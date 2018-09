Rūta Dimanta: jātiecas, lai bērnus ar funkcionāliem traucējumiem neuztvertu kā īpašus

Mērķis, uz kuru būtu nepieciešams tiekties bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pieņemšanas ziņā, ir attieksmes maiņa, lai par šiem bērniem netiktu runāts kā par ko "īpašu", bet gan pašsaprotamu daļu no mūsu ikdienas. Tad arī lielai sabiedrības daļai šie bērni būtu vieglāk izprotami, tā uzskata labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta, runājot par rehabilitācijas nozares izaicinājumiem Latvijā.

Rehabilitācija ir ilgstošs process, kas bērniem ar kustību vai citiem funkcionālajiem traucējumiem ir jāveic visa mūža garumā. Tas nozīmē katru nedēļu, katru mēnesi, katru gadu. Visā pasaulē šādus ilglaicīgus un dārgus rehabilitācijas procesus neviena valsts no saviem nodokļiem nevar finansēt, tāpēc, lai palīdzētu šiem bērniem, iesaistās arī sabiedrība.

Latvijā rehabilitācija ilgus gadus diemžēl nav bijusi prioritāšu sarakstā, īpaši bērnu rehabilitācija. Tieši šī iemesla dēļ "Ziedot.lv", saskaroties ar šo problēmu vairāku gadu garumā, pieņēma lēmumu par rehabilitācijas centra "Poga" izveidi. Rehabilitācijas centrs "Poga" ir izveidots par sabiedrības ziedojumiem.

"Runājot par rehabilitācijas nozares attīstību visā pasaulē, jāatzīst, ka tā attīstās ļoti strauji. Ja mēs spētu Latvijā ieviest pasaules labākās prakses un sniegt tās saviem bērniem, tas varētu pacelt rehabilitācijas sistēmu pavisam jaunā līmenī. Ir vajadzīga vēlme rehabilitāciju uzskatīt par ļoti nopietnu ārstniecības nozari un pievērsties arī tās finansējumam. Diemžēl jāatzīst, ka kolēģiem, kas strādā valsts rehabilitācijas iestādēs, ir ļoti zems atalgojums, arī aprīkojuma līmenis nav pietiekami labs, taču, par spīti tam, mūsu speciālisti Latvijā ir sagatavoti diezgan kvalitatīvi. Vienīgais, kas mums trūkst, ir jaunās inovatīvās tehnoloģijas," par rehabilitācijas sistēmas kvalitāti Latvijā stāsta Dimanta.

Viņa norāda, ka uz rehabilitāciju vajadzētu skatīties kā uz vienu no prioritātēm un to novērtēt arī valsts līmenī. "Ieguvēji būtu ne tikai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet arī sabiedrība un tautsaimniecība kopumā. Valstij uz rehabilitācijas nozari vajadzētu skatīties nevis kā uz šī brīža izdevumiem, bet kā uz nākotnes ieguvumiem. Mēs varam samazināt invaliditāti bērnībā, invaliditātes sekas, kamēr organisms aug un parūpējoties jau bērnībā par to, lai bērniņš nākotnē varētu kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli," uzsver Dimanta.

Runājot par iejūtību un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā, "Ziedot.lv" vadītāja atzīst, ka ar katru gadu sabiedrība kļūst arvien iekļaujošāka un saprotošāka pret šādiem bērniem, taču līdz pilnīgai iekļaušanai vēl ir vieta izaugsmei un attīstībai. "Ja cilvēks nekad nav saskāries ne savā radu vai draugu lokā ar bērniņu ar funkcionāliem traucējumiem, tad ir grūti sākotnēji nebaidīties un viņu pieņemt. Jo vairāk mēs šādus bērnus iekļausim gan bērnudārzos, gan skolās, jo tolerantāka sabiedrība veidosies, jo patiesībā bērni bērnus pieņem labi, savukārt mums, pieaugušajiem, ir aizspriedumi," atzīst Dimanta.

Piemēram, arī Bērnu rehabilitācijas diena, kas norisināsies šo sestdien, 8. septembrī, ir lielisks piemērs, kur ikviens, kam interesē šī tēma, var atnākt un uzzināt vairāk par to, kā mums tepat blakus dzīvo bērni ar funkcionāliem traucējumiem. "Ja mēs aizmirstam stereotipus un aizspriedumus, mēs redzam, ka patiesībā pretī ir tāds pats bērniņš ar saviem sapņiem un ilgām, vēlmēm, priekiem un bailēm," atzīst Dimanta.

Atzīmējot Vispasaules Fizioterapijas dienu, 8. septembrī, rehabilitācijas centrs "Poga" rīko labdarības pasākumu "Bērnu rehabilitācijas diena". Svētkos aicinātas piedalīties ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, kā arī plašāka sabiedrība.

Ziedot bērnu ar kustību traucējumiem atbalstam iespējams labdarības fonda "Ziedot.lv" mājaslapā, zvanot pa labdarības tālruni 90067007, visos "Maxima Latvija" veikalos – ziedojumu kastītes pie kasēm. Ziedojumus administrē labdarības fonds "Ziedot.lv" un tie tiek izlietoti rehabilitācijas procedūru nodrošināšanai bērniem ar kustību traucējumiem, inovāciju ieviešanā, kā arī speciālistu izglītošanā rehabilitācijas centrā "Poga".