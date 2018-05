Sāksies biļešu tirdzniecība uz ledus festivālu 'Disney On Ice'

Nākamā gada 8., 9. un 10. janvārī Rīgā no Disneja karaļvalsts ieradīsies visi bērnu mīļākie animācijas tēli, lai "Arēnā Rīga" uz ledus sarīkotu ledus festivālu. Biļetes publiskajā pārdošanā būs pieejamas no 18. maija.

Jau 16. maijā "Biļešu serviss" tīklā tiks uzsākta biļešu iepriekšpārdošana FBI koncertu kluba biedriem un "Positivus" reģistrētajiem lietotājiem, dodot iespēju biļetes iegādāties pirmajiem. Biļešu cenas pieaugušajiem, sākot ar 29 eiro, un bērniem, sākot ar 22 eiro.

Ledus festivāls izveidots vēl iepriekš neredzētā karaliskā spožumā. Uz ledus tiks izstāstīti vairāki pasaku stāsti. Nāriņa Ariela, Salātlapiņa ar garo bizi, Bella no apburtās pils – iemīļotās varones varēs ieraudzīt prieka un jautrības pilnās situācijās, kas pazīstamas no Disneja animācijas filmām. Vakara galvenās varones noteikti būs māsas Anna un Elza no "oskarotās", visā pasaulē iemīļotās animācijas filmas "Ledus sirds" (Frozen). Kopā ar māsām un viņu draugiem, lielisko sniegavīru Olafu, skarbo kalnu vīru Kristofu un viņa vienmēr izpalīdzīgo ziemeļbriedi Svenu, varēs doties piedzīvojumiem pilnā ceļojumā Ziemeļu kalnos, satiekot brīnumainus un neaizmirstamos pasaku tēlus.

"Vairāk nekā 30 gadus ilgajā pieredzē, veidojot šovus "Disney On Ice", "Feld Entertainment", ilgi gaidīja tieši filmu "Ledus sirds"," atzīst producente Nikola Felda (Nicole Feld). "Pats aizraujošākais, iedzīvinot uz ledus tādus personāžus kā Anna un Elza, ir apziņa, ka viņas sniedz jaudīgus un iedvesmojošus vēstījumus, kas atstāj iespaidu uz skatītāju, kamēr pašas māsas atklāj īsto mīlestības nozīmi."

Ledus festivāls ir karalisku mirkļu parāde, kurā iemirdzas visdažādākie Disneja tēli. Turklāt enerģijas piepildītā horeogrāfija tā vien vilina skatītājus dziedāt līdzi pazīstamajām dziesmām no labi zināmajām animācijas filmām, kā arī ļauj pilnībā izbaudīt katru mirkli no krāšņajiem šoviem. Skatītājus aizraujošajā ceļojumā pavadīs pasaulē slavenākās peles Mikijs un Minnija, brīnumu valstībā ļaujot satikt Sebastianu un tritonu meitenes no "Mazās nāriņas", raupjos kroga puišus no "Sapinušies", apburtos kalpotājus no "Skaistules un briesmoņa".

"Apvienojot Disneja klasisko filmu momentus ar jaunāko kino sensāciju "Ledus sirds", kombinējot tos ar komēdijas un mūzikas elementiem esam atklājuši, kā vēl reizi, pavisam unikālā veidā izstāstīt katru no jau labi pazīstamajām pasakām," komentē producente Džuljeta Felda (Juliette Feld).

Biļetes uz ledus festivālu arēnā Rīga 8., 9. un 10. janvārī publiskajā pārdošanā nonāks 18. maijā un varēs iegādāties "Biļešu Serviss" kasēs un "Bilesuserviss.lv". Biļešu cenas pieaugušajiem, sākot ar 29 eiro un bērniem, sākot ar 22 eiro.