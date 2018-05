Sajūsma un vilšanās: NVD kļūdaini izsūta 900 uzaicinājumus uz valsts apmaksātu apaugļošanas procedūru

Papapildināts ar NVD skaidrojumu.



Piektdienas, 25. maija, vakars daudzām ģimenēm Latvijā, kas gaida rindā uz valsts apmaksātu mākslīgās apaugļošanas procedūru, bija tik laimīgs, jo e-pasta kastītē parādījās ilgi gaidītā vēstule no Nacionālā veselības dienesta (NVD) ar uzaicinājumu sazināties ar izvēlēto klīniku, lai varētu sākt nebūt ne vieglo ceļu pretim mazulim. Tomēr prieks nebija ilgs, jo jau pirmdien, 28. maijā, tikpat daudzām ģimenēm atnāca e-pasta vēstule ar šīs informācijas atsaukumu, vienlaikus atvainojoties par sagādātajām neērtībām.

NVD apliecina, ka patiešām šāda kļūda notikusi, taču tā neesot saistīta ar "E-veselību", tiesa, notikušā iemesli vēl tiks skaidroti.

Pie portāla "Cālis" vērsās kāda sieviete, kura arī bija saņēmusi gaidīto uzaicinājumu, turklāt "Cālis" foruma vidē jau kopš piektdienas norit garas diskusijas par NVD vēstulēm. Sieviete, kura ar vīru rindā gaida kopš 2017. gada pavasara, stāsta: "25. maijā ap pulksten 17 saņēmu epastā vēstuli no NVD, ka ir pienākusi mana rinda uz valsts apmaksātu mākslīgās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanu. Es uzreiz priecīga zvanīju vīram un mammai! Taču pirmdien, 28. maijā, ap pulksten 14.40 epastā pienāca informācijas atsaukums. Esot notikusi kļūda, ļoti atvainojamies par sagādātajām neērtībām, bet es joprojām esot rindā."

Un neba jau šī sieviete ir vienīgā, "Cālis" forumā, kurā īpašā grupā pulcējušās daudzas, jo daudzas ģimenes, kuras mēģina tikt pie mazuļa, apliecinājušas, ka saņēmušas ilgi gaidīto uzaicinājumu. Prieks un laime dažās dienās pārvērtās milzu sarūgtinājumā un vilšanās. Turklāt uzaicinājumus saņēma ģimenes, kuras rindā gaida pat salīdzinoši neilgu laiku – pusgadu, bet laimīgo vēstuli nesaņēma ģimenes, kuras rindā ir jau kopš 2016. gada. Vairākas sievietes cer uz "ielēkšanu pēdējā vagonā" tuvākajā laikā, jo pēc pāris mēnešiem viņām aprit 38 gadi un šis ir vecums, kas vairs nekotējas, lai par valsts līdzekļiem veiktu procedūru.

Dažas ģimenes, saņemot laimīgo vēsti, jau pirmdien, 28. maijā, bija pieteikušās uz vizītēm klīnikās, kad pēc pusdienlaika epastā "iebira" atsaukums.

"Tas ir visai necilvēcīgi – atsaukt šādu informāciju, zinot, cik nozīmīgs šis notikums ir ģimenei ar neauglības problēmām. Kā valsts tik sensitīvā jautājumā kā neauglība var pieļaut šādu kļūdu?!" sašutusi lasītāja. "Atzīstos, ka dusmas ir, biju tā sapriecājusies," tā sieviete, kurai ar vīru tagad jāsagaida sava īstā vēstule. Un vēl sieviete norāda uz faktu, ka šīm ģimenēm, kas gaida rindā, elektroniskā veidā nav iespēja uzzināt, kuri pēc kārtas rindā viņi ir. Šādu informāciju pa tālruni nesniedz, bet klātienē NVD strādājot vien līdz pulksten 17. Gada sākumā, kad rinda uz valsts apmaksāto mākslīgo apaugļošanu tika centralizēti apvienota, NVD it kā solījis meklēt risinājumus, bet nekas uz priekšu nav pavirzījies.

"Pāris meitenes, pārbaudot datus NVD, konstatēja, ka viņu iesniegums nemaz nav ievadīts datu bāzē. Savu rindas kārtas numuru var uzzināt, tikai dodoties uz vietas (laiks, ceļš utt.). Vai tiešām kaut vienu elektronisko sistēmu Latvija nevar sakārtot? Vai tik tiešām atkal ir kārtējā vieta, kurā ir haoss? Šodien daudzām ģimenēm sapnis sabruka. Daudzas sievietes, kurām teju, teju paliek 38 gadi, gaida savu kārtu, bet valsts atļaujas uztaisīt bardaku, laiks taču iet..." sašutumu pauž sieviete, kura gaida rindā uz iespēju tikt pie mazuļa.

