Runā māmiņas: lietas, kam noteikti jābūt bērna skolas somā

Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, un daudzas ģimenes steidz gādāt visu skolai nepieciešamo, arī skolas somas. Vairākas sabiedriski aktīvas māmiņas dalās pieredzē un ieteikumos, kas noteikti jāiekļauj skolas somas saturā, lai bērna ikdienas gaitas būtu gan ērtas, gan arī veselīgas.

Lai atgādinātu, ka skolas somā jāatrod vieta arī kādam veselīgam našķim un ūdenim, uzņēmums "Venden" veica vairāku sabiedriski aktīvu māmiņu aptauju, tostarp noskaidrojot, kam jābūt skolēna somā.

Bez ūdens un kāda našķa enerģijai neiztikt

"Superbēbja 2016" Ralfa māmiņa Diāna Lao-Lodiņa stāsta: "Skolas somu izvēlamies, vērtējot tās dizainu, cenu, funkcionalitāti un vieglumu. Ļoti ceram, ka viena soma kalpos vairākus mācību gadus. Runājot par skolas somas smagumu, jāsaka, ka noteikti jābūt kādam svara ierobežojumam. Papildus grāmatām un burtnīcām, skolēna somā vienmēr ir mobilais telefons, kāda viņam mīļa lietiņa, noteikti arī kāds našķis. Lai gan pati reizēm grēkoju ar ūdens lietošanu, uzskatu, ka skolniekam somā noteikti jābūt līdzi arī ūdens pudelei. Ja jānosauc lietas, kurām noteikti jābūt skolas somā, papildus grāmatām un burtnīcām, tad tas ir mobilais telefons, ūdens, kārums, penālis, rezerves zeķes vai bikses."

Medaļa kā talismans

Olimpiete un pasaules čempionāta medaļniece tāllēkšanā Ineta Radēviča ir 2. klases skolnieka mamma. Daloties savā pieredzē, Radeviča stāsta: "Skolai noteikti iegādāsimies jaunas lietas, tie būs iepirkšanās svētki, jo jauns mācību gads jāiesāk ar jaunu somu. Mums ir paveicies, dēlam nav jānes smaga soma, jo vairākas mācību grāmatas ir pieejamas gan skolā, gan klasē. Tā kā skola nodrošina ļoti labas un garšīgas pusdienas, papildu našķi nav nepieciešami, taču, ņemot vērā, ka pati dzeru ļoti daudz ūdens, cenšos to ieaudzināt arī bērniem, tāpēc tā ir viena no lietām, kam, manuprāt, jābūt somā. Skolas somā vienmēr ir arī salvetes, labi padarīts mājas darbs un dēla pirmā Latvijas hokeja čempionāta medaļa."

Nevis dārgi zīmoli, bet ērtība un ergonomika

Biznesa vadības, līderības pasniedzēja un trenere Kintija Barloti ir divu dēlu māmiņa. Runājot par skolas somām, viņa uzsver: "Skolas soma ir viens no būtiskākajiem atribūtiem mazajam vai jau lielajam skolēnam. Pašlaik veikalos ir ļoti liela dažādu somu izvēle gan pēc dizaina, gan arī ērtuma un ietilpības. Pirmkārt, somai ir jāpatīk mazajam cilvēciņam, jo, ja nepatiks, tad arī netiks lietota. No veselības viedokļa raugoties, varu teikt, ka liela uzmanība jāpievērš tam, vai soma ir regulējama – pielāgojama tieši mazā skolēna augumam, vai lencei ir iespējams izmainīt garumu un tamlīdzīgi. Var jau nopirkt dārgu zīmola somu, taču, ja lences nebūs regulējamas, tad var gadīties, ka viss smagums koncentrēsies uz muguras lejasdaļu un augums ikdienā būs sašķiebts. Tāpat tai somas daļai, kas balstās pret muguru, ir jābūt viegli polsterētai, lai mācību grāmatas nespiež muguru. Nebūtu vēlams, ka pilna soma pārsniedz desmito daļu no paša skolnieka svara. Un somai jābūt spilgtai, lai skolnieku pamana autobraucēji."

