Seši ikdienā visai bieži lietoti vārdi, kas traucē būt laimīgam

Ik dienu katrs no mums domā dažādas domas, kuras ne vienmēr spējam kontrolēt. Bet spēks, ko šīs domas nes, var padarīt nelaimīgus gan mūs pašus, gan arī to otru cilvēku, kuram mēs tās veltam. Palūkosimies, tieši kādi seši, ikdienā bieži lietoti vārdi, kuri var būt izteikti gan domās, gan vārdos, var traucēt būt laimīgiem.

Ja domāšanu kontrolēt ir ne tik viegli, tad vismaz būtu vērts sākt piedomāt pie vārdiem, kuri, kā zināms, rodas domāšanas rezultātā. Psihologu veidotajā "Wiolife" nosaukti šie seši maģiskie vārdi jeb īsās frāzes, kurus uz visiem laikiem vajadzētu izslēgt no savas leksikas, lai beidzot justos patiešām laimīgs.

"Man tas jādara"

Katrs no mums ir teicis šādas frāzes: "Man jāpabeidz darbs", "Man jāatdod nauda". Patiesībā šī frāze, kas apzīmē "man tas ir jādara", neapzināti cilvēkam piesaista negatīvo enerģētiku, proti, tā liek darīt to, ko patiesībā nemaz negribas. Tieši tādēļ, ka pašam jāpielieto pretspēks savām vēlmēm, rodas stāvoklis, kurā tu jūties nelaimīgs. No šiem vārdiem vajadzētu atteikties uz visiem laikiem, un līdzīga rakstura frāzēm būtu jāskan dzīvespriecīgāk: "Es gribu pabeigt iesākto darbiņu" vai "Esmu nolēmis atod naudu".

"Nevaru"

Šis vārds mūsu leksikā ir viens no populārākajiem. Paskaiti, cik reižu dienā tu to lieto: "Es jau vairs nevaru paiet", "Es nevaru ar viņu kontaktēties". Tomēr, neraugoties uz šī vārda lietošanu, tu turpini iet, sagumstot vēl vairāk, vai kontaktējies ar cilvēku, kurš tevi traki kaitina. Ja reiz tā, tad kāpēc sevi mocīt?

Daudz labāk ir pašiedvesmoties un domās sevi uzmundrināt, ka nav nekā tāda pasaulē, ko tu nevarētu paveikt. Tavs "nevaru" ir tikai vēlmju iztrūkums, tādēļ tiec vaļā no šīs frāzes, paplašini savu vārdu krājumu un labāk saki: "Esmu noguris iet" vai "Šis cilvēks mani kaitina, bet es pierādīšu savu taisnību". Gudri cilvēki šajā sakarā saka: "Ja vēlies, tātad – vari, bet, ja nevēlies, tad arī meklē iemeslus", lai sev un visiem citiem paskaidrotu, kādēļ tu nevari vai tev neizdodas.

"Nav izvēles"

Padomā, vai tu bieži lieto šāda tipa frāzes: "Es nevaru aizbraukt atpūsties, jo ir iekrājušies darbi – man vienkārši nav izvēles" vai arī "Jūs man neatstājat izvēli". Bet, lietojot šo frāzi, tu vienkārši sevi iedzen stūrī, cenšoties sevi pārliecināt, ka šīs izvēles tev it kā patiešām nebūtu. Patiesībā izvēle pastāv vienmēr un tā pilnā apmērā ir atkarīga tieši no tevis. Runa ir par prioritātēm, proti, tavām vēlmēm. Tas nozīmē, ka daudz pareizāk būtu aizstāt šo frāzi ar vārdiem: "Pēc apspriešanās ar sevi – labāk pabeigšu darbus ātrāk, nekā nedošos atpūtā".

Foto: PantherMedia/Scanpix

"Nekad"

Pietiekami izplatīta ir šāda tipa frāze: Es nekad dzīvē neizlēkšu ar izpletni", "Es nekad neiemācīšos ķīniešu valodu". Te pieminētas ekstremālas situācijas, taču vārdu "nekad" mēs ikdienā lietojam ļoti bieži. Jebkurš psihologs pateiks, ka ar šādu vārdu cilvēks apzināti ierobežo sevi, bloķējot iespēju pašizpausties. Patiesībā pietiek vien no savas leksikas izslēgt vārdu "nekad" un noticēt, ka tu vari visu, un tūliņ pat frāzes ķīniešu valodā, gluži kā uz burvju nūjiņas mājiena, pašas paliks atmiņā, bet izpletņlēkšanas instruktors tevi varēs apsveikt ar pirmo veiksmīgo lēcienu.

"Neiespējami"

"Tas vienkārši ir neiespējami" – tu apgalvo, saņemot no priekšnieka sarežģītu uzdevumu, kas jāizpilda īsā laika periodā. Tomēr tu piekrīti un dari. Kā rāda prakse, dzīvē praktiski nav nekā neiespējama, bet, lai to sasniegtu, vienkārši jāpārkārto savi pūliņi un jāpiemīt pacietībai, lai gala rezultātā viss izdotos.

Aizmirsti vārdu "neiespējami", nesaki to ne skaļi, ne arī domās. Labāk sāc domāt par to, kā paveikt iecerēto ar iespējami mazākiem resursiem, tad arī tavas domas būs daudz gaišākas un pozitīvākas. Turklāt šāda veida "darbiņš" būs kā treniņš smadzenēm, un nākamajā reizē jebkuru problēmu vai uzdevumu tu spēsi atrisināt daudz vieglāk.

Foto: Shutterstock

"Nositīšu"

Šim vārdam reti kurš piešķir kādu īpašu nozīmi, tomēr nereti to pasaka teju ikviens: "Es nositīšu to nešpetno kaķi", "Vēl vienu reizi nokavēsi (tā pateiksi) un es tevi nositīšu". Negatīvu emociju pārņemts, cilvēks pārstāj kontrolēt sevi un ar savu mēli bārsta briesmīgus izteicienus, par to patieso jēgu bieži vien pat neaizdomājoties.

Tomēr ir vērts atcerēties par to, ka domas materializējas un ar šādiem vārdiem mēs vienkārši atbrīvojam ceļu negatīvai enerģijai. Vai nebūtu labāk savas domas apslāpēt un pārstāt izrunāt šo vārdu? Lūk, frāze, kas šādos gadījumos būs daudz mazāk negatīva: "Man ir nepatīkami, ka tu atļāvies nokavēt (tā pateikt)"!

Attīrot savu vārdu krājumu no nevajadzīgajiem vārdiem un frāzēm, tu atbrīvosi sevi no sliktām emocijām un daudz spilgtāk varēsi sajust dzīves garšu. Pārkārtojot savu runu, tu smadzeņu darbību organizēsi daudz konstruktīvākā veidā, smadzenes pieradīs strādāt, nevis maldīties un atteikties darboties.