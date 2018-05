Romantiska sapņotāja vai skaistuma dīva – nenošauj greizi ar dāvanas izvēli mammmai

Tuvojas Mātes diena, kas daudziem nozīmē domāt un domāt par to, ko lai mammai uzdāvina. Turklāt vēl, ja šķiet – viņai jau viss ir, tad ir pavisam grūti. Bet – vai tu labi pazīsti savu mammu? Mēģini atbildēt uz šo jautājumu, un dāvanas izvēle būs daudzkārt vienkāršāka.

"Dāvanas izvēle tieši tuvākajiem cilvēkiem nereti mēdz sagādāt vislielākās grūtības, jo tā gribas atrast ko īpašu – esi gatavs sauli nonest no debesīm, lai iepriecinātu. Šādas pūles būs liekas, ja dāvanas izvēlē ņemsi vērā savas mammas rakstura īpašības, temperamentu un hobijus. Turklāt dāvināsi nevis vienkārši jaukas lietas, kas mēdz iegult plauktā, bet gan dāvanas, kas vairos skaistus mirkļus un emocijas," iesaka uzņēmuma "Lieliska dāvana" mārketinga vadītāja Liene Vēciņa. Lūk, pieci spilgti sievietes personības tipāži – atpazīsti kādā no tiem savu mammu un izvēlies viņai ideālo dāvanu, kas neliks vilties!

Piedzīvojumu meklētāja. Vai tavai mammai labāk par mierīgu atpūtu pie TV ekrāniem patīk piedzīvot ko jaunu, nebijušu, ārpus ierastās mājas vides? Vai esi dzirdējis atmiņu stāstus par viņas trakajiem jaunības piedzīvojumiem, laivojot pa krāčainām pavasara upēm vai kāpjot Vidusāzijas kalnos? Ja tā, tad zini, ka tava mamma sirdī ir piedzīvojumu meklētāja, kuru visvairāk iepriecinās dāvana, kas būs negaidīts pārsteigums – izbrauciens ar laivām vai katamarānu, loka šaušanas apmācība, izjāde ar zirgu vai varbūt vizināšanās ar motociklu vai motorolleru vasaras noskaņās?

Foto: Shutterstock

Zaļā dzīvesveida guru. Vai tava mamma nenogurusi rūpējas par atkritumu šķirošanu, fano par divriteņa izbraucieniem un nūjošanu dabas takās, uz palodzes jau agrā pavasarī diedzē veselīgus dīgstus, peldas aukstā jūrā līdz vēlam rudenim, regulāri jogo un pienu iepērk tikai no ekoloģiskām lauku saimniecībām? Ja tā, viņa ir īsta zaļā dzīvesveida guru – sieviete, kurai rūp vide un kura arī savu labsajūtu un veselību vēlas stiprināt ar maksimāli dabiskiem līdzekļiem. Līdz ar to dāvanu izvēlē atslēgas vārds būs dabiskas dāvanas – pārsteidz viņu ar kopīgu pārgājienu gar akmeņaino Tūjas pludmali vai Jūrkalnes stāvkrastu, ielūdz uz vakaru eko pirtiņā vai nesteidzīgu Latvijas eko dūņu spa rituālu, vai varbūt uzdāvini šobrīd tik modīgo apmācību braukšanai ar SUP dēli kādā skaistā Latvijas ezerā?

Skaistuma dīva. Ja tava mamma vienmēr ir perfekti ģērbusies, ar nevainojamu frizūru un grimu jebkurā dzīves situācijā, ko citi apbrīno un kuru atdarina, visticamāk, viņa ir skaistuma dīva, kas skaistuma vairošanā gatava ieguldīt lielas pūles un līdzekļus. Viņa, visticamāk, augstu vērtē ērtības, tāpēc aiztaupi viņai pūles, ko sagādās nakšņošana pie odiem apsēsta romantiska ezera namiņa vai pārgājiens ar tulznu noberztām kājām. Labāk dāvini viņai visu to, kas ļaus kļūt vēl skaistākai, ziedošākai un burvīgākai – relaksējošu ķermeņa kopšanas procedūru, spa rituālu, matu vai nagu kopšanas kūri u.c.

Foto: Publicitātes foto

Izsmalcināta gardēde. Ja tavai mamai patīk burties jaunās receptēs, atrast arvien jaunas garšas nianses un pārsteigt savus mīļos cilvēkus ar pasakainām maltītēm, apmeklēt opermūzikas svētkus, mākslas izstādes, ceļot un baudīt labu vīnu, viņas stihija ir izsmalcināta gardēdība. Labākā dāvana Mātes dienā viņai varētu būt degustācija ar stāstu, konditorijas meistarklase smalku gardumu pagatavošanai, izsmalcinātas vakariņas vēsturiskā pilī vai laba restorāna apmeklējums.

Romantiskā sapņotāja. Dāmu romāni ar laimīgām beigām, romantiski koncerti un zaļumballes, krāšņi saulrieti un krītošo zvaigžņu skaitīšana raisainā pļāvā – to visu novērtēs mamma ar romantisku dvēsli. Viņai labākā dāvana būs viss, kas raisīs romantisku noskaņojumu – lidojums ar gaisa balonu, zvaigžņu vērošana īstā observatorijā, ķermeņa masāža ceriņziedu noskaņās u.c.