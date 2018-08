Septiņi vingrinājumi vecākiem, kas palīdzēs sadzirdēt vienam otru un nekašķēties

Dažreiz ģimenes dzīve pārvēršas bezgalīgos strīdos un karstās vārdu pārmaiņās. Iemesli tam var būt dažādi, bet rezultāts, kā likums, ir viens – saspringta gaisotne mājās. Lai to visu labotu, pieaugušajiem jāiemācās ieklausīties otrā.

Septiņus vienkāršus vingrinājumus, kas varētu palīdzēt uzlabot attiecības un izvairīties no šķiršanās, portālā "Parents" piedāvā ģimenes psiholoģe Svetlana Bašmakova.

Lai sasniegtu maksimāli produktīvu rezultātu, ideālā variantā pie tā jāpiestrādā abiem partneriem. Bet, kā saka psiholoģe, būsim reālisti: nereti vīrieši uz šādiem varoņdarbiem nav gatavi. Ja laulātais uzskata, ka jums viss ir labi (vai arī, ka pie visa vainojama sieva), pieprasīt, piespiest un uzstāt ir bezjēdzīgi. Turklāt pat pie vislabvēlīgākās notikumu attīstības, kad abi partneri iet pie psihologa un kopā cenšas saglābt laulību, tāpat katram no pāra it jāstrādā tikai ar sevi. Jo globāli tava misija noslēdzas tajā faktā, lai mainītu savu uzvedību. Tā ka, nav obligāti jāgaida, kamēr vīrs izrādīs iniciatīvu, lai gan maigi pieradināt viņu pie šiem "labošanas darbiem" tu tomēr vari pamēģināt.

Tiešais jautājums

Visvienkāršākā pieeja – uzreiz vērsties pēc palīdzības pie partnera. Biežie konflikti parasti izraisās tādēļ, ka mēs sākam nopietnas sarunas nelaikā. Vīrs tikko kā atnācis mājās no darba, bet sieva it kā nepamana, ka tagad nepavisam nav piemērots brīdis nopietnai sarunai. Tāpēc sagaidi brīdi, kad abi būsiet mierīgos apstākļos, un pavaicā partnerim tieši: "Kad tu mājās pēc darba atnāc dusmīgs, satraukts, noguris, ko man vajadzētu darīt, lai tavs noskaņojums ātrāk uzlabotos?" Lai mazinātu sakāpinātās emocijas, tev šo viņa vēlēšanos vajadzēs izpildīt katru dienu (pabarot, atļaut vismaz 20 minūtes pabūt vienam, sagatavot vannu ar lavandu). Instrukciju viņa vēlmēm labāk pieraksti uz atsevišķas lapiņas un pirmo laiku, kamēr tev iestrādāsies ierasts reflekss, pārlasi to 10-15 minūtes pirms tam, kā tavs vīrs parādīsies uz sliekšņa.

Bērni skatās!

Kad strīdi ģimenē norisinās bieži, apzinīgus vecākus sāk mocīt vainas sajūta bērnu priekšā. Jo, redz, pat ja mēs cenšamies rāties klusiņām, bērni vienalga pamana mūsu saniknotos skatienus, klusēšanu un neapmierinātību vienam ar otru. Bet, kad mammu un tēti itin nemaz nemulsina bērna klātbūtne un skandāli norisinās tieši viņa acu priekšā, viss ir vēl sliktāk. Tiesa, par to, ka šādas "uzstāšanās" negatīvi ietekmē bērna psihi, nevajadzētu uztraukties, Gluži pretēji. Kā uzsver psiholoģe, bērni viegli adaptējas spēles noteikumiem un ļoti ātri sāk domāt, ka šādas attiecības starp vīru un sievu ir norma. Kad viņi kļūst pieauguši un rada paši savu ģimeni, viņi neapzināti kopē šo modeli. Un tā jau patiešām ir problēma. Taču novērst šo jūsu strīdu sekas gan ir iespējams. Atceries vienu svarīgu noteikumu: ja tu rājies bērna klātbūtnē, arī jāsamierinās obligāti ir bērna klātbūtnē.

Foto: Shutterstock

Konstruktīva kritika

Lai neievainotu partnera jūtas, ir svarīgi atrast ne tikai veiksmīgu brīdi kritikas izteikšanai, bet pasniegt to "pareizajā mērcē". Ja vēlies, lai partneris saprastu, kas tieši tev nepatīk un ko tu vēlētos mainīt, savu runu veido pēc viltīgas shēmas: sāc ar komplimentu, bet sarunas vidū apspried jautājumu, kas tevi satrauc, bet sarunas noslēgumā atkal pārej uz uzslavām. Piedāvā pildīt šo vingrinājumu reizi nedēļā. Runājiet pēc kārtas. Piemēram: "Man ir ļoti patīkami, ka tu šodien tā pacenties un pagatavoji man vakariņas. Bet es vēlētos, lai sestdien no rīta tu negulētu līdz pusdienlaikam, bet ar dēlu dotos pastaigā. Starp citu, tev tik lieliski izdodas viņu sasmīdināt!". Kad kritika tiek pasniegta maigā formā, panākt pārmaiņas ir daudz vieglāk.

Jauna valoda

Ļoti iespējams, ka tu jau ne pirmo reizi dzirdi par psihologu padomu – izmantot "es – paziņojumu", lai tavi vārdi neskanētu kā apsūdzības. Bet, lai iegūtu vēlamo efektu, ar vienu strīdu, kas norisinās saskaņā ar jaunajiem kanoniem, nebūs pietiekami. Ir svarīgi šo prasmi apgūt tā, lai tā darbotos automātiski, un te bez pildspalvas un papīra iztikt būs grūti. Atvēli 15 minūtes laika dienā, lai tev veidotos šis jaunais ieradums. Tavs mērķis – iemācīties nosaukt situāciju caur personīgo sajūtu prizmas, bet, lai tas izdotos, tev nāksies pārskatīt visas savas iecienītās frāzes, kurās akcents no "tu" likts uz "es". Nevis: "Tu mani aizvaino", bet: "Man bija nepatīkami dzirdēt man adresētus tādus vārdus…".

