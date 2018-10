Rīgas biennāle skolēnus brīvlaikā aicina apmeklēt laikmetīgās mākslas izstādes

Skolēnu rudens brīvlaiks ir lielisks laiks, lai ne tikai atpūstos no skolas darbiem, bet arī paplašinātu savu zināšanu un iztēles horizontus. Lai brīvais laiks būtu priecīgs un jauniem notikumiem bagāts, Rīgas biennāle aicina skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus apmeklēt izstādi "Riboca1" un attīstīt savu vizuālo pieredzi.

Nedēļas nogalēs ģimenes ar bērniem var doties uz "Riboca1" galveno norises vietu, Latvijas Universitātes bijušo Bioloģijas fakultātes ēku, kurā ik svētdienu pulcējas bērni un vecāki. Tā katru svētdienu, arī 21. oktobrī, pulksten 11 tiks vadīta īpaši bērniem pielāgota ekskursija, kas iepazīstina biennāles izstādi, pēc kuras, no pulksten 12 līdz 15, seko radošā darbnīca mākslinieka vadībā.

21. oktobrī kā lielos, tā mazos puķu pasaulē ievedīs māksliniece Lote Vilma Vītiņa, iedvesmojot veidot pašportretus no padomju laika apsveikumu kartiņām ar ziediem kolāžas tehnikā. Noslēdzošajā darbnīcā un pēdējā biennāles norises dienā, 28. oktobrī, tiks veidoti jauni tēli un formas Ilzes Egles vadītajā darbnīcā "Dekonstruē un radi". Dalības darbnīcās ir bez maksas, ekskursijā – ar derīgu izstādes biļeti.

Vidusskolēniem saistoša būs īpaši Rīgai radītā konceptuālā ekskursija, kuru veidojusi zviedru māksliniece Saskija Holmkvista. Tūres laikā, apmeklējot vairākas zīmīgas pieturvietas, tās dalībnieki tiek iepazīstināti ar 80. gados aktuālām vietām, kas tolaik bija īpaši nozīmīgas alternatīvajai kultūrai. Izklāstot ne tikai atmiņas par konkrēto laiku, brīdi īsi pirms atmodas, un skatījumus uz tā laika notikumiem, stundu ilgā tūre veidota savdabīgā formātā, kas palīdzēs veidot izzinošu pieredzi. Organizatori aicina rūpīgi izplānot savu brīvdienu grafiku – ekskursijas tiek vadītas nedēļas nogalēs, taču tajās ir iespējams doties vien līdz 28. oktobrim.

Īpaši atzīmējot pēdējo norises nedēļu, "Riboca1" norises vietas būs atvērtas apmeklētājiem arī pirmdien un otrdien, 22. un 23. oktobrī, no pulksten 11 līdz 20. Taču, ja ir vēlme atgriezties kādā no norises vietām, lai vēl reizi aplūkotu savu mīļāko mākslas darbu, organizatori aicina izmantot pēdējo iespēju apmeklēt izstādi bez maksas trešdien, 24. oktobrī, kad no pulksten 10 līdz 18 visās norises vietās varēs iekļūt bez ieejas biļetes.

Sīkāka informācija par izstādi, māksliniekiem, norises vietām un pasākumiem ir ērti apskatāma

interneta saitē šeit un šeit.