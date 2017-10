Sāk sociālo kampaņu ar mudinājumu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, 11. oktobrī sākas Labklājības ministrijas iniciēts projekts "Maziem mirkļiem ir liela nozīme", kas turpināsies līdz decembrim. Šī akcija aicinās vecākus bērniem vairāk veltīt uzmanību – kaut piecām minūtēm, kas pavadītas kvalitatīvi, ir ļoti liela nozīme.

Kampaņas klipi pauž galveno ideju – lai būtu kopā, laika daudz nevajag, jo arī mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz. Semināros pašvaldībās, ko vadīs trīs meitu tēvs Armands Simsons un psiholoģe Kristīne Balode, tiks stāstīts par vecāku un bērnu attiecību veicināšanu, kā arī apbalvotas stipras ģimenes, kas ar savu piemēru iedvesmo līdzcilvēkus.

Savukārt informatīvais materiāls ar padomiem 1000 dažādiem mirkļiem kopā ar bērnu rosinās laiku pavadīt aktīvi un radoši, aktīvi izzinot pasauli un apspriežot dažādas norises. Plānots arī iedzīvināt jaunu tradīciju – ģimenisko aktivitāšu svētdienu "Laiks kopā", mudinot iesaistīties gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, gan arī sociāli aktīvus uzņēmumus.

"Bērnības atmiņu siltums ir ceļamaize visai turpmākai dzīvei. Laiks, ko bērni pavada kopā ar vecākiem, ir ļoti svarīgs, īpaši mūsdienu steigas piesātinātajā laikmetā, kad mūsu uzmanību pārņem tehnoloģijas. Bērns ir zinātkārs no pirmajiem dzīves mirkļiem, un vecākiem ir jārūpējas, lai zinātkāre augtu kopā ar bērnu. To mēs varam veicināt, pavadot ar bērniem laiku kopā," uzskata labklājības ministrs Jānis Reirs. Viņš arī uzsver, ka saticība ģimenē sekmē to, lai bērns labi iejustos dažādos sabiedrības modeļos: bērnudārzā un klasē, augstskolas auditorijā un darbavietā.

Psiholoģe Kristīne Balode saka: "Vecāku uzdevums un atbildība ir radīt bērnam apstākļus, kuros viņam ir iespējas augt un attīstīties kā fiziski un garīgi veselai personībai. Mūsdienās papildus katra pieaugušā paša zināšanām un intuitīvajai jušanai, kā to paveikt, ir pieejams milzīgs atbalstošas un izglītojošas informācijas daudzums, lai mēs šajā lielajā savas dzīves izaicinājumā nejustos vieni un neapjuktu.

Tomēr vienu vienkāršu patiesību mēs bieži mēdzam aizmirst – bērnam no dzimšanas un arī pieaugot, ir nepieciešams vecāku laiks un uzmanība. Reizēm mēs, vecāki, tik ļoti aizraujamies ar to, kā izaudzināt veiksmīgu personību, ka aizmirstam, cik nozīmīgs ir laiks, ko varam pavadīt kopā – savstarpēji ieinteresēti un klātesoši. Tas ir laiks, kas bērnam ļaus justies mīlētam.

Laiks, kad bērnam ir iespēja mācīties no vecāka darīšanas piemēra, vecākiem ir iespēja vērot un pamanīt bērna izdošanās un grūtības, lai iespējami labāk viņu atbalstītu. Bērnam ir iespēja pārrunāt savas domas un sajūtas, tādējādi veidojot spēcīgu vecāka un bērna savstarpējo saikni, kas viņā attīstīs pašpaļāvību un drosmi aktīvi pašrealizēties ikvienā dzīves jomā arī pieaugušā vecumā."

Sākot kampaņu, aprēķināts, ka no bērna piedzimšanas līdz vidusskolas izlaidumam, ir aptuveni 1000 svētdienas, un katrs mirklis, kas pavadīts kopā ar bērnu, ir kā skaista un atmiņā paliekoša svētdiena.

Lūk, pirmais kampaņas videoklips!

Kampaņu īsteno Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneriem.