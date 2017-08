Šefpavāri aicina 1. septembri nosvinēt ar gardu maltīti, vienlaikus palīdzot SOS ciematiem

Daudzu Latvijas restorānu šefpavāri un Valsts prezidenta kundze, Latvijas SOS bērnu ciematu patronese Iveta Vējone šogad 1. septembrī aicina ģimenes doties svētku pusdienās vai vakariņās uz kafejnīcām un restorāniem, kuri iesaistījušies labdarības akcijā "Aizved savējos uz restorānu – palīdzi citiem tikt uz skolu!".

Restorāni, kuri piedalās akcijā, apņēmušies 10 procentus no saviem svētku dienas ieņēmumiem ziedot SOS bērnu ciematu ģimenēs augošo bērnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitām.

Akcijā "Aizved savējos uz restorānu – palīdz citiem tikt uz skolu!" piedalīsies restorāni:

3 pavāru restorāns Tam labam būs augt, Andalūzijas Suns, Bbāra restorāns, Cydonia, Entresol, Fazenda, Ferma, Klīversala, Koya, Mazā Kaņepe, Muusu, Neiburgs, Niklāvs, Olive Oil restorāns, Park Inn by Radisson Riga Valdemara restorāns Bocca Buona, Piens, Radisson Blu Rīdzene Hotel restorāns Piramīda, Radisson Blu Daugava Hotel restorāns Panorama, Radisson Blu Latvija Hotel restorāns Esplanāde, Radisson Blu Elizabete Hotel restorāns C.U.T., Restorāns 3, Rocket Bean Roastery, Stock Pot, Vairāk Saules, Valtera restorāns, Wok to walk, kafejnīcas Annas Dārzs, La Kanna un Parunāsim Rīgā, Hercogs Mārupē, 36. Līnija un Neptūns Jūrmalā, kafejnīcas Jauna Saule un Bastions, restorāns Rātes Vārti Valmierā, restorāns Brandīns Ikšķilē, kā arī Hesburger restorāni visā Latvijā un ēdienu pasūtīšanas serviss Foodio.eu.

Akcijas rezultātā ziedotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sagatavoties skolai 123 skolas bērniem, kuri aug SOS bērnu ciematu ģimenēs.

"Šī labdarības akcija sniedz iespēju paveikt divus labus darbus – 1. septembrī kopā ar ģimeni nosvinēt mācību gada sākumu ar garšīgu maltīti un vienlaikus atbalstīt SOS Bērnu ciematu bērnus. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs varam sarūpēt skolai nepieciešamo 123 bērniem no SOS audžuģimenēm. Aicinu atsaukties šai akcijai un līdzdarboties, lai kopīgi veidotu mūsu valsti par vietu, kurā bērniem ir labi augt un uzsākt skolas gaitas," mudina Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja saka: "Esam gandarīti, ka jau trešo gadu pēc kārtas mums rudenī palīgā nāk daudz draudzīgi restorāni un kafejnīcas, lai palīdzētu skolas gaitām sapost SOS ģimeņu mazos un lielos skolniekus. Tā kā ikvienā SOS ģimenē aug 4-6 bērni, gatavošanās skolai ir saistīta ar ievērojamiem izdevumiem. Tādēļ SOS ģimenes šāda veida atbalstu ārkārtīgi augstu novērtē."

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 150 bērni un jaunieši no visas Latvijas. SOS ģimeņu bērni, līdzīgi kā vienaudži, apmeklē tuvīnās apkārtnes skolas un bērnudārzus. 1. septembrī uz skolu dosies 123 skolas bērni un pieci no tiem ir pirmklasnieki. Katrā no ģimenēm aug 4-6 bērni, tādēļ ļoti nepieciešams arī sabiedrības atbalsts bērnu sagatavošanai skolas gaitām.