Foto: Shutterstock

"Skolas somas svaru atceros jau no savas bērnības, kad stiepu to atspērusies. Noteikti jāizmanto iespēja paņemt no bibliotēkas vai sagādāt pašiem otru komplektu grāmatu, jo tad bērns daļu smaguma var atstāt skolas skapītī vai savā klasē. Uz skolu līdzi tiek ņemtas ne tikai grāmatas – no galvenajam lietām manam skolniekam bija kāda automašīna, robots vai asprātības spēle. Mazajam skolniekam šīs mantiņas rada drošības sajūtu, esot vienam pašam ārpus ierastās mājas vides. Iepriekš gan iesaku vienoties ar mazo skolnieku par to, ka mantai ir jāpaliek skapītī vai somā un uzcītīgi jāgaida stundu beigas, lai netraucētu mācību procesu. Somā vienmēr līdzi ir arī kāds našķis, piemēram, ābols, tas ir ļoti svarīgi," stāsta divu dēlu māmiņa.

Tikai veselīgi našķi

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja Daina Kājiņa ikdienā strādā ar pavisam maziem bērniem, taču pašas ģimenē ir trīs skolēni, tāpēc par skolas somas izvēli Daina saka: "Izvēloties somu, bija svarīgs to vecāku viedoklis, kuru bērni jau gāja skolā. Mazākiem bērniem ir svarīgi, lai somai ir forma, cietā soma ir labāka mugurai un tik ļoti nebojā grāmatas. Vēlākajās klasēs ir svarīgāk, lai soma patīk pašam bērnam. Somu izvēlamies kopā ar bērniem, jo esmu pamanījusi, ka gadījumos, kad lietas pērkam kopā, bērni pret tām izturas ar lielāku atbildību. Rezultātā katru gadu nemaz nav jāpērk jauna soma, piemēram, šogad mūsu skolēni dosies uz skolu ar tām pašām somām. Runājot par skolas somas smagumu, jāsaka, ka sākumskolā tās nebija pārāk smagas, turklāt skola nodrošināja individuālus skapīšus. Pamatskolā gan situācija ir citāda, un somas kļuvušas daudz smagākas."

"No maniem trīs bērniem, vienam ir būtiski ņemt līdzi uz skolu arī savu talismanu, visiem, protams, līdzi ir arī penālis un citas skolas lietas. Ir labi, ka maiņas apavus varam atstāt skolā, un tie nav jānēsā līdzi. Skolas somā tiek ielikti arī veselīgie batoniņi, āboli vai augļi. Esmu priecīga, ka skolas kafejnīcās vairs nepārdod saldumus, tāpēc, respektējot skolas politiku, līdzi arī dodam tikai veselīgus našķus. Tā kā bērniem ir ļoti svarīgi uzņemt pietiekami daudz ūdens, skolas somā vienmēr ieliekam arī ūdens pudeli. Papildus tam somā ir arī penālis ar visu nepieciešamo, neliels talismans un telefons, kas ir īpaši svarīgs, dodoties pēc skolas uz pulciņiem, bet stundu laikā tam jābūt izslēgtam," uzsver trīs skolnieku mamma.

Somas, kas kalpo vairākus gadus

Biznesa augstskolas 'Turība" Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekānes Zanes Driņķes ģimenē ir divi skolēni, kuri iet 6. un 10. klasē. Par skolas somu izvēli Driņķe stāsta: "Skolas lietas parasti pērkam ārpus Latvijas, izņēmumi ir tie gadījumi, kad bērniem ļoti iepatīkas kāda vietējā dizainera darbs. Pirmajos skolas gados mums izdevās atrast ļoti kvalitatīvas somas, kas kalpoja vairākus gadus. Somas, protams, ir smagas, tāpēc viens no galvenajiem izvēles kritērijiem ir somas ergonomiskums, turklāt sekoju līdzi tam, lai soma nebūtu smaga pati par sevi. Ierasta prakse Vācijā ir skolas somas kā nelieli koferīši uz ritenīšiem, un ļoti ceru, ka tādas tiks ieviestas arī Latvijā. Runājot par skolas somas saturu, esmu pamanījusi, ka maniem skolniekiem somā neiztrūkstoši ir mobilais telefons, austiņas, maiņas apavi, turklāt vēl lietas, kas nepieciešamas ārpusstundu nodarbībām. Našķus gan viņi līdzi neņem, jo skola nodrošina pilnvērtīgu un kvalitatīvu ēdināšanu, turklāt par ļoti draudzīgu cenu. Vēl viena neiztrūkstoša lieta skolas somā ir ūdens, tāpēc vienmēr cenšamies izvēlēties somu, kurā pudelei ir atsevišķs nodalījums. Apkopojot visu, jāsaka, ka, bez grāmatām un burtnīcām, skolas somā vienmēr ir telefons, ūdens, e-talons, maks un atslēgas."