NVD direktore Inga Milaševiča 29. maijā īpaši šai situācijai sasauktā preses konferencē pastāstīja, ka NVD aizvadītajā piektdienā vairāk nekā 900 gaidīšanas rindā esošajām sievietēm kļūdaini izsūtījis uzaicinājumus uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru.

Kopumā Latvijā uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru rindā gaida aptuveni 2300 sievietes. Vidējais gaidīšanas ilgums ir divi gadi.

Sievietēm izsūtīti e-pasti, kuros teikts, ka pienākusi viņu kārta saņemt gaidīto pakalpojumu. Drīz pēc tam e-pasti atsaukti.

NVD skaidroja, ka šāda situācija radusies, jo bija laicīgi sagatavots saraksts ar sievietēm, kurām bija plānots vēlāk nosūtīt uzaicinājumu uz procedūru, tomēr šie uzaicinājumi cilvēciskas kļūdas dēļ izsūtīti priekšlaicīgi.

"Izveidojusies situācija ir nepieļaujama un tiks uzsākta dienesta pārbaude, lai atrastu vainīgo un sauktu pie atbildības. Patlaban manā rīcībā esošā informācija liecina, ka viss noticis tehniskas kļūmes dēļ, ko izraisīja cilvēciska kļūda," norādīja direktore, apgalvojot, ka pārbaudi plānots noslēgt aptuveni divu nedēļu laikā.

Viņa arī apliecināja, ka tehniskās ķibeles nav saistītas ar "E-veselības" sistēmu.

Pēc Milaševičas teiktā, nedēļas laikā dienests personīgi sazināsies ar katru sievieti, kurai tika nosūtīts kļūdainais paziņojums, un informēs par iespējamo reālo pakalpojuma saņemšanas laiku. Tāpat dienests apņēmies konsultēties ar iestādēm, kuras sniedz apaugļošanas pakalpojumus, lai cietušajām iespēju saņemt procedūru nodrošinātu pusgadu ātrāk nekā tas būtu standarta situācijā.

NVD izsaka dziļu nožēlu par notikušo un publiski atvainojas ikvienam, kuru notikušais aizskāra.

Jau vēstījām, ka šogad par valsts budžeta līdzekļiem plānots veikt 740 medicīniskās apaugļošanas procedūras.

Latvijā valsts apmaksāta neauglības ārstēšanas programma tiek īstenota septīto gadu, sniedzot iespēju pacientiem ar apstiprinātu neauglības diagnozi saņemt nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus un medikamentus mazuļa ieņemšanai.

Kopš programmas uzsākšanas medicīniskās apaugļošanas procedūras no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas vairāk nekā 2,9 miljonu eiro apmērā, savukārt valsts kompensējamie medikamenti – vairāk nekā 870 tūkstošu eiro apmērā.

Lai uzlabotu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma pieejamību, samazinot gaidīšanas laiku līdz procedūras veikšanai un uzlabojot informācijas kvalitāti par gaidīšanas rindā esošo pacientu skaitu, no šī gada 1. janvāra ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai.

Līdz ar to, lai pierakstītos centralizētajā rindā, pacientei ir jāvēršas jebkurā no ārstniecības iestādēm, kurās veic valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu. Pienākot pacientes kārtai, viņai uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts uzaicinājums. Paciente varēs brīvi izvēlēties, kurā no sešām ārstniecības iestādēm veikt procedūru, savukārt samaksa no valsts līdzekļiem izvēlētajai ārstniecības iestādei tiks veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam".

Pērn rindā uz valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanu kopumā gaidīja 2600 pacientes no kurām 300 pacientes bija pierakstījušās vairāk nekā vienā ārstniecības iestādē, līdz ar to vienlaicīgi atradās vairākās gaidīšanas rindās, kas pagarināja to garumu vidēji par 11 procentiem.

Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras tiek nodrošinātas sievietēm līdz 37 gadu vecumam (ieskaitot). Sākotnēji tiek veikti izmeklējumi, lai noteiktu neauglības iemeslus un apstiprinātu neauglības diagnozi – vienam vai abiem partneriem.

Lai veiktu valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, pacientiem ar diagnozi "neauglība" ir jāvēršas kādā no ārstniecības iestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par šī pakalpojuma sniegšanu. Ārstniecības iestādē tiek sniegta pirms procedūras konsultācija pie ārsta-speciālista, kurš var nozīmēt medicīniskās apaugļošanas veikšanu.

Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras nodrošina sešas ārstniecības iestādes – reproduktīvās medicīnas centrs "Embrions", klīnikas "AVA-CLINIC", "EGV", "VASU", "MCRA" un "iVF Riga", kuras izvēlētas valsts stratēģiskā iepirkuma ietvaros, lai nodrošinātu kvalitatīvu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniegšanu.