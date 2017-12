Sāks īstenot atbalsta programmu 'Kalniem pāri' sērojošiem bērniem un viņu ģimenēm

"Kalniem pāri" ir atbalsta programma sērojošiem bērniem un viņu ģimenēm, uz kuru aicina pieteikt bērnus, kuri zaudējuši mammu, tēti, brāli, māsu vai citu sev nozīmīgu aprūpētāju, atbalsta saņemšanai. Šī gada janvārī sāksies "Kalniem pāri" grupas bērniem vecumā no 7 – 12 gadiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma. Paralēli grupām tiks nodrošinātas bezmaksas individuālās konsultācijas un informatīvi semināri pieaugušajiem.

"Kalniem pāri" programmas mītnes vieta atrodas Rīgā, Zemitāna laukumā 5 – SOS Ģimeņu atbalsta centra telpās.

Programmas mērķis ir atbalstīt bērnus, pusaudžus un to ģimenes pēc mammas, tēta, brāļa, māsas, vai cita bērnam mīļa un nozīmīga aprūpētāja zaudējuma, piedāvājot atbalstu grupās un individuālās konsultācijās, organizējot izglītojošus seminārus.

"Kalniem pāri" nosaukums radies, iedvesmojoties no "The Sound Poets" dziesmas "Kalniem pāri." Klausoties šo dziesmu kopā ar bērniem, sapratām, ka tās nosaukums trāpīgi atspoguļo sēru procesu – ilgstošu, intensīvām emocijām un izaicinājumiem piepildītu ceļu, kurš reizēm pārsteidz ar vērtīgām atklāsmēm un dod cerību. Esot kalnos, ne vienmēr redzams, kur aizvedīs nākamais ceļa pagrieziens, un kādreiz var šķist, ka esam nomaldījušies tumšos brikšņos. Bet tad skatam paveras apvārsnis un iespējams saskatīt, cik tāls ceļš jau noiets, stāsta SOS ciematu Latvijā pārstāve Estere Kvelde.

Līdzīgi kā kalnos kāpēji pāri ledājiem dodas viens otra pavadībā, arī sērās cilvēkam vajadzīgs saprotošs, uzklausošs un iedrošinošs ceļabiedrs. Tāpēc "Kalniem pāri" komanda – psihologi, psihoterapeiti, aktivitāšu vadītāji un teologs – rūpējas, lai ikviens bērns sērās nebūtu viens un viņam līdzās būtu paši uzticamākie un drošākie ceļabiedri!

Programma nodrošina bērnam visaptverošu atbalstu, kliedējot vientulību un aizspriedumus, stiprinot ģimeni pārvarēt grūtības un veicināt savstarpējo komunikāciju, rūpējoties par bērna psiholoģiskās un fiziskās veselības uzlabošanu. "Kalniem pāri" mērķis ir būt bērnam līdzās tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un šajā ceļā rūpēties par veselīgu sērošanas procesa norisi. "Mums ir svarīgi, lai bērns varētu paust savas izjūtas sev pieņemamā veidā – runājot, muzicējot, zīmējot, veidojot video ierakstus, socializējoties un dažreiz arī – kopīgi paklusējot. Lai viņš sajustu piederības sajūtu un atbalstu no vienaudžiem. Lai viņš izprastu savas domas, emocijas, rīcību un vairs neprātotu – "vai ar mani viss ir kārtībā?" Lai bērns izjustu radošu kopā būšanas prieku un vairotu sevī cerību," stāsta programmas organizatori.

Foto: Panthermedia/Scanpix

"Kalniem pāri" iestājas arī par atvērtāku un izglītotāku sabiedrību, kliedējot bailes un neziņu, kas saistīta ar sērām, jo īpaši, ja sēro bērns. Radinieki, draugi, skolotāji un klasesbiedri bieži ir apjukuši un nezina, kā izturēties pret bērnu, kurš zaudējis pašu tuvāko. Tāpēc viena no biežāk sastopamajām reakcijām ir izvairīšanās runāt gan par pašu zaudējumu, gan sērojošā bērna izjūtām un vajadzībām. Sēras tiek pārvērstas par tabu tēmu un bērns sāk justies izolēts. Bet patiesībā – sēras ir dabīga un palīdzoša atbildes reakcija uz tuva cilvēka zaudējumu, kas var būt dziedinoša un spēcinoša.

