Psiholoģiski triki, kuri var vienkāršot tavu dzīvi

Vai zini, ko saka reklāmu veidotāji? Ka visi cilvēki ir aptuveni vienādi, tādēļ reklāmas triki ir tik efektīvi, ka mēs, lai kā nelamātu tieši to reklāmu, tomēr esam tendēti uz to uzķerties. Mēs katru dienu kontaktējamies ar dažādu tipu personībām un saskaramies ar situācijām, kad mums ir jārada par sevi labs iespaids vai jāpanāk savu mērķu sasniegšana. Pastāv noteikti psiholoģiski triki, kuri iedarbojas uz cilvēka apziņu. Zinot tos, mēs varam atvieglot dzīvi gan sev, gan komunicējot ar citiem cilvēkiem. Nedaudz caur smaidu, bet patiešām, ja aizdomājas par šo triku pielietošanu, rezultāts varētu tev patikt.

Lūk, 13 psiholoģiski triki, kuri var palīdzēt atvieglot tev dzīvi! Tos atklāj "Ihappymama".

Lai uzzinātu, vai tu patīc kādam konkrētam cilvēkam, izvēlies vienu vārdu un katru reizi, kad sarunu biedrs to izrunās vai arī pateiks šī vārda sinonīmu, māj ar galvu un smaidi. Ja tu esi viņam simpātisks, tad, visticamāk, pamanīsi, ka šis cilvēks konkrēto vārdu lieto pastāvīgi.

Ja vēlies, lai tevi uztver nopietni, saki, ka tā runāja tavs tēvs. Cilvēkiem ir tendence neapzināti ticēt vecāku padomiem.

Kļūsti par spēles "Akmens, šķēres, papīrītis" čempionu, uzdodot oponentam jebkuru jautājumu tieši pirms spēles sākuma. Vairumā gadījumu apjukušie spēlētāji "izmet" tieši "šķēres".

Ja vēlies, lai tavs sarunu biedrs būtu vienisprātis ar tevi, neaizmirsti pamāt ar galvu, uzdodot jautājumu. Pamāšana tiek uztverta kā zīme tam, ka viss, ko tu saki, ir tīra patiesība. Bez tam, sekojot sociālās uzvedības likumam, cilvēkiem kā atbildes vietā piemīt tendence arī pamāt pretim.

Kādreiz esi sapņojis par tukšu (bez pasažieriem) sabiedrisko transportu pulksten 8? Šādās vietās, kur atrodas daudz cilvēku, skaties paša kustības virzienā. Tu būsi pārsteigts par to, cik viegli pūlis tavā priekšā izkliedēsies. Noslēpums ir vienkāršs: pārpildītās vietās cilvēki skatās viens otram virsū, lai saprastu, kur tie virzās, un lai ar tiem nesaskrietos.

Ja tev galvā "iesēdusies" kāda dziesma, kuru tu ar prieku labāk aizmirstu, atceries dziesmas beigas. Saskaņā ar Zeigarnika efektu (izpaužas tā, ka cilvēks labāk atceras pārtrauktas nodarbības, nekā pilnībā pabeigtas), mūsu smadzenes labāk atceras nepabeigtas lietas. Tādēļ, ja tu padomāsi par dziesmas nobeigumu, tā pati izzudīs.

Vēlies, lai tavi bērni beidzot sāktu ēst brokoļus? Tā vietā, lai vaicātu, vai viņi tos vēlas vai nevēlas, pajautā, cik gabaliņus uzlikt – piecus vai divus. Tādā veidā tu brokoļus varēsi izvēlēties viņu vietā, bet bērni domās, ka lēmumu ir pieņēmuši paši. Šo triku analoģiski vari izmantot arī jebkurā citā situācijā.

Ja šķiet, ka tev seko, vienkārši nožāvājies un pamet skatu uz apkārtējiem cilvēkiem. Tā kā žāvāšanās ir lipīga, tu visai garantēti uzzināsi, kurš tevi novēro.

Paziņa tev palīdzēs aiznest jebkuru lietu, piemēram, kasti, ja vien, to nododot, tu turpināsi sarunu ar viņu. Vairums cilvēku nepamanīs šo tavu triku un paņems kasti. Vienlaikus ir jābūt uzmanīgiem ar vērīgiem cilvēkiem – viņi var arī sajusties neērti.

Ja tev paredzēta tikšanās ar cilvēkiem, kuriem vajadzēs "roku spiest", pārliecinies, ka tavas rokas ir pietiekami siltas. Siltas rokas asociējas ar draudzīgiem un laipniem cilvēkiem, savukārt pieskaršanās otram, ja tavas rokas būs aukstas, var radīt nepatiku vai pat naidīgumu.

Pārfrāzē to, ko pateicis tavs sarunas biedrs, un atkārto to. Viņš sapratīs, ka viņu patiešām klausās, bet galvenais – saprot. Tikai nepārspīlē.

Ja vēlies, lai tev palīdz, sāc lūgumu ar vārdiem: "Man nepieciešams tava palīdzība…". Cilvēkiem nepatīk izjust vainas sajūtu, tādēļ tev nevarēs atteikt.

Ja tu kādam nepatīc, palūdz viņam zīmuli. No vienas puses, cilvēkiem nepiemīt tendence palīdzēt tiem, kuri viņiem nepatīk, bet no otras puses – šis ir pārāk mazs lūgums, lai to atteiktu. Tādā veidā cilvēks pats sevi pārliecinās, ka nemaz jau tik traki nav, ka tu nemaz tik ļoti viņam neriebies.