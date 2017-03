Septiņi laimīgu mammu baušļi

Būt mammai – šo laimi laikam nevar salīdzināt ne ar ko citu pasaulē, tomēr ikdienas sadzīviskās ķibeles var visai viegli likt pazaudēt pašai sevi un pat krist depresijā.

Lai tas nenotiktu ar tevi, "Parents" piedāvā septiņus, psihologu ieteiktus, zelta likumus, kuri var palīdzēt palikt harmonijā ar pasauli un pašai ar sevi.

Paliec sev uzticīga

Līdz ar bērna parādīšanos tava dzīve ir kardināli mainījusies, un tā vairs nekad nebūs tāda, kāda bija pirms tam. Tā vietā, lai skumtu par zaudētajām iespējām, labāk centies atrast laiku savām iemīļotajām nodarbēm. Jā, tas ir sarežģīti, bet dažreiz pat nereāli, taču reizēm ir vērts aiziet gulēt stundu vēlāk vai piecelties agrāk, lai savai iecienītajai nodarbei veltītu kaut nedaudz laika. Ja to nedarīsi iespējami agrāk, tava psihiskā veselība ar laiku dramatiski cietīs. Vai arī kā minimums tu kļūsi aizkaitināta uz visu pasauli, ieskaitot partneri, mazuli un apkārtējos. Un te vairs arī nav tālu līdz graujošajai frāzei, kura agri vai vēlu nāks pār tavām lūpām: "Tevis dēļ man nācās pamest visu!" Dzirdot šādus vārdus, bērns intuitīvi secinās, ka tev kļuvis par nastu. Jā, un arī partneris no šādiem vārdiem nebūs sajūsmā.

Laika intervāls. Sievietes, kuras uzskata, ka veiksmīgi tiek galā ar mātes lomu un gūst gandarījumu no jaunās dzīves radītajiem apstākļiem, ar draudzenēm pavada vidēji vienu līdz trīs stundas nedēļā. Mammas, kuras bieži ir aizkairinātas un neapmierinātas, komunikācijai ar draugiem atvēl mazāk nekā stundu nedēļā.

Nepārvērties moceklē

Tev nav jābūt tikai mammai 24 stundas diennaktī. Kaut vai tikai tāpēc, ka tev ir vēl vismaz četras lomas šajā dzīvē - tu esi sieva, meita, draudzene un visbeidzot – tu esi cilvēks ar savām vajadzībām un sapņiem. Ja tu esi atstājusi bērnu vai bērnus tētim pieskatīšanai, bet pati devusies uz tikšanos ar draudzenēm, nezvani uz mājām ik pēc 10 minūtēm, nedomā par to, vai viņi ir labi paēduši un šodien aizies gulēt laikus. Dažreiz ir nepieciešams atslēgties no ikdienas rutīnas pilnībā. Un neaizmirsti: iziešana ārpus mājas bez bērniem ir vajadzīga kā gaiss ne tikai tev, bet arī taviem mājiniekiem. Atpūsties vienam no otra – tas ir lietderīgi, bet mammas vēlme atpūsties no pašas bērna nepavisam nav kaut kas slikts, tas ir vairāk nekā dabiski.

Necenties būt ideāla māte

Ideālas mātes dabā nepastāv, tieši tāpat kā nepastāv ideālie cilvēki. Turklāt bērniem ir lietderīgi redzēt, ka kopā ar viņu dzīvo visparastākais cilvēks, nevis ieprogrammēts dators vai robots vai staigājoša enciklopēdija. Tāpēc nebaidies laiku pa laikam atklāti atzīties, ka tu neproti gatavot biskvīta pīrāgu, tev nepatīk spēlēt futbolu, tu nevēlies doties pārgājienā vai arī nezini, kāpēc vasarā visi zaķi ir pelēki. Redzot ne tikai tavas stiprās puses, bet arī trūkumus, novērojot, kā tu aizstāvi savas vēlmes, bērns pārņems pareizo uzvedības un esības modeli.

