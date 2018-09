Rīgas biennāle septembrī piedāvā darbnīcas ģimenēm ar bērniem

Katru septembra svētdienu no pulksten 11 līdz 15 Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāles galvenajā norises vietā, Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā, būs gaidītas ģimenes ar bērniem, lai mākslinieku pavadībā kopā nodotos aizraujošiem, radošiem piedzīvojumiem un kopīgi iepazītu izstādes ekspozīciju, diskutējot un reflektējot par dažādām tēmām.

Īpaši ģimenēm veidotā programma sastāv no divām daļām – bērniem pielāgotas ekskursijas mākslas mediatoru vadībā, kas norisinās no pulksten 11 līdz 12, un radošās darbnīcas no pulksten 12 līdz 15. Katrā septembra svētdienā būs iespēja apmeklēt citādāku darbnīcu.

9. septembrī Laima Graždanoviča "Mazo zinātnieku darbnīcā" aicinās ļauties vispārdrošākajiem fantāziju lidojumiem, izmantojot sen aizmirstas vai nederīgas lietas, kas vairs nepilda savas funkcijas vai zaudējušas aktualitāti. Gan vecāki, gan bērni, iejūtoties zinātnieku, jaunatklājēju vai mākslinieku lomā, varēs radīt vēl neredzētus tēlus vai nodoties interpretācijām par robotu, leļļu vai citu rotaļlietu izskatu.

16. septembrī notiks "Dekonstrukcijas darbnīca". Daudzi no biennāles māksliniekiem savos darbos runā par alternatīvu ceļu meklējumiem, kas ir kā atbilde uz šobrīd pasaulē notiekošo. Viena no pieejām ir dekonstruēt esošo un veidot ko jaunu. Mākslinieces Ilzes Egles vadībā, izmantojot pazīstamas formas un priekšmetus, tiks veidotas jaunas formas un tēli. Meistardarbnīcas laikā tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiāli – kartona kastītes, papīra glāzes un krūzes, iesaiņojamais papīrs, gofrētais kartons, koka dakšiņas, karotes, akrila krāsas, zīmuļi, krītiņi, papīrs u.c.

23. septembrī un 30. septembrī māksliniece Ella Mežule vadīs radošo darbnīcu "Pēdas / Nospiedums", un tās laikā ikviens būs aicināts iepazīt nospieduma tehniku, veidot pašu izvēlētus nospiedumus mazās formās. Vēlams, bet nav obligāti, paņemt līdzi objektus ar interesantu formu vai faktūru, piemēram, gliemežvākus, ziedus, lapas, saknes, pudeļu korķīšus, knaģus, monētas vai jebko citu, kura atveidu vēlētos redzēt nospiedumos.

Dalība ģimenes ekskursijās (latviešu un krievu valodā) pulksten 11 ir ar derīgu biennāles izstādes biļeti. Par īpašu cenu pieejamas ģimenes biļetes, savukārt bērniem līdz septiņiem gadiem ieeja ir bez maksas. Turpretim dalība radošajā darbnīcās ir bez maksas.

Vairāk informācijas par darbnīcām: +371 25665505, kā arī "Facebook".

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Riga International Biennial of Contemporary Art - RIBOCA) ir vērienīga laikmetīgās mākslas izstāde, kas šogad norisinās pirmo reizi. Tajā piedalās 104 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, un tās ietvaros iespējams iepazīt 141 mākslas darbu astoņās norises vietās Rīgā un Jūrmalā, kā arī pilsētvidē.