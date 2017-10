Septiņi apbrīnojami un ļoti talantīgi bērni no visas pasaules

Kaut arī lielākā daļa bērnu pavada dienas, rotaļājoties ar draugiem un radot haosu mājās, tomēr ir puikas un meitenes, kuriem piemīt patiešām neticamas spējas mūzikā, matemātikā, citās zinātnēs. Tad vecākiem atliek vien rūpēties par savu atvašu talantu attīstīšanu.

Tiesa, ne visas spējas sabiedrība atzīst un mīl. Tā seriālā "Jauno mutantu skola", kas no otrdienas, 3. oktobra skatāms kanālā "Fox", kāda parastā piepilsētas ģimenē atklājas, ka bērniem – Lorīnai (Natālija Alīne Linda) un Endijam (Persijs Heins Vaits) – piemīt zināmas telekinēzes spējas. Valdības aģentūras ierēdnim Rīdam Strakeram (Stefans Moijers) un viņa sievai Keitlīnai (Eimija Akere) nākas izlemt: pievienoties vispārējam nosodījumam vai bēgt, sargājot ģimeni un atvases.

Taču arī reālajā pasaulē mīt daudzi apbrīnojami un ļoti talantīgi bērni. Lūk, daži no tiem!

Klaviervirtuozs Raiens Vengs

Deviņgadīgais Raiens Vengs ir pasaulē atzīts muzikāls brīnumbērns. Kaut arī talantīgu bērnu netrūkst, tomēr Raiens ir kas īpašs. Tikko sācis staigāt, viņš sāka spēlēt elektrisko ģitāru. Pirmo reizi pie klavierēm puisēns apsēdās četru gadu vecumā. Pēc neilga laika Vengs jau varēja nospēlēt 18 lappušu garus koncertus, tā apsteidzot savus talantīgos vienaudžus. Kopš tā laika mazais virtuozs jau piedalījies vairākos lielos koncertuzvedumos un pat paviesojies slavenajā Elēnas Dedženeresas šovā. "Mūzika paliek manā atmiņā un pirksti vienkārši paši zina, ko darīt," tā izteicies pats Raiens.

Ķirurgs Akrits Džesvals

Kaut arī Akritam ir tikai 20 gadu, viņš jau ir praktizējošs ārsts. Šajā jomā Džesvals darbojas vairāk nekā desmit gadu. Vecāki kopš viņa bērnības zināja, ka Akrits ir kas īpašs. Mazulis sāka staigāt ļoti agri, runāja kopš gada vecuma un piecu gadu vecumā vēlējās lasīt Šekspīru. Kad Džesvalam bija septiņi gadi, viņam izdevās veiksmīga ķirurģiska operācija meitenei, kuras vecāki nevarēja atļauties maksāt par veselības aprūpi. 12 gadu vecumā Akrits bija jaunākais students, kas ticis uzņemts medicīnas skolā Indijā. Tagad viņš apgūst maģistra programmu lietišķajā ķīmijā.

Kodolpētnieks Teilors Ramons Vilsons

Teilors tikai nesen sasniedza vecumu, kad var iegūt autovadītāja apliecību, tomēr viņš jau ir kodolpētnieks un zinātnes popularizētājs. Vilsons ir dzimis Teksarkanā, Arkanzasā 1994. gadā un vienmēr interesējies par raķetēm un kosmosa zinātni. Bērnībā viņš pie sienas piekāra ķīmisko elementu periodisko tabulu un nedēļas laikā pamanījās to iemācīties no galvas. 14 gadu vecumā Teilors bija jaunākais cilvēks pasaulē, kam izdevies saskaldīt atoma kodolu. Kopš tā laika viņš ir saņēmis vairākus apbalvojumus par savām idejām un sasniegumiem zinātnes jomā. 2013. gadā "TED runā" Vilsons prezentēja ideju, kā uzbūvēt nelielu pazemes kodolsintēzes reaktoru. Zinātnieki to novērtēja.