Godīga atbilde. Miegs ir ļoti svarīgs, neviens par to nestrīdas, bet, kamēr bērns ir maziņš, tu diezin vai varēsi izgulēties. Turklāt mēģini noorganizēt visu tā, lai naktī varētu pagulēt septiņas stundas. Bet, ja ir iespējams, paguli ar mazo arī pa dienu. Lai to paveiktu, tev jāiemācās sadalīt prioritātes. Ļoti bieži centieni, lai viss būtu ideālā kārtībā, ir saistīti ar mātes iekšējo nevēlēšanos veltīt savu laiku un uzmanību mazulim. Ja šis ir tavs gadījums, aizdomājies, kāpēc tā vietā, lai sev sarīkotu nopelnīto siestu, tu pārgludini veļas kalnus? Iespējams, tādēļ, ka nākamajā dienā tu jutīsies kā sadauzīta, bet sevi attaisnot būs daudz vieglāk…

Pārstāj sevi vainot

Tiklīdz tu kļūsti par mammu, tev uzreiz ieslēdzas iekšējais kompjūters, kurš uzreiz kļūst par tavu visnežēlīgāko kritiķi. Jebkura darbība vai bezdarbība un katrs tavs lēmums tiks sīki vētīts. Tu bērnam visu rītu ļauj skatīties multfilmas? Jā, tu vienkārši vēlies mierīgi paēst brokastis, bet bērns pa to laiku bojā sev redzi. Tu sodi bērnu un neļauj noskatīties populāru pusaudžu seriālu, kuram seko līdzi visi tava bērna vienaudži? Jā, tu esi māte – odze. Tu bērnam nopirki slidas? Tev vienkārši ir slinkums viņu vest vizināties ar slēpēm. Tu nenopirki viņam slidas? Vai patiešām viņš šogad atkal nenostāsies uz ledus? Klausīties šīs bezgalīgās apsūdzības no sevis pašas ir kaitīgi veselībai. Iekšējais tiesnesis tevi nogurdina, izspiežot gan emocionāli, gan fiziski, tādēļ tas bieži arī traucē iemigt. Un, protams, tas itin nemaz tev nepalīdz, tieši pretēji – tikai bojā tavu dzīvi un noskaņojumu.

Biežāk smejies un baudi sīkumus

Jā, dzīve ne vienmēr ir tik brīnišķīga, kā mums gribētos. Finanšu krīze, problēmas darbā, strīdi ar partneri, konflikts ar bērna skolotāju, slikts laiks ārā aiz loga – iemeslu, par ko kreņķēties, vienmēr var atrast. Bet ja nu pasaulē ir vieta, kur tu vari un tev to vajag – izjust prieku un laimē smaidīt, tā nu ir tava ģimene. Biežāk jokojies ar mazo, izdomājiet kopā visādus aizraujošus stāstus, sarīkojiet talantu konkursu, izziņojiet "pretējo dienu", kad vecāki ar bērniem samainās lomām. Un māci bērnu saskatīt skaistumu it visā. Meklē to sīkumos – sniegpārsliņās, kas izkūst uz cimdiņa, putnu lidojumā virs tavas galvas, zaraina kastaņa ēnā... Jo vairāk pozitīvu brīžu tu dienā pamanīsi, jo vairāk pozitīvu emociju gūsi, un jo veiksmīgāka un laimīgāka būsi.

Vakariņas ģimenes lokā

Regulāras, kopīgi ieturētas maltītes ģimeni vieno vairāk, nekā vienreizēja došanās uz atrakciju parku vai muzeju. Vienkārši tāpēc, ka dienas beigās, kad visi tavi mīļie ir apkārt, parādās iespēja atpūsties tavai dvēselei un uzlādēties no šīs savstarpējās mīlestības. Savukārt tā ir laba imunitāte pret visām likstām un lielisks nomierinošs līdzeklis pirms miega. Kopīgi vakariņojot, visi var padalīties ar saviem priekiem un bēdām, gūt atbalstu un kļūt atkal par vienu solīti vēl tuvāk viens otram. Jā, uz vakarpusi jūs visi esat stipri noguruši, bet pacenties praktizēt šo patīkamo ieradumu vismaz piecas reizes nedēļā un par to nenožēlosi.

Tērē naudu sev

Laiku pa laikam uzdāvini sev kādu dāvanu. Pat tad, ja tavas ģimenes budžets ir visai ierobežots. Tev arī ir tiesības uz maziem prieciņiem, kā visiem pārējiem ģimenes locekļiem. Pretējā gadījumā tu jutīsies nepelnīti apdalīta, savukārt tas ir visai ticams ceļš būt neapmierinātai un žēloties par savu sūro likteni. Turklāt tev arī būs iemesls sākt ar bērniem sarunas par naudu. Tavs ultramodernais pusaudzis pieprasa jau desmito pāri sporta apavu, bet tu jau pusgadu plāno sev iegādāties jaunas smaržas? Saki stingru "nē" pusaudzim un jau rīt dodies uz veikalu, lai piepildītu savu sapni. Bet pēc tam izskaidro savu rīcību, pēc kādiem principiem tavā ģimenē tiek noteiktas finanšu prioritātes.