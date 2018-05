Slinkais dēls, restorāns 'Chin-Chin' un biznesmenis Zaķis – skolēnu biznesa pasaku izlase

"Pirmajā dienā neviens klients nepasūtīja latviešu tradicionālos ēdienus, jo vietējiem iedzīvotājiem tie šķita ļoti neparasti, tāpēc Lins nolēma sarīkot īpašu akciju ''Tikai šodien! Pērc jiaozi un saņem kādu latviešu tradicionālo ēdienu bezmaksas!''. "Slinkais dēls saprata, ka viņš nevar sapelnīt tik daudz naudas. Viņš bija apjucis. Viņš domāja, kā lai tiek pie tēva biznesa, neko nedarot. Nākamajā dienā māte redzēja skumjo dēlu un teica, ka viņa iedos viņam naudu." Šie ir mazi citāti no skolēnu sacerētām biznesa pasakām, bet tev tiek piedāvāta iespēja izlasīt piecas biznesa pasakas un uzzināt, ko domā skolēni par uzņēmējdarbību.

"Junior Achievement Latvija" sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem visa mācību gada garumā organizēja finanšu pratības konkursus "Mana vārdnīciņa" 1.-4. klašu skolēniem un "Biznesa pasakas" 5.-9. klašu skolēniem. Mācību gada laikā konkursam tika iesniegtas 211 finanšu terminu vārdnīciņas un 195 biznesa pasakas.

Konkursā "Biznesa pasakas" vērtēšanas kritēriji bija pamatskolēnu ideju novatorisms un oriģinalitāte, kā arī finansiāli drosmīgākie darbi.

"Izvēle vienmēr ir grūta, bet tā ir jāizdara. Augstāk novērtējām tos darbus, kuros saskatījām spēju vērot ikdienas dzīvi un ņemt piemērus no savas ģimenes praktiskās darbības. Tieši ģimenē veidojas pirmā izpratne par dzīves un naudas sakarībām un tiek veicināta finanšu pratība bērnos jau agrā vecumā," viedokli pauž Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks Kristaps Otersons.

Par labāko darbu konkursā "Mana vārdnīciņa 2018" 1.–2. klašu grupā atzīts Vilhelma Fārenhorsta no Rīgas Teikas vidusskolas darbs, bet 3.–4. klašu grupā – Liepājas Centra sākumskolas skolnieces Kristas Miezes radošais veikums.

Konkursam "Biznesa pasakas" šogad tika iesniegti 195 darbi, no kuriem 31 izpelnījās žūrijas labvēlību un atzinību. Šogad konkursā 1. vietu ieguva Raivis Oliņš no Limbažu sākumskolas un Laura Ūbele, Dana Bortkēviča no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas.

Lūk, piedāvājam iepazīties ar dažām biznesa pasakām, kuru publicēšana saskaņota gan ar konkursa organizatoriem, gan to autoriem!