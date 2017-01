Nodibinājums "Centrs Dardedze" kopā ar kolēģiem no Polijas un Horvātijas uzsāk projektu "No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību" jeb projektu ar mērķi izskaust miesas sodu praksi mazu bērnu audzināšanā.