RTU mudina skolēnus pieteikties nodarbībām Bērnu un jauniešu universitātē

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) aicina skolēnus trijās klašu grupās – 2.–3., 4.–6. un 7.–9. – pieteikties nodarbībām, kurās caur praktiskiem uzdevumiem interesantā un bērniem saistošā veidā tiks skaidrota izgudrotāju un inženieru domu gaita, kādi izaicinājumi jāpārvar, lai izstrādātu kaut ko jaunu, kā arī tas, kāda pieeja palīdz inženieriem to izdarīt.

Pirmās nodarbības notiks jau 2. oktobrī, un pieteikties tām iespējams, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Visas RTU BJU nodarbības šoruden notiks RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12. Vienas nodarbības dalības maksa ir seši eiro, bet pirmā nodarbība – bez maksas. Vietu skaits ir ierobežots.

2.–3. klašu nodarbības pirmajā grupā notiek pirmdienās no pulksten 15 līdz 16, otrajā grupā – no pulksten 16.15 līdz 17.15. 4.–6. klašu nodarbības pirmajā grupā notiek ceturtdienās no pulksten 15 līdz 16, otrajā grupā – piektdienās no pulksten 15 līdz 16. Savukārt 7.–9. klašu nodarbības notiek vienā grupā – piektdienās no pulksten 16.30 līdz 18. Katrai grupai nodarbības notiks vienu reizi nedēļā ar pārtraukumu skolēnu brīvlaikā.

RTU BJU ir izveidota pirms pieciem gadiem, lai veicinātu bērnu un jauniešu dabisko zinātkāri, atklātu viņu talantus un iepazīstinātu ar nākotnes studiju un karjeras iespējām inženierzinātņu jomā. Šā gada pavasara semestra nodarbībās RTU BJU mācījās teju 130 skolēni, un kopumā piecu gadu laikā skolēnu skaits bijis ap 300. BJU ir vieta, kur bērni un jaunieši var pavadīt brīvo laiku un iegūt atbildes uz daudziem "kāpēc?". Te netiek liktas atzīmes, bet katrs jautājums ir uzmanības un izpētes vērts.

2015. gada vasarā RTU BJU kļuva par "eucu.net" tīklojuma dalībnieci, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā, kā arī citviet pasaulē.

Par nodarbību programmu, apmaksas kārtību un citu būtisku informāciju var lasīt RTU mājaslapas sadaļā "Nāc studēt", "Aktualitātes bērniem un jauniešiem", "Bērnu un jauniešu universitāte".