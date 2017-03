Septiņi attiecību etapi, kas ved pretim laimīgai ģimenei

Gan jau visi pāri, nolemjot radīt ģimeni, vēlas, lai viņu mīlestība būtu stipra un uz visu mūžu. Vienlaikus tikai nedaudziem izdodas saglabāt labas attiecības laulībā, jā, un pat laulību kā tādu. Mēs, protams, saprotam, ka ideālu attiecību nepastāv, taču tas mūs neattur meklēt laimīgas ģimenes noslēpumu.

Droši vien, ka noslēpums ir visai vienkāršs: cieņa un uzmanība, atsaucība un palīdzība, sajūta, ka tava ģimene – tā ir maza pasaule, par kuru jūs divatā nesat atbildību. Taču ir vēl viens svarīgs brīdis, kas bieži tiek palaists garām. Tas ir laiks. Iespējams, mīlestība dzīvo, piemēram, trīs gadus, taču ģimenes laimei ir nepieciešams lielāks laiks. Lūk, "Ihappymama" piedāvā iepazīties ar septiņiem attiecību etapiem, kas ved pretim īstai mīlestībai!

Mēs paši izvēlamies sev partneri. Tomēr, lai sajustu īstu mīlestību ģimenes dzīvē, ir vienam otrs jāsaprot, jāiedraudzējas, bet pēc tam jau jāiemīl. Daudzi maldīgi mīlestību uzskata par rozā briļļu periodu. Bet tiklīdz romantika nozūd, rozā brilles nokrīt, un partneri saskaras ar pirmajiem sarežģījumiem, pirmajiem attiecību pārbaudījumiem. Bet kāds uzskata – mīlestība aizgājusi. Pazemība un pacietība ir galvenās mīlestības īpašības. Ja tu esi nolēmis, ka jūsu attiecībās "mīlestība ir beigusies", esi pārliecināts, ka tā nemaz vēl nav pa īstam sākusies. Lūk, šie septiņi attiecību etapi tev parādīs, kādēļ īsta mīlestība un īstas attiecības atnāk tikai ar laiku!

Rozā briļļu etaps

Tas ilgst aptuveni 18 mēnešus. Tā kā gan vīriešiem, gan sievietēm, kad viņi viens otrā iemīlas, organismā izstrādājas hormoni, kuri palīdz pasauli skatīt īpaši spilgtās krāsās. Šajā periodā viņiem viss partnerī šķiet pārsteidzošs. Viņi jūtas tā, it kā būtu kādu apreibinošu vielu ietekmē.

Šajā periodā nevajadzētu pieņemt liktenīgo lēmumu, jo šis šķietamā apreibuma stāvoklis agrāk vai vēlāk beidzas, viss nostājas savās vietās.

Foto: Shutterstock

Pārpilnības etaps

Šajā periodā tu jau sāc ar visai skaidru galvu skatīties uz jūsu attiecībām un partnera personību, jūra jūtu norimst, jūs pakāpeniski pierodat viens pie otra. Par to liecina izmaiņas tavā uzvedībā – tu sāc uzvesties daudz dabiskāk un atklātāk.

Riebuma etaps

No šī etapa neizbēgt nevienās ilgstošās attiecībās. Strīdi un trūkumu atklāšana vienam otra raksturā – tas pieder pie šī posma. Tev šķiet, ka visvienkāršākais veids, kā no tā izbēgt, ir šķirties. Pēc šķiršanās, visticamāk, tu atkal baudīsi rozā briļļu periodu ar kādu citu, un sāksi etapu pārvarēšanu no jauna, kamēr vien nenonāksi līdz tam, kuram tu netiki pāri iepriekšējās attiecībās, lai atkal piedzīvotu nākamo.

Foto: Shutterstock

Pacietības etaps

Šajā etapā partneri apgūst dzīves gudrību un pieredzi. Strīdiem jau vairs nav tik dramatisks raksturs, jo abi taču zina, ka strīdi beidzas, bet attiecības ir jāturpina. Ja abi dara visu, lai sevī attīstītu pacietību, ar gadiem viņiem arī rodas šī viedā dzīves gudrības māksla. Tas ir kā likums.

Vai tu zināji, ka katram cilvēkam piemīt sava īpašā mīlestības valoda, ar kuru izteikt savas emocijas un jūtas? Vēl jo vairāk, interesanti, ka ar šo individuālo mīlestības valodu cilvēks jau piedzimst. Un šīs valodas izpratne sniedz iespēju cilvēkiem atrast kopīgu valodu un izveidot attiecības. Tā vismaz uzskata pasaulē populārais attiecību konsultants un bestsellera "Piecas mīlestības valodas" autors Gerijs Čepmens. Uzzini, kādas ir piecas mīlestības valodas.

Cieņas etaps

Šis ir pirmais īstas mīlestības etaps, jo līdz tam tādas lielas, īstas mīlestības nemaz nebija. Partneri sāk saprast savus pienākumus, domājot nevis par to, kas viņam pienākas no otra partnera, bet gan par to, ko viņš pats var darīt un dot savam mīļotajam.

Draudzības etaps

Šajā etapā partneri kļūst ļoti tuvi viens otram. Viņi viens otram uzticas, kā vistuvākajiem draugiem. Draudzības etaps atver ceļu pretim īstai mīlestībai.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Īstas mīlestības etaps

Lai piedzīvotu īstu mīlestību, var paiet diezgan ilgs laiks, tas var notikt tad, kad būsiet izdzīvojuši visus iepriekšminētos dzīves etapus un situācijas. Īsta mīlestība – tā nenokrīt no zilām debesīm, kā daudzi uzskata. Īstai mīlestībai cilvēks nobriest pamazām, atsakoties no egoisma, savtīguma un aizspriedumiem. Protams, kādam pārim tas notiek ātrāk, citam vēlāk, bet īsta mīlestība rodas pamazām.