismaz reizi dienā savam vīram vai sievai pateiksi ko labu, varu garantēt, ka tas uzlabos jūsu attiecības.