Pusaudžu resursu centrs pusgada laikā atbalstu sniedzis vairāk nekā 43 jauniešiem

Pirmajā darbības pusgadā Pusaudžu resursu centrs (PRC) sniedzis atbalstu vairāk nekā 43 jauniešiem, neskaitot vienreizējās konsultācijas, kādas centra darbinieki regulāri sniedz jauniešu vecākiem, informē Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

"Šobrīd mūsu komandā strādā 18 speciālisti un palīdzību ir saņēmuši vairāk nekā 43 jaunieši vecumā no 11 līdz 18 gadiem no ļoti dažādām vidēm, ģimenes situācijām un ar dažādām psiholoģiskām grūtībām. Viens no galvenajiem secinājumiem ir nepieciešamība pēc programmas paplašināšanas – gan saturiski, gan reģionāli. Redzam, ka jauniešiem nepieciešams atbalsts ne tikai saistībā ar atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanu, tāpēc aktīvi strādājam pie jaunu garīgās veselības programmu veidošanas un esam uzsākuši pārrunas ar Veselības ministriju par sadarbību," par Pusaudžu resursu centra darbu un nākotnes iecerēm stāsta Dambiņa.

Šobrīd Pusaudžu resursu centrs darbojas tikai Rīgā, bet lūgumi pēc palīdzības tiek saņemti arī no citām Latvijas pilsētām. Šī iemesla dēļ PRC sākuši apzināt potenciālos sadarbības partnerus reģionos. Dambiņa uzsver, ka ļoti svarīgi, lai šī palīdzība jauniešiem būtu pieejama bez maksas, gluži, kā tas ir šobrīd.

Jau patlaban ir paplašinātas Pusaudžu resursu centra sniegtās atbalsta iespējas gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, kuriem ir ļoti liela ietekme uz sava bērna pašsajūtu un arī lielas iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu ģimenes vidē.

"Lai pozitīvais rezultāts, kas iegūts darbā ar pusaudzi programmas gaitā, un tas būtu noturīgāks ilgtermiņā, ļoti svarīga ir sadarbība ar ģimeni. Tāpēc turpmāk vecākiem būs iespēja izglītoties speciālā nodarbību ciklā. Šobrīd uz nodarbībām pieteikušies jau 12 vecāki, un pirmā nodarbība notiks šodien, 17. oktobrī. Savukārt jauniešiem turpmāk būs iespēja konsultēties ar centra speciālistiem arī "Skype", lai palīdzība kļūtu pieejamāka pusaudžiem ārpus Rīgas. Esam izveidojuši arī mājaslapu, kur gan vecāki, gan pusaudži var atrast noderīgu informāciju un pieteikties uz konsultāciju", par jaunajām atbalsta iespējām informēja PRC psiholoģe Elīna Bārtule.

"Pusaudžu garīgās veselības, jo īpaši dažādu atkarību profilakses sfērā, galvenā problēma ir iesaistīt un noturēt pusaudzi programmā. Mūsu pieredze rāda, ka no katriem 10 pusaudžiem, kas pie mums nonāca, astoņi turpināja atgriezties labprātīgi. Redzam, ka mūsu programma reāli darbojas, palīdz, un, ka efektīvs atbalsts nav nekas ārkārtīgi sarežģīts. Bet, lai tas strādātu, ir vajadzīgas divas komponentes: profesionālas zināšanas un saprotoša, pieņemoša attieksme," pastāstīja Pusaudžu resursu centra mentors Nils Konstantinovs.

Foto: Shutterstock

Ir veikti arī pirmie programmas rezultātu mērījumi – cik lielā mērā pusaudža uzvedība atšķiras pirms un pēc sadarbības par PCR speciālistiem. Tā kā to vislabāk var novērot vecāki, tad tika lūgts tieši viņu vērtējums un situācijas atspoguļojums. Rezultāti liecina, ka 86 procenti pusaudžu uzvedība ir uzlabojusies, no tiem 41 procentam uzvedība ir uzlabojusies ievērojami, bet 45 procentiem – daļēji. Tātad – no katriem 10 pusaudžiem, gandrīz deviņiem var novērot kādas pozitīvas izmaiņas.

Līdzšinējā PRC darbā ir secināts, ka daļai jauniešu un viņu vecākiem šķērslis saņemt palīdzību ir negatīva iepriekšēja pieredze, kā arī stigma, kas saistīta ar garīgo veselību. Diemžēl Latvijā joprojām pusaudžiem, kas dažādu psiholoģisku grūtību dēļ iekuļas nepatikšanās, nereti piespriež meklēt palīdzību kā soda mēru vai arī mēģina izolēt no sabiedrības. Tāda sistēma demotivē vērsties pēc atbalsta, jo neviens labprātīgi nevēlas tikt sodīts. Arī vecāki, parādoties pirmajām grūtībām ģimenē, bieži nevēlas meklēt palīdzību, baidoties, ka bērns var tikt iekļauts reģistros, kas sabojās viņa nākotnes izredzes. Rezultātā daudzi bērni, kuru grūtības vēl nav progresējušas, bet kuri atrodas riska grupā – kad iespējams palīdzēt visvairāk – palīdzību saņem vismazāk.

Atkarība – visbiežāk konstatētā jauniešu problēma

Viena no līdz šim aktuālajām problēmām jauniešiem, kas konstatēta PRC, ir kāda veida atkarība. Divas lielās grupas ir vielu un moderno tehnoloģiju atkarības, kas ir līdzīgas tendences kā citur Eiropas Savienībā – kļūst mazāks alkohola un vielu lietotāju skaits, bet krasi pieaug to jauniešu skaits, kuri ir atkarīgi no datora un mobilā telefona.

Tāpat var novērot arī sociālo griezumu – alkohola un vielu problēmas aktuālākas sociāli mazāk nodrošinātiem, kamēr vidusslāņa un turīgākās ģimenēs lielāka problēma kļūst procesu atkarības.

Starp PRC klientiem populārākā narkotika ir marihuāna, bet liela popularitāte ir halucinogēniem – "LSD", kā arī recepšu medikamentiem – "Tramadols", "Xanax", savukārt populārākā datorspēle, kas izraisījusi problēmas, ir "Fortnite".

Tomēr PRC mentors ir novērojis, ka visiem pusaudžiem, kas nonākuši PRC ar atkarību risku, ir arī kādas psiholoģiskas grūtības. Tas apliecina, ka atkarīga uzvedība ir tikai viens no veidiem, kā pusaudžiem izpaužas garīgās veselības sarežģījumi – netiekot galā ar stresu, vides un citiem faktoriem.

Arī Pasaules Veselības organizācijas dati liecina par problēmas esamību un nopietnību. Aptuveni 20 procenti jauniešu saskaras ar garīgās veselības problēmām, no kurām aptuveni 50 procenti sākas vecumā no 12 līdz 14 gadiem, taču lielākā daļa no šiem gadījumiem paliek neatklāti vai nesaņem atbalstu līdz pat pieaugušam vecumam, kad iespējas palīdzēt vai apstādināt progresu ir krietni mazākas. Garīgā veselība ir ne tikai bērna labsajūtas un panākumu, bet dažreiz arī dzīvības un nāves jautājums. Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, diemžēl pašnāvības ir otrs izplatītākais jauniešu mirstības cēlonis.