Foto: Shutterstock

Domā par labo

Kad mēs ieciklējamies uz partnera trūkumiem, negatīvā kļūst vairāk: nostrādā sniega lavīnas princips. Sāc rīkoties tieši pretēji. Jo mazāk uzmanības pievērsīsi mīnusiem, jo spilgtāk izpaudīsies plusi. Šo domu liec noprast arī partnerim un piedāvā viņam atbalstīt šo iniciatīvu. Vienojieties, ka ar šiem komplimentiem jūs apmainīsieties, piemēram, katru vakaru pirms nakts miera. Ievies sev kladīti un ar marķieri tajā katru dienu pieraksti pa pieciem piemēriem, kādēļ ir vērts paslavēt savu partneri: "Šodien tu: pamanīji, ka esmu ļoti nogurusi, un pats nomazgāji traukus; bez atgādināšanas iznesi atkritumus; ar meitu kopā iztīrīji viņai zobus utt."

Tomēr rezultāts no šī vingrinājuma būs tikai tajā gadījumā, ja to pildīsi regulāri – vismaz vienu mēnesi. Toties finālā tavas attiecības ar vīru sāks mainīties uz labo pusi. Un atdeve būs jūtama. Kad vīrs redzēs, ka novērtē viņa centienus, viņš atkal sajutīsies mīlēts. Tad sasvstarpējā uzticēšanās un mīļā izturēšanās vienam pret otru atgriezīsies.

Ko tu ar to domāji?

Lai iemācītos klausīties partneri, iesākumā ir jāiemācās viņu saprast. Jo ir taču tā, ka vienas un tās pašas domas katrs no mums pasaka citādiem vārdiem. Var nenoskaidrot situāciju un apvainoties par dīvainiem formulējumiem, bet var netērēt laiku veltīgi un pāris sekunžu laikā panākt maksimālu skaidrību. Pēc tam, kad vīrs tev pateiks kaut ko svarīgu, "apdrošini sevi": "Es pareizi tevi sapratu – tu esi gatavs man palīdzēt, bet man ir jāpagaida, kad tu pabeigsi darbu?" Tā tu varēsi veikt korekcijas savās gaidās un izvairīties no nevajadzīgiem sarūgtinājumiem, kuru dēļ situācija tikai saasinās. Ja esi pieradusi sākumā runāt tikai aplinkus, netieši norādot, bet pēcāk apvainoties, iemācies pateikt savus lūgumus maksimāli konkrēti. Un biežāk pārprasi: "Pasaki, kā tu mani saprati?"

Stop signāls

Pieradini sevi paņemt pauzi pašā strīda karstumā. Ļoti bieži konflikti norisinās paaugstinātos toņos un emociju uzplūdā. Kad mēs sākam kliegt, sist servīzes, mēs ļoti ātri pārstājam sevi kontrolēt. Apstāties vajadzīgajā brīdī palīdzēs viens kodēts vārds. Spēles noteikumi ir šādi: tiklīdz kāds no partneriem to pasaka, tā ir kā komanda – abiem paņemt pauzi. Bet mainīt tēmu – tā gan ir kļūdaina taktika. Pauze ir jāpaņem tādēļ, lai emocionāli varētu atdzist. Tiklīdz tu nomierinies, obligāti ir jāatgriežas pie sāktās sarunas un samilzusī problēma jāatrisina. Un atceries: šo kodēto vārdu jūs izmantosiet nevis tāpēc, ka bez tā jums nekas neizdosies, bet tieši tādēļ, lai iemācītos komunicēt "pa jaunam". Pēc būtības, tas ir SOS, ar kuru jūs viens otram signalizējat, jo abi sargājat jūsu attiecības un vēlaties pie to uzlabošanas piestrādāt.

Spogulīt, pasaki!

Parasti viss, kas mums nepatīk cilvēkos, ir mūsos pašos, bet saskatīt personīgos trūkumus ir visai grūti. Bet tas ir jādara, lai pārliecinātos: arī tu neesi ideāls. Šīs zināšanas palīdzēs tev pa jaunam pārskatīt vīra izgāšanās. Bet gala mērķis – tomēr iemācīties pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir. Šis vingrinājums jāskata pa trīs etapiem. Sākumā uzraksti uz papīra lapas visu to, kas tev vīrā kaitina. Pēc tam pirms katra šī punkta ieliec vietniekvārdu "es" un padomā, kā tajās pašās situācijās rīkojies tu. Esi godīga pret sevi un pacenties atcerēties visus gadījumus, pat ja tie būtu vieni vienīgie, kad tu esi uzvedusies analogi. Padomā par to, ja tu sev daudz ko piedod, tad arī vīrs ir pelnījis vīzdegunīgu attieksmi. Jo patiesībā taču katram no mums vienmēr atradīsies kaut kāds saprotams attaisnojums. Noslēdzošais etaps sastāv no skaļi skandināmas pozitīvas mantras: "Es atļauju Jānim izmētāt mantas pa māju, jo pieņemu viņu tādu, kāds viņš ir. Viņš izdara savu izvēli, un uz mani tas neattiecas. Jānis ir mans vīrs, es viņu mīlu un man nav tiesību viņu mainīt".