Matemātikas ģēnijs Farels Vū

Lai gan Farelam ir tikai 13 gadi, viņu var uzskatīt par vienu no gudrākajiem bērniem uz mūsu planētas. Kamēr lielākā daļa viņa vecuma puiku pilda vienkāršas ģeometrijas darba lapas, Farels risina matemātiskos vienādojumus, kuri sagādā grūtības pat daļai pieaugušo. Pirmos matemātikas uzdevumus Vū sāka risināt, kad viņam apritēja gads, bet trīs gadu vecumā Farels jau tirgoja akcijas. Mazais ģēnijs kopā ar mentoru no Mičiganas universitātes tagad studē algebru bakalaura studiju līmenī. Viņš piecas reizes piedalījies Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, četras reizes ieguvis medaļu, pērn – zelta, šogad – sudraba. Nākotnē Farels vēlas darboties investīciju sektorā.

Stiprinieks Džuliano Stro

Pirmajā mirklī varētu šķist, ka Džuliano ir parasts puisēns. Taču 13 gadus vecais Stro ir viens no pasaulē jaunākajiem svarcēlājiem un spēcīgākajiem bērniem pasaulē. Svarus Stro sāka cilāt divu gadu vecumā, tā iekļūstot arī Ginesa pasaules rekordu grāmatā. Viņam pieder pasaules rekords ātri staigājot uz rokām, starp kājām turot smagu bumbu. Lai gan Džuliano ir krietni spēcīgāks nekā viņa vienaudži, puika ikdienā lielākoties dara to pašu, ko citi "normāli" bērni – skatās multfilmas, zīmē. Stro ir kļuvis arī par interneta sensāciju, "Youtube" publicētie video ļauj mazajam spēkavīram par saviem talantiem stāstīt arī citiem

"Dabīgais kalkulators" Prijanši Somani

Prijanši sešu gadu vecumā sāka apgūt aprēķinus galvā. 2010. gadā, 11 gadu vecumā, viņa bija jaunākā dalībniece Pasaules kausā aprēķinos galvā. Somani ne vien uzvarēja šajās sacensībās, bet ir vienīgā, kura sasniedza 100 procentu precizitāti saskaitīšanā, reizināšanā un kvadrātsakņu vilkšanā. Prijanši ir bagāta uzņēmēja Satjena Somani meita. Viņa kā "dabīgais kalkulators" ir iekļauta gan Ginesa pasaules rekordu grāmatā, gan arī Limka pasaules rekordu grāmatā. Somani aizraujas ne tikai ar sarežģītiem aprēķiniem, bet arī ar šahu un galda tenisu.

Rakstnieks Kristofers Paolīni

Kristofers ir zināms kā "Mantojuma cikla" autors. Tie ir četri romāni: "Eragons", "Vecākais", "Uguns zobens" un "Mantojums". Kaut arī Paolīni vairs nav bērns, tomēr viņš ir pietiekami talantīgs, lai tiktu pieminēts. Kristofers auga Paradīzes ielejā, Montanā, visu bērnību mācījās mājās. Pēc izglītības iegūšanas 15 gadu vecumā sāka rakstīt savus romānus. Bērni reti kļūst par veiksmīgiem rakstniekiem, taču Paolīni 19 gadu vecumā pēc atkārtota "Eragona" izdevuma iekļuva "New York Times" dižpārdokļu autoru sarakstā. Pēc grāmatu motīviem vēlāk tika uzņemtas filmas. "Mantojuma cikls" ir tulkots arī latviešu valodā. Paolīni, kuram tagad jau ir trīsdesmit, joprojām dzīvo Montanā.

Televīzijas kanāla "Fpx" un "Marvel" kopdarbu par cilvēkiem, kam piemīt īpašas spējas – seriālu "Jauno mutantu skola" varēs redzēt otrdienās, no 3. oktobra pulksten 22.