Sarunu vakarā Valmierā audžuģimenes dalīsies pieredzē, uzņemot ģimenē bērnu nama bērnus

23. maijā no pulksten 18 līdz 20 L. Paegles ielā 10, Valmierā, restorānā "Vecpusis" tiek organizēts sarunu vakars "Bērns bērnu namā un es".

Kā norāda Naula Dannenberga, sabiedrisko attiecību speciāliste projektā "Vidzeme iekļauj", arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģimenes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā gada izskaņā Latvijas iedzīvotāju sirdis sašūpoja labdarības maratons "Dod pieci" un tā izskaņā tika saziedota vērienīga naudas summa, tomēr bērnu namos dzīvojošu bērnu skaits būtiski nemazinās.

Ir saprotams, ka mazāk mūsu dzīvi ietekmē ziedojums, kura dēļ atsakāmies no kāda sev iespējama labuma, bet neizmērojami lielāka ietekme ir bērna uzņemšanai ģimenē.

Jau pieņemamāk sabiedrībā ir runāt par bērnu namiem un to ietekmi uz bērna attīstību. Arī pašas audžuģimenes un aizbildņi ir sākuši runāt manāmi vairāk un atklāti par to, kāda ir ikdiena ar bērnu, kurš ir cietis un ticis šķirts no savas ģimenes vai piedzīvojis zaudējumu un kļuvis par bāreni.

"Sērdienītis" – tā latviešu tautasdziesmās sauc bērnu, kurš ir zaudējis vecākus. Sēru-dienu-bērns. Skarbi. Un pat tad, ja šobrīd esošos bērnus no Latvijas bērnu namiem mēs ievietotu ģimenēs, viņu vietā nāks citi. Cilvēki diemžēl mirst un garīgi "salūzt", nespējot parūpēties par saviem bērniem. Un mēs neviens nevaram būt pilnīgi droši, ka tas nekad neskars mūs. Ļoti iespējams, kāda dzīves sagrauta mamma pirms desmit gadiem apgalvoja, ka darīs visu savu bērnu labā, bet apstākļu sakritības rezultātā, viņa to vairs nespēj.

Kas atsver atdoto laiku, enerģiju un sirmos matus audžumammu dzīvēs? Vai tie ir laimīga bērna smiekli, iespējams apziņa, ka bērna dzīvei dota iespēja, nevis nolemtība?

Vidzemes plānošanas reģions, projekta "Vidzeme iekļauj" īstenošanas gaitā rīkos sarunu vakarus neformālā atmosfērā ikvienam interesentam, kurš kādreiz ir domājis par bērnu bērnu namā.

Uz sarunām aicināsim jau esošas audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus, kuri dalīsies ar savu pieredzi. Runāsim arī par viesģimenes statusu, kas ir labs sākums vai iespēja tad, ja ikdienas solis neļauj uzņemt bērnu pavisam, tomēr var sniegt lielu ieguldījumu bērna izaugsmē. Pie kafijas tases ikvienam būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī tos iesniegt iepriekš, rakstot uz naula.dannenberga@vidzeme.lv , lai sarunu laikā neaizmirstas.

Sarunu vakaru norises laikiem iespējams sekot "Facebook" lapās "Vidzeme iekļauj" un "Vidzemes plānošanas reģions".

