Rēķināt galvā ātrāk nekā ar kalkulatoru – to bērniem sola mentālās aritmētikas apgūšana

Matemātikas nodarbības parasti nav to populārāko ārpusskolas pulciņu vidū, ko bērni apmeklē ar aizrautību. Tomēr ir izņēmums – mentālā aritmētika. Ar šo metodi varot panākt, lai bērni matemātiku uztver ar prieku un pat vēl pirms skolas gaitu uzsākšanas spētu rēķināt galvā ātrāk nekā ar kalkulatoru.

Taču svarīgākais esot tas, ka metode spēj uzlabot bērna sekmes ne tikai matemātikā, bet arī citos priekšmetos, atvieglo valodu apguvi un stimulē izmantot visu prāta potenciālu.

Metode ar 2000 gadu senu vēsturi

Pētījumi liecina, ka cilvēka smadzenēm ir milzīgs potenciāls, ko mēs izmantojam vidēji tikai par 10 procentiem. "Vispārējā izglītības sistēma pamatā bērnam attīsta tikai kreiso smadzeņu puslodi, kura atbild par dzirdes uztveri, loģisko domāšanu, valodu. Mazāk tiek attīstīta labā puslode, kas atbild par redzes atmiņu, iztēli, radošumu, koncentrēšanos, orientēšanos. Mentālās aritmētikas metodes unikalitāte un vērtība slēpjas tajā, ka vienlīdz aktīvi ir iespējams attīstīt un izmantot abu pusložu potenciālu," stāsta "Menar akadēmijas" direktore Egija Vīka.

Mentālās aritmētikas metodei ir vairāk nekā 2000 gadu sena vēsture, un tās ieguvumus intelekta attīstīšanai daudzās pasaules valstīs novērtē arī mūsdienās. Pielietojot un vēlāk tikai iztēlojoties prātā īpašus skaitāmos kauliņus – abaku, bērns saskaita, atņem, reizina vai dala prātā neticamā ātrumā.

Smadzeņu pusložu harmoniska darbība

Cilvēka smadzenes darbojas pēc zināmiem principiem – labā smadzeņu puslode vispirms izvērtē situāciju kopumā, detaļas analizējot vēlāk, turpretim kreisā vispirms analizē sīkumus un tikai pēc tam – kopējo situāciju. Mentālā aritmētika attīsta spēju smadzenēm darboties efektīvākā veidā. "Lielākā daļa cilvēku, risinot matemātisku uzdevumu, izmanto tikai kreiso puslodi. Bet cilvēks, kurš apguvis mentālās aritmētikas metodi, izmanto abas puslodes. Veicot aprēķinus ar mentālās aritmētikas metodi, cilvēks uzdevumu no kreisās smadzeņu puslodes pārnes uz labo puslodi, kur to iztēlojas kā attēlu – abaka veidā, un veic aprēķinu. Pēc tam informācija nonāk kreisajā puslodē, kur attēls tiek pārveidots skaitļos, kas ir uzdevuma atbilde," Vīka skaidro abu pusložu harmoniskas darbības nozīmīgumu. Tas palīdz cilvēkam maksimāli izmantot prāta potenciālu un paver bezgalīgas iespējas šīs prasmes izmantot jebkurā dzīves situācijā.

Bērniem un jauniešiem no četriem līdz 14 gadiem

Mentālo aritmētiku vēlams sākt apgūt jau agrīnā vecumā, jo tad visaktīvāk savienojas smadzeņu galvenā sastāvdaļa – neironi, un notiek strauja smadzeņu attīstība. "Mentālo aritmētiku var sākt apgūt, kad bērns pazīst ciparus no 0 līdz 9, parasti tas notiek aptuveni četru gadu vecumā. Sākumā nodarbībās tiek izmantoti skaitāmie kauliņi – abaks. Pēc laika no abaka cenšas atbrīvoties, un bērni rēķinot to iztēlojas tikai prātā. Tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā tiek stimulēta redzes atmiņa un loģikā domāšana, taču ir vēl daudzi citi veidi. Piemēram, koncentrēšanās uz ekrānā redzamo ciparu, kas parādās tikai uz īsu mirkli un bērnam tas jānosauc.

Ir virkne paņēmienu, kurus atmiņas attīstīšanai varam izmantot arī mājās, piemēram, likt bērnam ļoti ātri uz lapas saskaitīt dažādus priekšmetus vai parādīt interesantu fotogrāfiju, pēc brīža to aizklāt un pārrunāt, kas tajā bija redzams," stāsta akadēmijas pedagoģe Alīna Saviča.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Lai mentālās aritmētikas metodi bērni apgūtu pilnībā, kopumā nepieciešami trīs gadi. Pirmajā gadā bērni apgūst abaku – skaitīšanu un atņemšanu, otrajā un trešajā – nostiprina zināšanas, apgūst reizināšanu, dalīšanu un kāpina rēķināšanas ātrumu, mācās prātā izpildīt sarežģītākas aritmētiskās darbības.

Lai bērns skaitļu pasauli uztvertu ar prieku un justos pārliecināts par sevi, mentālās aritmētikas apguves procesā parasti tiek izmantota rotaļu metode. "Mentālās aritmētikas nodarbības notiek ļoti brīvā gaisotnē, skanot mūzikai un spēlējot dažādas spēles. Svarīgi nodarbībās uzturēt arī veselīgu sacensību garu, tāpēc tiek izmantotas motivācijas spēles un konkursi," stāsta Saviča.

Lai pārliecinātos par mentālās aritmētikas priekšrocībām un to, ka aritmētika var būt jautra, akadēmija izsludinājusi atvērto durvju dienas jūnijā un aicina bērnus uz iepazīšanās nodarbībām.