Sēras nav problēma, kas jāatrisina, drīzāk jauna realitāte, ar kuru jāiemācās sadzīvot. "Kalniem pāri" caur sabiedrības informēšanu iestājas par to, lai līdzcilvēki būtu atvērtāki komunikācijā ar sērojošu bērnu, tādējādi atbalstot un veicinot veselīgu sērošanas procesu.

Ko paredz jaunā atbalsta programma

Programma darbojas ar mērķi būt līdzās bērnam un ģimenei tad, kad tas visvairāk nepieciešams, un tik ilgi, cik bērns to saskata par vajadzīgu. "Kalniem pāri" grupas darbojas no oktobra sākuma līdz maija beigām un pieejamas gan latviešu, gan krievu valodā. Ja zini kādu bērnu, kurš zaudējis sev tuvu un nozīmīgu cilvēku, lūgums padalies ar šo informāciju sērojošajai ģimenei.

Iepazīšanās saruna

Pēc pieteikšanās programmai divu nedēļu laikā ar pieteicēju sazināsies programmas speciālists, lai uzaicinātu uz iepazīšanās sarunu. Šīs sarunas laikā speciālists noskaidros, kurš atbalsta veids ģimenei būtu vispiemērotākais.

Individuālās konsultācijas

Dažreiz, ja tuvinieka zaudējums piedzīvots nesenā pagātnē vai arī sērošanas process ir sarežģīts, par to ir vērtīgi aprunāties individuāli. Iespējams, speciālists ģimenei piedāvās trīs bezmaksas konsultācijas pie psihologa – psihoterapeita. Arī ģimenēm, kuras dzīvo ārpus Rīgas, ir iespēja saņemt konsultācijas reģionos.

"Kalniem pāri" grupas

Programma piedāvā dalību dažāda vecumposma grupās: ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no 7 – 12 gadiem, un pusaudžiem no 13 gadu vecuma. Grupās bērniem būs iespēja satikties ar vienaudžiem, kuri piedzīvojuši līdzīgu zaudējumu. Kopā domāsim un runāsim par to, kas ir sēras un kā tās liek bērniem justies; kā sēras ietekmē pašsajūtu skolā un attiecības ar draugiem; kā uzlabot koncentrēšanos mācībās; kā adaptēties pārmaiņām dzīvē pēc mīļotā cilvēka zaudējuma; kā parūpēties par sevi, kad bērns jūtas noskumis, vientuļš, vainīgs, dusmīgs vai nobijies; pieminēsim un godināsim tuvā cilvēka īpašo dzīvi. Bez šīm, ar sērām saistītām aktivitātēm, kopā ēdīsim gardu picu, draudzēsimies un pavadīsim laiku aktīvās un radošās nodarbēs, spēlējot spēles, taisot kopīgus video, muzicējot, nodarbojoties ar mākslu, kā arī kopīgi atzīmējot gadskārtas svētkus, stāta Kvelde.

Foto: Shutterstock

Janvārī sāksies jaunas grupas bērniem un pusaudžiem, kurām var pieteikties SOS ciematu Latvijā mājaslapā.

"Kalniem pāri" – sarunas pieaugušajiem

Četras reizes gadā "Kalniem pāri" organizē informatīvas tikšanās reizes pieaugušajiem – vecākiem, aizbildņiem, tuviniekiem, skolotājiem un citiem bērna dzīvē nozīmīgiem pieaugušajiem, kuri vēlētos uzzināt vairāk par grūtībām, ar kurām saskaras sērojošs bērns un veidiem, kā bērnu atbalstīt. Šajās tikšanās reizēs runāsim par to, kas ir sēras un kā tās izpaužas dažādos vecumposmos; kādas ir biežākās grūtības, ar kurām saskaras ģimene pēc tuvinieka zaudējuma un veidi, kas var palīdzēt tās pārvarēt; kā uzlabot savstarpējo komunikāciju, kā gatavoties brīvdienām un svētku reizēm, kā arī pārrunāsim citus aktuālus tematus. Nākamā tikšanās reize 2018. gada 25. janvārī pulksten 16, informē SOS ciematu Latvijā pārstāve.

"Kalniem pāri" vēlas, lai neviens bērns nesērotu viens. Ja zini kādu bērnu vai pusaudzi, kurš zaudējis sev tuvu un nozīmīgu cilvēku, padalies ar šo informāciju un programmā iesaistītie speciālisti parūpēsies, lai bērns saņemtu stiprinošu atbalstu šajā sarežģītajā dzīves posmā.